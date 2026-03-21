Alerta en Hawái tras sufrir las peores inundaciones en 20 años: pronostican más lluvias intensas

El costo de los daños por las inundaciones en Hawái podría superar los 1.000 millones de dólares, según estimaciones oficiales.(Reuters)

Las lluvias torrenciales provocaron las peores inundaciones en Hawái en más de 20 años. El temporal obligó a evacuar al menos 5.500 personas en la costa norte de Oahu y activó alarmas ante el posible desbordamiento de una represa de 120 años.

Las autoridades estatales indican que Hawái sigue en situación de riesgo, ya que se prevé la llegada de más precipitaciones en las próximas horas, lo que puede agravar los daños y complica la respuesta de emergencia, según informaron funcionarios del Departamento de Defensa de Hawái a la agencia de noticias estadounidense AP.

La magnitud del desastre afecta tanto la infraestructura pública y privada como la estabilidad de las represas antiguas, ya que las lluvias persistentes saturan el terreno. El Servicio Meteorológico Nacional emitió nuevas advertencias sobre posibles episodios de inundación repentina.

De acuerdo con el periódico británico The Guardian, más de 230 personas ya han sido rescatadas debido a las crecidas y el costo total de los estragos podría superar los USD 1.000 millones.

Precipitación y colapso de infraestructuras: alerta sin precedentes

Sectores de Oahu recibieron entre 20 y 30 cm de lluvia en una noche, y el punto más alto de la isla, Kaala, acumuló cerca de 40 cm en menos de 24 horas, según el Servicio Meteorológico Nacional. Los suelos ya estaban saturados por lluvias previas, condición que elevó el riesgo de deslizamientos y colapsos estructurales en edificaciones e infraestructuras esenciales, reconoció Josh Green a AP. Las escuelas, hospitales, aeropuertos y carreteras sufrieron daños de gravedad.

La saturación del suelo y el envejecimiento de infraestructuras aumentan la amenaza de deslizamientos e impactos sobre escuelas, hospitales y carreteras. (AP)

El problema se agrava por la coexistencia de sistemas hidráulicos envejecidos, recursos operativos limitados y fenómenos climáticos extremos cada vez más frecuentes. El evento está asociado a los sistemas de tormentas invernales conocidos como Kona lows, que se han intensificado en los últimos años “debido al calentamiento global causado por la actividad humana”, según explicaron expertos en meteorología del Servicio Meteorológico Nacional a AP.

El Departamento de Emergencias de Honolulu recomendó a personas atrapadas que busquen la mayor elevación posible y eviten los áticos sin salida directa al techo para poder ser rescatados en emergencia. La representante estatal Amy Perruso declaró a Honolulu Civil Beat que, dada la magnitud de la emergencia, “no hay posibilidad de salida para muchas personas, sus vehículos están bajo el agua”.

Cómo sigue el pronóstico: las advertencias oficiales

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene la advertencia por inundaciones en todo Hawái, con previsiones actualizadas que abarcan hasta el domingo. Según el organismo, las precipitaciones más fuertes se registrarán en Oahu entre viernes y sábado, mientras que la isla grande enfrentará el mayor volumen de lluvia el domingo.

Un mapa de radar del Servicio Meteorológico Nacional muestra la actividad de tormentas y precipitaciones sobre las islas de Hawái, con indicaciones de posibles alertas meteorológicas. (NWS)

Las autoridades insisten en que la población busque refugio en sectores elevados y evite quedarse en áticos sin salida al techo en caso de quedar incomunicada por el agua.

Una captura de pantalla muestra una imagen satelital infrarroja de la Oficina de Pronóstico del Tiempo de Honolulu, Hawái, que detalla la cobertura de nubes sobre las islas el 21 de marzo de 2026. (NWS)

La persistencia de las lluvias, la fragilidad de la infraestructura y el nivel crítico del embalse exponen a Hawái a una situación delicada. Por ahora, no se reportan fallecidos ni desaparecidos, aunque la estabilidad de la represa Wahiawa representa el mayor peligro inmediato para los habitantes de Oahu.

Daños en viviendas, evacuaciones y rescates en helicóptero

El gobernador Josh Green informó en conferencia de prensa reproducida por AP que, a pesar de la gravedad del evento, no se reportaron fallecidos ni personas desaparecidas. Entre los afectados, aproximadamente 10 personas fueron trasladadas a hospitales por hipotermia y decenas —posiblemente cientos, según el alcalde de Honolulu, Rick Blangiardi, en declaraciones recogidas por AP y The Guardian— de viviendas resultaron dañadas.

Las operaciones de rescate enfrentaron dificultades por accesos bloqueados y el uso de drones recreativos que interfirieron con los helicópteros, explicó el portavoz municipal Ian Scheuring.

Las inundaciones en Hawái obligan a evacuar a 5.500 personas y movilizan al Departamento de Defensa local.

Durante la madrugada, aguas con lodo arrasaron calles y vehículos, y las imágenes de destrucción circularon ampliamente en redes sociales. La situación más crítica se centra en la costa norte de Oahu, zona conocida internacionalmente por el surf y que ahora enfrenta el riesgo de perder infraestructuras clave.

El campamento juvenil Our Lady of Kea’au destacó entre los sitios afectados, donde la Guardia Nacional y el Departamento de Bomberos de Honolulu evacuaron en helicóptero a 72 personas, incluidos menores y adultos.