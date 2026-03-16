Enfermeras de Brooklyn Hospital Center cumplen seis semanas sin cobertura médica pese a fondos estatales

Las enfermeras del Brooklyn Hospital Center llevan seis semanas sin cobertura médica pese a fondos estatales de emergencia de USD 15 millones (Instagram Brooklyn Hospital Center)

Las enfermeras del Brooklyn Hospital Center cumplen ya seis semanas sin acceso a cobertura médica, aunque el hospital recibió recientemente USD 15 millones en fondos estatales de emergencia de la gobernadora Kathy Hochul para responder a una crisis financiera grave.

Esta suma, que representa apenas una fracción de lo solicitado, no ha permitido restituir los beneficios de salud de más de 400 trabajadoras afectadas, según un informe publicado por el medio local especializado en temas urbanos THE CITY.

La situación evidencia el déficit estructural de la red de hospitales comunitarios y las tensiones persistentes en el financiamiento público de la atención sanitaria en Nueva York.

El Brooklyn Hospital Center había solicitado en otoño de 2025 una inyección de USD 160 millones para evitar el colapso operativo, pero solo recibió USD 15 millones recientemente y, previamente en 2025, transfusiones estatales por USD 74 millones; los montos no han alcanzado para restablecer las prestaciones de salud.

El sindicato principal de enfermería del estado, la Asociación de Enfermeras del Estado de Nueva York (NYSNA), citada por THE CITY, sostiene que las afiliadas representan el único grupo de trabajadores cuyo seguro fue suspendido, ya que médicos, personal administrativo y otros empleados mantienen su cobertura.

Actualmente, más de 400 enfermeras junto a sus familiares permanecen sin acceso al sistema de salud.

Rehana Lowtan, educadora de enfermería con 20 años de trayectoria en el hospital de Fort Greene, explicó a THE CITY: “Eligieron a las enfermeras, el único grupo de personas que realmente se presenta a trabajar, llueva, haga sol, granice o nieve. Tenemos enfermeras con enfermedades graves, familias bajo su plan de salud y actualmente ninguno puede acceder a atención médica”.

El portavoz institucional, Zack Fink, afirmó que el Brooklyn Hospital Center mantiene un diálogo abierto con la NYSNA y con la administración de Hochul para buscar una solución financiera.

“El Brooklyn Hospital Center valora a las enfermeras representadas por NYSNA y reconoce que las prestaciones médicas son fundamentales para apoyar a nuestros colegas y sus familias. El problema inmediato es asegurar los fondos necesarios para seguir cubriendo dichas prestaciones”, afirmó en un comunicado difundido por el hospital.

El recorte de la cobertura médica a las enfermeras persiste pese a los USD 74 millones adicionales recibidos anteriormente este año y aunque el hospital espera nuevas asignaciones estatales en el corto plazo.

Incluso evalúa declararse en bancarrota, según reconoció su director ejecutivo, Gary G. Terranoni, a la cadena informativa regional Spectrum News en noviembre pasado. Terranoni advirtió que la gravedad de la situación impide garantizar servicios esenciales y que la solicitud renovada de fondos responde a la necesidad de preservar las operaciones y evitar el cierre total.

Un análisis del investigador Bill Hammond, especialista en políticas de salud del think tank especializado en políticas públicas en Nueva York, Empire Center de Albany, describe la suspensión del seguro a las enfermeras como “una medida desesperada” que pone de relieve la magnitud del déficit.

Hammond señaló a THE CITY: “Eso le comunicaría al estado que estamos en serios problemas y convertiría a las enfermeras en sus aliadas para presionar al estado a que les dé dinero. Si esa es su estrategia, las estarían usando como moneda de cambio”.

El impacto directo sobre las enfermeras y la respuesta sindical

Más de 400 enfermeras y sus familias permanecen sin acceso a seguros de salud, mientras otros empleados mantienen beneficios en el hospital de Brooklyn (Imagen Ilustrativa Infobae)

El núcleo del conflicto es la exclusión de las enfermeras del acceso a servicios médicos, a pesar de tratarse del personal que atiende diariamente en el hospital. Según NYSNA, la interrupción del seguro se inició en noviembre y afecta a trabajadoras y sus familias.

El sindicato denuncia falta de transparencia en la administración hospitalaria y atribuye la adopción de estas medidas a la gestión directa del hospital.

Yvette Byer-Henry, enfermera partera certificada con 25 años en el hospital, relató a THE CITY que, aunque perdió su cobertura médica y tampoco puede acceder al seguro de su esposo, continúa trabajando: “Lo hago porque quiero mucho a mis pacientes. Muchos no quieren ver a nadie más”.

