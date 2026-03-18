De Los Ángeles a Nueva York: Canyon Coffee inaugura nueva sede en Brooklyn

Ubicada en Los Ángeles y abierto esta semana al público, Canyon Coffee es una de los nuevos puntos de encuentros de la ciudad para los amantes del café. Foto: Instagram @Canyon Coffee

Ubicada en Los ángeles y abierta esta semana al público, Canyon Coffee eamantes del café en la ciudad. Este espacio está diseñado para que los visitantes puedan quedarse más tiempo en compañía y ha logrado captar un público fiel, tanto por su café orgánico como por su ambiente pensado para la permanencia y la interacción.

Tras diez años construyendo una clientela que valora el café de origen único y la atención directa, Canyon Coffee amplía su presencia con una oferta que destaca por una carta cuidadosamente seleccionada y una atmósfera relajada.

Entre las novedades en su menú se encuentran tostadas con labneh y una variedad de bollería elaborada por Elbow Bread, así como una colaboración con Masha Tea para quienes buscan alternativas sin café, según la página oficial de la empresa.

Así es Canyon Coffee, el nuevo lugar de encuentro en Los Ángeles. Foto: Instagram @Canyon Coffee

Nueva sede en Brooklyn y expansión

El reciente local en Brooklyn traslada la tranquilidad de las mañanas californianas a Nueva York, con instalaciones adecuadas para encuentros casuales y el fortalecimiento de la comunidad local, de acuerdo con el portal especializado Secret NYC.

Este nuevo espacio busca fomentar la interacción social y la participación vecinal a través de un diseño abierto y opciones adaptadas a distintos públicos.

De acuerdo a su sitio oficial, Canyon Coffee, fundada en 2016 por Ally Walsh y Casey Wojtalewicz, elabora cafés orgánicos y regenerativos en su propio establecimiento en Los ángeles, gestionando todo el proceso, desde la selección del grano hasta la entrega local, según la página oficial de la empresa.

El crecimiento de la marca ha llevado sus productos desde eventos locales hasta cafeterías, hogares en Estados Unidos y su tienda física en Echo Park.

Filosofía y proceso de producción

La empresa subraya que cada café es tostado a mano y empacado manualmente por su equipo, enfocándose en las mezclas y sabores para adaptarse a diferentes rutinas diarias. Su principio es mantener como principio la elaboración artesanal orientada a la consistencia y calidad del producto, asegurando una experiencia uniforme en cada taza.

Según los fundadores en el sitio oficial, el propósito detrás de Canyon Coffee reside en el respeto por los productores, el equipo y el entorno, con el objetivo de construir relaciones basadas en la transparencia y el cuidado de cada etapa del proceso. Consideran que el café habilita espacios cotidianos para compartir, hacer una pausa o dar inicio a nuevas actividades en el día.

La cafetería cuenta con distintas especialidades de café.

Cómo llegar a Canyon Coffee

Dirección: 1559 Echo Park Ave, Los ángeles, CA 90026, Estados Unidos.

Se puede arribar en auto, transporte público o a pie si te encuentras en la zona de Echo Park. Hay estacionamiento disponible en las calles cercanas. La cafetería está localizada en Elysian Heights, dentro del barrio Echo Park.