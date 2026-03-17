Una mujer fue declarada culpable de asesinar a su esposo con fentanilo para cobrar seguros de vida

El jurado del condado de Summit en Utah declaró culpable a Kouri Richins de asesinato agravado por administrar fentanilo a su esposo Eric Richins en 2022. (Associated Press)

El jurado del condado de Summit en Utah declaró a Kouri Richins culpable de asesinato con agravantes mediante la administración de fentanilo a su esposo el 16 de marzo de 2026, tras un proceso judicial que acaparó la atención nacional por la naturaleza de los hechos y el perfil público de la acusada. La víctima, Eric Richins, falleció en su domicilio en marzo de 2022, lo que desencadenó una investigación que reveló maniobras de encubrimiento, fraude al seguro, falsificación y manipulación de pruebas, según informó la agencia de noticias Associated Press.

La decisión del jurado se alcanzó tras menos de tres horas de deliberación e incluyó la condena de Richins por cinco cargos: intento de asesinato con agravantes, fraude al seguro y falsificación, según la cobertura de Court TV. Las pruebas presentadas ante el tribunal detallaron: la adquisición ilegal de fentanilo; la existencia de intentos previos de envenenamiento; y la falsificación de pólizas de seguro de vida. La sentencia se programó para el 13 de mayo, conforme al calendario judicial publicado por la corte de Utah.

El caso fue relevante por el trasfondo familiar y financiero, así como por la publicación de un libro infantil sobre el duelo escrito por la acusada después de la muerte de su esposo. Las investigaciones identificaron deudas superiores a más de USD 8 millones y pruebas de premeditación, según documentos oficiales citados por la emisora local KPCW.

¿Quién es Kouri Richins y de qué se le acusó?

Kouri Richins, de 35 años, es madre de tres hijos menores y agente inmobiliaria en el área de Park City, Utah. La acusación formal incluyó asesinato con agravantes, intento de asesinato, fraude al seguro y falsificación de documentos. Según la fiscalía, Richins suministró una dosis letal de fentanilo a su esposo Eric Richins, con la finalidad de obtener beneficios económicos derivados de pólizas de seguro de vida que ella misma gestionó, de acuerdo con el expediente judicial citado por la cadena de televisión KUTV.

El fiscal principal del caso, Brad Bloodworth, explicó que la acusada buscó droga ilícita identificada como “la droga de Michael Jackson” y que la administró en al menos dos ocasiones, una de ellas el día de San Valentín de 2022, en un primer intento de envenenamiento. La autopsia determinó que la causa de muerte fue intoxicación por fentanilo, con una concentración cinco veces mayor a la dosis letal, según el informe forense presentado en el juicio y revisado por la cadena de televisión CBS News.

Las pruebas clave incluyeron la adquisición ilícita y administración de fentanilo, intentos previos de envenenamiento y la falsificación de pólizas de seguro de vida. (David Jackson/Pool Photo via AP)

Desarrollo del juicio y testimonios principales

El proceso judicial se extendió durante varias semanas e incluyó testimonios directos, análisis toxicológicos y evidencia electrónica. El jurado escuchó la declaración de Carmen Lauber, exempleada doméstica, quien indicó haber adquirido fentanilo para la acusada por instrucciones precisas, según registros del tribunal obtenidos por la emisora local KSL.com. Los fiscales presentaron mensajes de texto, búsquedas en teléfonos móviles y registros de llamadas borrados que, de acuerdo con la acusación, evidenciaron la intención de encubrir el crimen y obstaculizar la investigación.

Durante el juicio, se presentó una carta encontrada en la celda de Richins, donde supuestamente daba instrucciones a un familiar sobre la versión a declarar acerca del origen del fentanilo, según documentación a la que accedió Court TV. Experto forenses confirmaron que la sustancia suministrada era de origen ilícito y no correspondía a receta médica.

Impacto de las pruebas digitales y financieras

Las pruebas digitales y financieras fueron determinantes en el proceso. La fiscalía presentó evidencia de búsquedas en el teléfono móvil de Richins sobre cómo eliminar mensajes de texto, la posibilidad de recuperación de información en dispositivos Apple y preguntas dirigidas a la policía sobre detectores de mentiras, según información recopilada por la agencia de noticias Associated Press. Además, se documentaron transferencias bancarias, contratación de pólizas de seguro con firmas falsificadas y el cobro de indemnizaciones tras la muerte de la víctima.