En enero, el hospital y la NYSNA alcanzaron un acuerdo preliminar para evitar una huelga, que incluía el traspaso completo de la cobertura médica y de jubilación a cargo de la administración.

Sin embargo, el contrato no ha sido ratificado y las enfermeras informan que desconocían la suspensión de pagos al fondo de prestaciones desde finales del año pasado.

Las protestas de las enfermeras han recibido apoyo de legisladoras locales y federales. El 18 de marzo de 2025, la congresista Nydia Velázquez encabezó una manifestación frente al hospital junto a personal de salud y residentes, donde advirtió sobre el posible recorte a Medicaid y su impacto en hospitales comunitarios.

Velázquez recordó que casi la mitad de los habitantes del distrito, que incluye partes de Brooklyn y Queens, depende de Medicaid para su cobertura médica. Durante la protesta, sindicatos y defensores de la salud pública reclamaron la protección de los fondos federales para evitar despidos y recortes de servicios en centros como Brooklyn Hospital Center.

El Brooklyn Hospital Center atiende cada año a más de 300.000 pacientes en consultas externas, emergencias y hospitalizaciones, según datos de la propia institución. El hospital cuenta con 464 camas y es uno de los principales empleadores del barrio de Fort Greene y alrededores.

Además, integra la red de hospitales de seguridad pública que atiende a comunidades de bajos ingresos y migrantes con frecuencia sin seguro de salud.

Dependencia estructural de Medicaid y fragilidad sistémica

La reducción federal de fondos a Medicaid y recortes DSH amenazan la estabilidad financiera de hospitales comunitarios, según expertos en políticas públicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Brooklyn Hospital Center opera fuera de los grandes conglomerados sanitarios, como Mount Sinai Health System o Northwell Health, y depende principalmente de pacientes cubiertos por Medicaid y Medicare.

Según la Asociación de Atención Médica del Estado de Nueva York, cerca del 80% de los ingresos hospitalarios proviene de estos programas públicos.

La reducción del financiamiento federal a Medicaid, implementada durante la presidencia de Donald Trump, aumentó la vulnerabilidad de hospitales comunitarios como Brooklyn.

Hammond señaló que acudir de forma constante al Estado para fondos extraordinarios genera una dependencia crónica y puede incrementar la inestabilidad en el futuro: “Eso aumenta la probabilidad de que los hospitales tengan problemas financieros en el futuro, porque tienen la expectativa razonable de poder obtener dinero del estado”.

En materia de política sanitaria, la presión sobre los hospitales públicos y comunitarios se intensificó tras la entrada en vigor, el 1 de octubre de 2025, de recortes federales a los pagos de Medicaid por atención a personas sin seguro (DSH).

Según la oficina del Contralor del Estado de Nueva York, estos recortes pueden suponer una pérdida de hasta USD 622 millones para el sistema público de hospitales de la ciudad. Además, el Departamento de Servicios Sociales de la ciudad prevé que solo en 2025 950.000 personas perderán cobertura médica en Nueva York, lo que incrementará la presión sobre centros como Brooklyn Hospital Center, que deben brindar atención independientemente de la capacidad de pago del paciente.

En los últimos diez años, 12 hospitales comunitarios...han cerrado en la ciudad a causa de déficits presupuestarios y deudas acumuladas, según un informe de la Comisión de Salud del Concejo Municipal de Nueva York. Estas clausuras dejaron a barrios enteros sin servicios de emergencia cercanos y elevaron la demanda asistencial en centros como Brooklyn Hospital Center, que atiende a una de las poblaciones más diversas y de menores ingresos del estado.

La asambleísta Phara Souffrant Forrest, representante demócrata por Brooklyn y enfermera de formación, manifestó a THE CITY que la fragilidad de la red de hospitales comunitarios exige una intervención estatal más decidida. “Las tasas de reembolso de Medicaid no se corresponden con la atención que se presta”, remarcó, atribuyendo al gobierno estatal la responsabilidad de asegurar el flujo financiero.

Una paradoja en el corazón del sistema sanitario

El caso del Brooklyn Hospital Center muestra una contradicción central del sistema de salud en Nueva York: las profesionales encargadas de cuidar a la población ven restringido su propio acceso a servicios médicos básicos. Las enfermeras, forzadas a trabajar sin cobertura, enfrentan las consecuencias inmediatas de un modelo de financiamiento hospitalario que, incluso tras recibir millones en fondos públicos, no ha permitido garantizar los derechos básicos de su personal esencial.