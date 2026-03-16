La estación Dodge Ridge Mountain Resort suspende operaciones por ola de calor

Una esquiadora y una snowboarder disfrutan de un día soleado de deportes de invierno en una montaña cubierta de nieve, dejando estelas de polvo blanco a su paso.

La estación de esquí Dodge Ridge Mountain Resort, ubicada en la Sierra Nevada de California, anunció la suspensión de todas sus actividades debido a una intensa ola de calor que afecta la región y está causando el deshielo en las montañas.

Según informó el diario regional San Francisco Chronicle, la decisión se mantendrá vigente hasta que se produzcan nuevas nevadas significativas, lo que permitiría reanudar la temporada de deportes de invierno interrumpida por las condiciones meteorológicas extremas.

A través de sus redes sociales, el complejo señaló: “Tenemos la esperanza de que este no sea el final de nuestra temporada, y pretendemos reanudar las operaciones si recibimos nevadas significativas más adelante. Nuestro equipo está ansioso por darle la bienvenida y le mantendrá informado sobre los cambios operativos aquí y en DodgeRidge.com”.

El sistema de teleféricos de San Francisco, un tesoro histórico y cultural, continúa transportando a residentes y turistas por las emblemáticas colinas de la ciudad.

San Francisco Chronicle indicó que la comunicación del complejo fue acompañada por un llamado a la paciencia y a la vigilancia de los pronósticos meteorológicos, que actualmente no auguran una mejora inmediata para los deportes de invierno en la zona.

El cierre ocurre mientras una importante ola de calor azota la costa oeste estadounidense, con un aumento de las temperaturas en las montañas que acelera el deshielo en la Sierra Nevada.

Dos personas disfrutan de un día soleado de esquí, subiendo la montaña en telesilla en Dodge Ridge Mountain Resort.

Qué ofrece Dodge Ridge Mountain

Dodge Ridge Mountain Resort es reconocido por su ubicación estratégica en el condado de Tuolumne, a unos 48 kilómetros (30 millas) al este de Sonora, en el corazón de la Sierra Nevada.

El resort se encuentra a una altitud que oscila entre los 2.100 y 2.700 metros sobre el nivel del mar (6.900 y 8.200 pies), lo que tradicionalmente garantiza condiciones óptimas para la práctica de esquí y snowboard durante los meses de invierno.

El complejo cuenta con más de 840 hectáreas (2.000 acres) de terreno esquiable, distribuidas en una variedad de pistas que van desde niveles principiantes hasta avanzados, y dispone de 12 medios de elevación, entre ellos telesillas y alfombras transportadoras.

Además de las pistas de esquí, Dodge Ridge ofrece instalaciones como una escuela de deportes de invierno, áreas de alquiler de equipos y servicios de gastronomía.

El entorno natural se caracteriza por densos bosques de pinos y vistas panorámicas hacia la Sierra, lo que convierte al complejo en un destino apreciado tanto por deportistas como por familias que buscan actividades recreativas en la nieve

Impacto de la ola de calor en los deportes de invierno en California

La región enfrenta una ola de calor que ha elevado las temperaturas en la sierra hasta 20 ℃ (68 °F) y 21 ℃ (70 °F), lo que ha intensificado el derretimiento de la nieve en toda la montaña, según pronósticos citados por el medio.

El nivel de nieve en el norte de la Sierra se ha desplomado hasta aproximadamente 31 % del promedio estacional en marzo, situándose el acumulado para toda la cordillera muy por debajo de lo habitual.

Este incremento térmico ha reducido la capa de nieve, afectando la operación de múltiples centros turísticos dedicados a los deportes de invierno en la costa oeste estadounidense.

De acuerdo con información recogida por San Francisco Chronicle, la variabilidad climática impacta tanto a operadores turísticos como a visitantes, quienes deben adaptarse a calendarios inciertos y a la reducción de servicios en los complejos de montaña.

El desarrollo de la temporada dependerá de la evolución del clima durante las próximas semanas; mientras tanto, la actividad en Dodge Ridge Mountain Resort permanece en pausa a la espera de un cambio en las condiciones meteorológicas.