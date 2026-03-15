Quién es Taylor Brown, la mujer trans elegida para dirigir la Oficina de Asuntos LGBTQIA+ en Nueva York

Taylor Brown, abogada transgénero, asume como primera directora de la Oficina de Asuntos LGBTQIA+ de Nueva York para fortalecer la inclusión en la ciudad (Captura de video/X)

El alcalde de Nueva York Zohran Mamdani presentó a Taylor Brown como la primera directora de la Oficina de Asuntos LGBTQIA+ de la ciudad, un organismo recientemente inaugurado con el objetivo de fortalecer la inclusión y protección de las personas LGBTQIA+ en el ámbito municipal, según informó el canal local PIX11.

Brown, reconocida abogada transgénero, asume el cargo con el compromiso de impulsar políticas de derechos y enfrentar la discriminación estructural en la vida urbana.

La Oficina de Asuntos LGBTQIA+ de Nueva York operará como un enlace institucional entre el gobierno de la ciudad y las comunidades LGBTQIA+, con la misión de coordinar servicios, promover iniciativas de apoyo y prevenir la discriminación por identidad de género u orientación sexual.

Según la alcaldía, uno de los principales ejes de trabajo será la supervisión del proyecto NYC Unity, un programa creado en 2017 para articular recursos y políticas públicas dirigidas a los sectores más vulnerables dentro de la diversidad sexual.

En su primera declaración pública tras asumir el cargo, Brown subrayó la importancia de la ciudad en su desarrollo personal y profesional.

“Nueva York me lo ha dado todo: atención médica que me ha salvado la vida, educación, un hogar, una carrera, mi familia elegida y una vida con propósito”.

Resaltó que su objetivo es garantizar que Nueva York continúe siendo un espacio de oportunidades para quienes históricamente han sido marginados: “Trabajaré cada día para asegurar que las puertas de la ciudad de Nueva York permanezcan abiertas para todos y para continuar el legado de Nueva York como faro de oportunidad y esperanza para quienes han sido ignorados, discriminados y excluidos intencionalmente”, afirmó, según declaraciones recogidas por PIX11.

La designación de Brown responde a una demanda de organizaciones locales que reclamaban una estructura estatal dedicada a la protección sistemática de los derechos LGBTQIA+, en un contexto donde, según datos de la Comisión de Derechos Humanos de la ciudad, organismo municipal, el 23 % de las personas transgénero reportaron haber experimentado discriminación en el acceso a la vivienda durante 2024.

Este nuevo organismo busca abordar estas problemáticas de forma transversal, coordinando acciones entre las diferentes agencias municipales.

Taylor Brown cuenta con una trayectoria consolidada en la defensa de los derechos civiles. Antes de su nombramiento, se desempeñó como fiscal general adjunta en la Oficina de Derechos Civiles de la Fiscalía General del estado de Nueva York, donde lideró investigaciones sobre casos de discriminación contra personas transgénero en espacios públicos y acceso a la vivienda.

Además, participó en el desarrollo de políticas para enfrentar desigualdades raciales y por discapacidad en el sistema educativo público de la ciudad.

Su experiencia también incluye la presentación de acciones legales contra normativas federales consideradas regresivas para la protección de derechos civiles, según el reporte de PIX11.

La creación de la Oficina de Asuntos LGBTQIA+ responde a una estrategia institucional del gobierno de Mamdani destinada a reforzar los mecanismos de prevención y respuesta ante incidentes de odio y exclusión.

Según la alcaldía, la nueva entidad tendrá competencias para articular políticas públicas, supervisar el cumplimiento de derechos y canalizar denuncias de discriminación, en colaboración con organizaciones de la sociedad civil y redes de asistencia jurídica.

La misión y los primeros desafíos de la nueva oficina

La nueva Oficina de Asuntos LGBTQIA+ operará como enlace institucional entre el gobierno y las comunidades LGBT, coordinando servicios y políticas de apoyo (ACLU)

En el corto plazo, la oficina liderada por Brown priorizará la integración de los servicios municipales con las necesidades específicas de las comunidades LGBTQIA+, así como la elaboración de informes periódicos sobre el estado de los derechos y la seguridad de estos colectivos en la ciudad.

Entre los desafíos inmediatos se encuentra la coordinación con agencias como el Departamento de Salud y la Policía de Nueva York para garantizar la protección frente a amenazas, delitos de odio y discursos excluyentes.

“Mi principal prioridad será garantizar la seguridad y el bienestar de la comunidad LGBTQIA+ en todos los espacios de la ciudad”, subrayó Brown en su primer mensaje institucional.

La funcionaria enfatizó la importancia de la colaboración interinstitucional para responder de manera efectiva a los desafíos actuales, que incluyen el aumento de incidentes de discriminación reportados en los últimos años.

La oficina también se enfocará en el desarrollo de campañas de sensibilización dirigidas a la población general, con el objetivo de promover una cultura de respeto y eliminar prejuicios arraigados. Según la alcaldía, está prevista la realización de talleres, capacitaciones y la apertura de canales de comunicación directa con los colectivos afectados para identificar prioridades y diseñar soluciones a medida.

Directrices y desafíos en la política de derechos civiles de Nueva York

Prioridades de la nueva oficina incluyen informes periódicos, integración de servicios y coordinación con agencias clave para proteger a las comunidades LGBTQIA+ (Captura video/X)

La designación de Taylor Brown y la puesta en marcha de la Oficina de Asuntos LGBTQIA+ representan un avance en la historia institucional de Nueva York en materia de derechos civiles y reconocimiento de la diversidad.

Según Human Rights Campaign, organización de defensa de derechos civiles con base en EE.UU., la ciudad registró en 2023 más de mil cuatrocientas denuncias de discriminación por orientación sexual o identidad de género, lo que refuerza la necesidad de contar con organismos especializados y políticas activas en la materia.

La administración de Zohran Mamdani orienta sus esfuerzos a consolidar a Nueva York como un referente en la defensa de derechos y la inclusión de las minorías sexuales y de género.

La creación de este organismo —el primero con rango de dirección en la estructura municipal— constituye una respuesta a los desafíos contemporáneos y busca sentar precedentes para otras ciudades del país.

Las organizaciones de la sociedad civil esperan que la nueva oficina logre articular respuestas rápidas y eficaces frente a las violaciones de derechos, así como impulsar la participación activa de las comunidades en el diseño de políticas públicas.

El desafío, según advierten especialistas consultados por PIX11, será transformar la estructura administrativa recién creada en una garantía concreta de igualdad ante la ley para todos los habitantes de la ciudad.