El análisis financiero detalló que Kouri Richins enfrentaba deudas acumuladas por más de USD 8 millones en su empresa inmobiliaria. Los fiscales alegaron que el móvil principal fue obtener un beneficio económico inmediato mediante la muerte de su esposo y el acceso a los fondos del seguro, de acuerdo con la acusación revisada por la emisora local KPCW.

Estrategia y argumentos de la defensa

La defensa, encabezada por Wendy Lewis, argumentó que la investigación estuvo dirigida por un supuesto sesgo de confirmación y que no existía prueba directa que vinculara a Richins con la administración de fentanilo la noche del fallecimiento, según declaraciones recogidas por la agencia de noticias Associated Press. El equipo legal sostuvo que la fiscalía no investigó si la víctima pudo haber adquirido la droga en un viaje reciente a México y que tampoco se analizaron frascos de medicamentos antiguos hallados en la habitación.

Lewis también cuestionó la credibilidad de la principal testigo, afirmando que su testimonio estuvo condicionado por acuerdos de inmunidad con la fiscalía, según consta en el registro de la audiencia citado por la emisora local KPCW. “Carmen Lauber no pudo decirles que compró fentanilo. En el estrado admitió que fueron los detectives quienes le metieron la palabra fentanilo en la cabeza”, sostuvo la abogada durante los alegatos finales.

El juicio a Kouri Richins atrajo atención nacional por el trasfondo familiar, el perfil público de la acusada y la publicación de un libro infantil sobre el duelo. (Spenser Heaps/Pool via REUTERS/File Photo)

Pruebas clave consideradas por el jurado

Entre las pruebas presentadas y evaluadas por el jurado, se resaltaron:

Declaraciones de testigos que confirmaron la compra y entrega de fentanilo a Richins.Mensajes de texto y registros de llamadas borrados. Búsquedas en dispositivos electrónicos relacionadas con eliminación de pruebas.Documentos de seguros de vida firmados con identidades falsas. Reclamos iniciados tras el fallecimiento de la víctima.Testimonios forenses que certificaron la presencia de fentanilo ilícito y la cantidad letal detectada en la autopsia.

De acuerdo con el fiscal Brad Bloodworth: “las pruebas demuestran que Kouri Richins asesinó, intentó asesinar a Eric Richins y cometió dos delitos de fraude al seguro y falsificación”, cita recogida por Court TV.

Contexto, antecedentes y repercusión nacional

El caso de Kouri Richins captó atención por la publicación de un libro infantil sobre el duelo escrito por la acusada tras la muerte de su esposo, según lo informó la cadena de televisión CBS News. La investigación también reveló que la acusada organizó un viaje internacional con su pareja sentimental para abril de 2022, meses antes del fallecimiento de Eric Richins, aspecto que la fiscalía interpretó como prueba de premeditación.

La cobertura persistente en la comunidad local y nacional se explicó por la combinación de factores familiares, financieros y la difusión del caso en los medios. Los tres hijos menores de la pareja fueron puestos bajo protección de los servicios sociales, según información oficial de la emisora local KPCW.

Reacciones oficiales y pasos siguientes

Tras el veredicto, la fiscalía del condado de Summit difundió un comunicado en el que destacó la solidez de las pruebas y la importancia del fallo para el sistema de justicia local, según mencionó la emisora local KSL.com. El juez señaló la fecha de audiencia de sentencia para el 13 de mayo, en la que se determinará la pena.

Las autoridades mantienen abiertas investigaciones sobre delitos adicionales de fraude al seguro y falsificación cometidos por Richins, actualmente bajo revisión judicial. Según instancias estatales, el caso representa un precedente en la jurisdicción de Utah en la persecución de homicidios cometidos mediante sustancias ilícitas y el uso de seguros como instrumento de lucro.

La investigación reveló que Richins enfrentaba deudas superiores a 8 millones de dólares y buscó beneficiarse económicamente mediante el fraude del seguro. (Spenser Heaps/Pool via REUTERS/File Photo)

Impacto en las familias y la comunidad local

El caso tiene un efecto directo en la familia Richins, especialmente en los tres hijos menores, que permanecen bajo la custodia de servicios sociales y continúan bajo observación estatal para garantizar su seguridad y bienestar, según el reporte de la emisora local KPCW.

En la comunidad, el proceso provocó debates sobre la fiscalización de pólizas de seguro de vida, el acceso a sustancias ilícitas y la necesidad de establecer controles más rigurosos para prevenir fraudes de este tipo en el estado de Utah. Organizaciones civiles y autoridades judiciales anunciaron la potencial revisión de protocolos en futuros casos similares.