La ganadora de una raspadita recibe USD 200.000 en Carolina del Sur

Una mujer gana la lotería. (Adobe Stock)

La suerte del juego a veces no tiene día. En Carolina del Sur, una mujer adquirió cuatro boletos de lotería premiados en un solo día, y uno de ellos tuvo el valor de USD 200.000, de acuerdo al diario local California Post.

Tras obtener el premio mayor, la mujer aseguró a la Lotería Educativa de Carolina del Sur: “Fue emocionante”.

De acuerdo a funcionarios de la lotería de Carolina del Sur, ella obtuvo los cuatro boletos de raspar, cada uno con un valor de USD 5, en la tienda de conveniencia Corner Pantry.

Un boleto de la Lotería El Gordo con números parcialmente rascados y una moneda de euro encima, simbolizando la esperanza de ganar un premio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Detalles del premio y las probabilidades de ganar

La ganadora explicó a la entidad que raspó los cuatro billetes en su automóvil, en el estacionamiento del local. Los dos primeros boletos resultaron en empate, el tercero otorgó USD 5 y el cuarto le permitió obtener el mayor premio en oferta. Tras confirmar su victoria, la mujer volvió al comercio para compartir la noticia con empleados y presentes, según citaron desde la lotería.

En declaraciones recogidas por la televisora localWYFF TV y la propia lotería estatal, la apostadora señaló que planea destinar parte del dinero a la compra de una casa. “Aún no asimilo por completo lo sucedido”, expresó.

El billete ganador correspondía a la modalidad de raspadita conocida como My Money Maker, uno de los productos más populares del catálogo local. Según la información oficial, la probabilidad de obtener el premio mayor en ese juego es de una entre 9.000.

Reacción de la ganadora y procedimiento para cobrar

El proceso para reclamar un premio de estas características requiere la verificación oficial por parte de la Lotería Educativa de Carolina del Sur.

En este caso, la beneficiaria cumplió con todos los requisitos y recibió la suma íntegra, descontados los impuestos estatales y federales correspondientes, práctica que busca garantizar la transparencia y el correcto destino de los fondos para los ganadores y para las arcas públicas.

Los datos estadísticos proporcionados por la Lotería Educativa de Carolina del Sur indican que miles de residentes participan a diario en los juegos de azar autorizados por el estado.