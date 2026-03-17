Kouri Richins, madre de Utah que escribió un libro sobre el duelo, fue declarada culpable del asesinato de su esposo

Kouri Richins, autora y madre de Utah, fue declarada culpable de asesinato con agravantes por envenenar con fentanilo a su esposo Eric Richins (AP Photo/Rick Bowmer, Pool, File)

La autora de un libro infantil sobre el duelo, Kouri Richins, fue declarada culpable de asesinato con agravantes por la muerte de su esposo, Eric Richins, ocurrida en marzo de 2022. El caso, que ha generado gran atención en Utah y en todo Estados Unidos, involucra una serie de hechos que superan la ficción: la muerte fue causada por envenenamiento con fentanilo, un opioide sintético cuyos efectos letales han quedado de manifiesto en numerosas tragedias recientes.

Según la acusación fiscal, Kouri Richins añadió cinco veces la dosis letal de fentanilo a un cóctel que preparó para su esposo en su residencia situada en las afueras de la ciudad de esquí de Park City. El jurado la declaró culpable no solo de asesinato, sino también de reclamar fraudulentamente beneficios de seguro tras la muerte de su pareja. Este veredicto es el resultado de un proceso judicial que puso sobre la mesa las complejidades personales y económicas que rodearon el crimen.

La motivación principal que identificaron los fiscales estuvo vinculada a la precaria situación financiera de Richins. Atrapada en deudas que ascendían a 4,5 millones de dólares, la acusada creía, según la fiscalía, que la muerte de su esposo le permitiría acceder a una fortuna superior a cuatro millones de dólares. Los documentos judiciales revelaron que Richins había contratado numerosas pólizas de seguro de vida a nombre de su esposo sin su conocimiento, con beneficios acumulados que sumaban aproximadamente dos millones de dólares. Además, los fiscales argumentaron que la acusada proyectaba un futuro con otro hombre con quien mantenía una relación extramarital, lo que sumó un matiz de interés personal a la ya compleja trama económica.

El asesinato de Eric Richins fue motivado por problemas financieros; las deudas de la acusada superaban los 4,5 millones de dólares, según la fiscalía

Tras el fallecimiento de Eric Richins, Kouri autopublicó un libro infantil titulado “¿Estás conmigo?”, orientado a ayudar a sus hijos y a otros niños a sobrellevar la pérdida de un ser querido. El libro fue promocionado por la autora en medios locales de radio y televisión, y se presentó como una herramienta de apoyo emocional. Sin embargo, la fiscalía utilizó este hecho para reforzar su hipótesis de premeditación y encubrimiento, sosteniendo que la publicación era parte de una estrategia para consolidar su imagen de viuda afligida y madre dedicada.

El proceso judicial también reveló que no se trató de un único intento de asesinato. Según las autoridades, semanas antes del desenlace fatal, el día de San Valentín, la acusada habría intentado envenenar a su esposo con un sándwich que contenía fentanilo. Eric Richins sufrió urticaria y un desmayo tras consumir el alimento, pero sobrevivió a ese primer episodio. A estos hechos se sumaron acusaciones por fraude en el cobro de los seguros y otros delitos graves.

La defensa de Kouri Richins basó su estrategia en sembrar dudas y desacreditar los argumentos de la fiscalía. El abogado defensor afirmó que Eric Richins era adicto a los analgésicos y que en más de una ocasión había pedido a su esposa que le consiguiera opioides, sugiriendo que el consumo fue voluntario y no inducido. En sus alegatos finales, la defensa insistió en que el caso de la fiscalía “deja mucho a la especulación” y pidió al jurado que no llegara a conclusiones basadas en pruebas insuficientes. La abogada Wendy Lewis instó: “No han cumplido con su deber y ahora quieren que saquen conclusiones basadas en pruebas mínimas”.

El libro infantil autopublicado por Richins, '¿Estás conmigo?', se usó como prueba en su contra para evidenciar una estrategia de encubrimiento y premeditación (David Jackson/Pool Photo via AP)

Entre los testimonios clave que marcaron el juicio, destacó el de Carmen Lauber, empleada doméstica de la familia, quien afirmó haber vendido fentanilo a Richins en varias ocasiones. La defensa intentó desacreditar su testimonio alegando que Lauber mintió para protegerse, ya que estaba involucrada en un programa de tratamiento de drogas alternativo a la prisión por otros cargos y había incumplido condiciones del acuerdo. Se mostró un video en el que agentes de la ley advertían a Lauber sobre la posibilidad de revocar su acuerdo judicial, lo que podría suponer una condena prolongada. A cambio de su cooperación en el caso Richins, Lauber recibió inmunidad y declaró sentir la necesidad de asumir la responsabilidad por su papel en la cadena de hechos.

El libro infantil, lejos de ser solo una herramienta de ayuda, fue presentado como prueba en el juicio. Los fiscales argumentaron que la autopublicación poco antes del arresto y la promoción activa del texto en los medios reforzaban la idea de que Richins buscaba construir una narrativa pública para encubrir el asesinato. El detective Jeff O’Driscoll, de la Oficina del Sheriff del Condado de Summit, testificó que Richins había pagado a una empresa de redacción fantasma para escribir el libro, y que la madre de la acusada envió ejemplares a los investigadores con una nota que defendía a su hija.

Eric Richins aparece en esta imagen sonriendo junto a su esposa.

Otro elemento relevante fue la aparición de una carta en la celda de Richins, en la que se pedía a su hermano que ayudara a difundir la versión de que Eric Richins obtenía fentanilo de México y lo consumía habitualmente. La defensa alegó que la carta era parte de un trabajo ficticio en el que Kouri estaba trabajando, mientras que la fiscalía la presentó como un intento de manipulación. Imágenes de la cámara corporal de la policía mostraron que la propia Richins había declarado, la noche de la muerte de su marido, que él no tenía antecedentes de consumo de drogas ilícitas.

El veredicto final incluyó la condena por asesinato con agravantes, intento de asesinato y fraude, con una posible pena que oscila entre 25 años y cadena perpetua. El caso de Kouri Richins deja en evidencia cómo los motivos económicos, las relaciones personales y la manipulación de la narrativa pública pueden entrelazarse en crímenes que conmocionan a toda una comunidad.