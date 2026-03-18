Estados Unidos

De Los Ángeles a Nueva York: Canyon Coffee inaugura nueva sede en Brooklyn

El nuevo establecimiento busca trasladar la experiencia de convivencia de su espacio original en Los Ángeles a la ciudad de Nueva York, ofreciendo un menú ampliado y fomentando actividades comunitarias entre los residentes de la zona

Guardar
Ubicada en Los Ángeles y
Ubicada en Los Ángeles y abierto esta semana al público, Canyon Coffee es una de los nuevos puntos de encuentros de la ciudad para los amantes del café. Foto: Instagram @Canyon Coffee

Ubicada en Los ángeles y abierta esta semana al público, Canyon Coffee eamantes del café en la ciudad. Este espacio está diseñado para que los visitantes puedan quedarse más tiempo en compañía y ha logrado captar un público fiel, tanto por su café orgánico como por su ambiente pensado para la permanencia y la interacción.

Tras diez años construyendo una clientela que valora el café de origen único y la atención directa, Canyon Coffee amplía su presencia con una oferta que destaca por una carta cuidadosamente seleccionada y una atmósfera relajada.

Entre las novedades en su menú se encuentran tostadas con labneh y una variedad de bollería elaborada por Elbow Bread, así como una colaboración con Masha Tea para quienes buscan alternativas sin café, según la página oficial de la empresa.

Así es Canyon Coffee, el
Así es Canyon Coffee, el nuevo lugar de encuentro en Los Ángeles. Foto: Instagram @Canyon Coffee

Nueva sede en Brooklyn y expansión

El reciente local en Brooklyn traslada la tranquilidad de las mañanas californianas a Nueva York, con instalaciones adecuadas para encuentros casuales y el fortalecimiento de la comunidad local, de acuerdo con el portal especializado Secret NYC.

Este nuevo espacio busca fomentar la interacción social y la participación vecinal a través de un diseño abierto y opciones adaptadas a distintos públicos.

De acuerdo a su sitio oficial, Canyon Coffee, fundada en 2016 por Ally Walsh y Casey Wojtalewicz, elabora cafés orgánicos y regenerativos en su propio establecimiento en Los ángeles, gestionando todo el proceso, desde la selección del grano hasta la entrega local, según la página oficial de la empresa.

El crecimiento de la marca ha llevado sus productos desde eventos locales hasta cafeterías, hogares en Estados Unidos y su tienda física en Echo Park.

Filosofía y proceso de producción

La empresa subraya que cada café es tostado a mano y empacado manualmente por su equipo, enfocándose en las mezclas y sabores para adaptarse a diferentes rutinas diarias. Su principio es mantener como principio la elaboración artesanal orientada a la consistencia y calidad del producto, asegurando una experiencia uniforme en cada taza.

Según los fundadores en el sitio oficial, el propósito detrás de Canyon Coffee reside en el respeto por los productores, el equipo y el entorno, con el objetivo de construir relaciones basadas en la transparencia y el cuidado de cada etapa del proceso. Consideran que el café habilita espacios cotidianos para compartir, hacer una pausa o dar inicio a nuevas actividades en el día.

La cafetería cuenta con distintas
La cafetería cuenta con distintas especialidades de café.

Cómo llegar a Canyon Coffee

Dirección: 1559 Echo Park Ave, Los ángeles, CA 90026, Estados Unidos.

Se puede arribar en auto, transporte público o a pie si te encuentras en la zona de Echo Park. Hay estacionamiento disponible en las calles cercanas. La cafetería está localizada en Elysian Heights, dentro del barrio Echo Park.

Temas Relacionados

Canyon CoffeeLos ÁngelesCafés Especiales

Últimas Noticias

Decenas de personas quedan sin hogar tras un incendio en Branchburg, Nueva Jersey

Cerca de la Ruta 202, un siniestro destruyó viviendas en el complejo Red Rock Preserve; equipos de emergencia y organizaciones humanitarias desplegaron ayuda para los afectados, mientras autoridades locales investigan las circunstancias del incidente ocurrido en la madrugada

Decenas de personas quedan sin

JAPAN Fes 2026 regresa a Nueva York con récord de eventos y más de 2.000 puestos internacionales

El festival de comida japonesa más grande del mundo inicia el 28 de marzo e incluirá más de 30 fechas en Manhattan, Brooklyn y Queens, con una oferta gastronómica accesible y actividades culturales hasta el otoño

JAPAN Fes 2026 regresa a

Entre risas y consejos: así creció la complicidad entre los Curry y los Obama

Reuniones familiares, proyectos solidarios y momentos de mentoría han fortalecido el vínculo entre ambas parejas, demostrando que la colaboración y el respeto pueden unir mundos tan distintos como el deporte y la política

Entre risas y consejos: así

Nueva York enfrenta una crisis en su transporte público por fallas en los frenos de los autobuses

Millones de pasajeros dependen de un sistema donde la seguridad se ve comprometida por la falta de técnicos especializados y la circulación de vehículos en condiciones deficientes, lo que genera preocupación entre usuarios y trabajadores del sector

Nueva York enfrenta una crisis

La directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos confirmó que el régimen iraní está sumamente debilitado tras los ataques

El informe presentado en el Senado detalla que, aunque los recientes bombardeos dañaron gravemente el potencial militar de Irán, las autoridades estadounidenses consideran que la estructura política de Teherán aún no ha colapsado

La directora de Inteligencia Nacional

TECNO

Sigue estos pasos para encontrar

Sigue estos pasos para encontrar los correos archivados de Gmail

Qué es lo que ocupa más espacio en WhatsApp y cómo ahorrar almacenamiento

La IA no sabe hacer tu trabajo y los que la construyen recién lo están descubriendo

Samsung podría enfrentar huelga de trabajadores y la producción de chips de IA estaría en riesgo

5G: Movistar despliega tecnología en distritos de Lima

ENTRETENIMIENTO

El lado más polémico de

El lado más polémico de Miley Cyrus: lo que vivió tras dejar Hannah Montana

‘Scooby-Doo’: estos son los actores que darán vida a la pandilla en el nuevo live-action

¿Miley Cyrus al Super Bowl? Esto dijo la cantante sobre la posibilidad de encabezar el espectáculo de medio tiempo

El espíritu de “The Office” se revive en el set de “Rooster”: el detrás de escena de la nueva serie de Steve Carell

La broma de Kevin en ‘The Office’ que fue censurada en TV: “Me enfadé mucho con los editores”

MUNDO

Egipto reducirá el consumo eléctrico

Egipto reducirá el consumo eléctrico para ahorrar energía en medio de la guerra de Estados Unidos e Israel con Irán

Zelensky alertó sobre la falta de suministros militares en Ucrania y pidió apoyo a la Unión Europea ante la ofensiva rusa

El OIEA confirmó que Irán no ha movido su uranio enriquecido al 60% desde el inicio de la guerra y sigue almacenado en Isfahán

Irán atacó la principal refinería de gas de Qatar y lanzó drones contra instalaciones clave en Emiratos Árabes Unidos

Wall Street cayó en medio de preocupaciones por los precios del petróleo, la inflación y los tipos de interés