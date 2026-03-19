Cuál es el papel de la MLS en la formación de la Selección de Estados Unidos antes del Mundial 2026

Las decisiones de Mauricio Pochettino consolidan un modelo híbrido en la selección masculina de fútbol de Estados Unidos entre la MLS y Europa (Joseph Maiorana-Imagn Images)

Las decisiones de Mauricio Pochettino para conformar el seleccionado masculino de fútbol de Estados Unidos (USMNT) revelan un enfoque dual en el que la MLS y Europa se consolidan como pilares complementarios.

Aunque la mayoría de los convocados compite en clubes europeos, la estructura doméstica mantiene un papel clave en posiciones estratégicas del equipo nacional.

En la portería, el dominio local es evidente: todos los arqueros seleccionados —Matt Turner, Matt Freese, Chris Brady y Roman Celentano— se desempeñan en la liga estadounidense. Turner, con experiencia en el seleccionado y en la MLS, simboliza el crecimiento del fútbol local y su relevancia en la nueva generación de talentos.

Freese aporta actualidad, mientras que Brady y Celentano representan la renovación y el futuro del arco nacional, lo que garantiza un recambio sostenido para la posición en los próximos años.

Matt Turner simboliza la relevancia de la MLS en el crecimiento y renovación del seleccionado nacional de Estados Unidos (Mandatory Credit: Winslow Townson-Imagn Images)

La defensa muestra una combinación de talentos con proyección internacional. Los zagueros provenientes de Europa, como Chris Richards y Antonee Robinson, suman roce competitivo, adaptación a distintas ligas y participación en torneos de alto nivel, lo que resulta fundamental para enfrentar rivales de jerarquía.

Sin embargo, la presencia de Max Arfsten y Miles Robinson, ambos en buen momento en la MLS, asegura solidez y competitividad en la línea de fondo.

Tim Ream, tras su regreso a la liga local, equilibra la experiencia europea con el liderazgo en casa, aportando visión táctica y conocimiento de ambos entornos.

La defensa de la selección combina la experiencia de jugadores europeos con la solidez de figuras de la MLS como Tim Ream (Mandatory Credit: Gary A. Vasquez-Imagn Images)

El mediocampo repite esta lógica mixta. Los creativos europeos, entre ellos Weston McKennie y Gio Reyna, impulsan las jugadas ofensivas más elaboradas y aportan variantes técnicas derivadas de su paso por equipos de primer nivel.

La continuidad táctica y el sacrificio en el centro del campo, sin embargo, dependen de futbolistas de la MLS. Sebastian Berhalter y Cristian Roldan ejemplifican el conocimiento profundo del entorno local, manteniendo el ritmo y la cohesión táctica del equipo.

Su capacidad para adaptarse a distintos esquemas y sostener la presión en partidos decisivos ha sido destacada por el cuerpo técnico.

Weston McKennie representa el talento europeo en el mediocampo del USMNT bajo la dirección de Mauricio Pochettino (REUTERS/Carlos Barria)

En ataque, destacan nombres de peso procedentes de clubes europeos. Christian Pulisic, Folarin Balogun y Ricardo Pepi lideran una ofensiva orientada al desequilibrio y la eficacia, aportando velocidad, poder de definición y experiencia en escenarios internacionales exigentes.

El aporte de jugadores con conocimiento detallado de la realidad estadounidense resulta clave para que las figuras internacionales exploten su potencial, ya que permiten equilibrar la dinámica colectiva y facilitar la adaptación de los nuevos convocados.

Para Pochettino, la convivencia de estos dos mundos no es fruto del azar. El entrenador ha declarado: “debemos tratar estos partidos como si fueran parte del Mundial”, subrayando el nivel de exigencia que impone a su plantel.

En ese contexto, la MLS se consolida como fuente de confiabilidad y continuidad, atributos indispensables para cualquier aspiración competitiva relevante.

La liga local permite a los futbolistas mantener ritmo de competencia durante todo el año y brinda una plataforma para detectar y promover talentos emergentes que enriquecen la base del equipo nacional.

El armado del USMNT responde a una estrategia definida durante los últimos 18 meses, en la que Pochettino y su cuerpo técnico priorizaron la planificación a mediano plazo para “decidir correctamente la lista del Mundial”.

Christian Pulisic y Folarin Balogun encabezan un ataque estadounidense potenciado por experiencia internacional

Según el propio entrenador, la integración de jugadores de la MLS y de clubes europeos ha sido cuidadosamente analizada mediante seguimientos estadísticos, evaluaciones de desempeño y análisis de compatibilidad táctica.

Modelo híbrido entre Europa y la MLS en la selección de Estados Unidos

La selección estadounidense se presenta como un equipo híbrido, con una base forjada en la MLS y un salto de calidad derivado de los jugadores que militan en el fútbol europeo.

Esta estructura mixta ha sido validada por los resultados obtenidos en torneos recientes y por la evolución del rendimiento colectivo en partidos internacionales.

Las fuentes consultadas por la Federación de Fútbol de Estados Unidos coinciden en que el equilibrio entre experiencia internacional y arraigo local es clave para aspirar a un papel protagónico en la próxima Copa del Mundo.

Las cifras de participación de jugadores formados en la MLS han crecido en cada ciclo preparatorio, y actualmente más del 40 % del plantel ha tenido pasos significativos por la liga estadounidense antes de consolidarse en el extranjero.

La planificación de Pochettino para el USMNT prioriza el seguimiento estadístico y la integración táctica de jugadores de la MLS y Europa (Jerome Miron-Imagn Images)

El USMNT busca así el equilibrio ideal entre experiencia internacional y profundidad local, con la mira puesta en el máximo desafío futbolístico.

Pochettino considera que este modelo híbrido es la mejor respuesta a la diversidad de escenarios que afrontará el equipo y sostiene: “la fortaleza del grupo reside en la capacidad de combinar lo mejor de ambos sistemas de desarrollo”.

La planificación detallada, la adaptación táctica y la apuesta por el talento emergente configuran el perfil de una selección que pretende consolidarse entre las potencias del fútbol internacional.