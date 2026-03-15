El Departamento de Salud de Texas prohíbe la venta de cannabis para fumar a partir del 31 de marzo

Texas implementa nuevas restricciones sobre los productos de cannabis para fumar, modificando el escenario legal y comercial del sector (REUTERS/Adam Gray/File Photo)

A partir del 31 de marzo, los establecimientos de Texas tendrán prohibido vender productos de cannabis para fumar, debido a la entrada en vigor de la normativa definitiva dictada por el Departamento de Salud estatal.

Conforme detalla KUT News, la restricción —ordenada tras un mandato ejecutivo del gobernador Greg Abbott— marca un giro en la industria local del cáñamo y dejará fuera de los comercios toda la gama de flores y extractos susceptibles de consumo mediante combustión.

La medida responde, según la administración texana, a la necesidad de ajustar los procedimientos de control sobre cannabinoides y a la falta de avances legislativos para endurecer o vetar totalmente los productos con THC.

El gobernador Greg Abbott impulsó la actualización normativa tras el estancamiento legislativo respecto al control de productos con THC (AP Foto/Eric Gay, Archivo)

El nuevo reglamento adoptado por la autoridad sanitaria de Texas fusiona el incremento de aranceles anuales para comercios y plantas de manufactura: los puntos de venta deberán abonar cada año USD 5.000 y los productores USD 10.000, importes que superan en 33 y 40 veces, respectivamente, las tasas previas.

Para los productores, esta cifra multiplica por más de tres el canon bienal que cobra la comisión de bebidas alcohólicas de Texas a los destiladores, que es de USD 3.000 cada dos años, así lo recordó al medio Mark Bordas, presidente de la asociación empresarial Texas Hemp Business Council.

La reglamentación modifica el método de medición del compuesto psicoactivo Delta-9 THC. Hasta ahora, el cáñamo era legal si no excedía el 0,3% de Delta-9 en peso seco. El Departamento de Salud incorporó la norma “THC total”, que computa el ácido tetrahidrocannabinólico (THCA), una sustancia que, al ser calentada durante el proceso de combustión, se transforma en Delta-9 THC. Por este motivo, la flor conocida como “THCA flower” se había popularizado entre los consumidores texanos, según reportó KUT News.

Productores y comerciantes del cáñamo enfrentan ahora mayores costos operativos y limitaciones en la oferta de productos, lo que redefine la actividad en el estado (Freepik)

Más de nueve mil comercios bajo la nueva regulación

De acuerdo con datos oficiales del Departamento de Salud de Texas citados por KUT News, más de 9.100 locales están habilitados para vender productos de cáñamo destinados al consumo.

Las restricciones adoptadas solo afectan a la fabricación, distribución y venta, sin incidir en la mera tenencia de estos productos. En el caso de los comestibles derivados, continuarán permitidos, aunque bajo condiciones más estrictas de etiquetado y pruebas de calidad.

Durante la fase de exposición pública, cientos de particulares y comerciantes expresaron ante el Departamento de Salud su rechazo a que se considere el THCA en el cálculo del Delta-9 THC, argumentando que ni la normativa estatal ni la federal lo prohíben de forma explícita.

El organismo oficial respondió que el enfoque del “THC total” está alineado tanto con reglas locales previas —como las fijadas por la Comisión de Agricultura de Texas en 2020— como con la disposición aprobada a nivel federal al final del anterior mandato del presidente Donald Trump y ratificada luego por la administración de Joe Biden.

Estella Castro, propietaria de la tienda Austin Cannabis Co., advirtió que el impacto económico sobre los comercios será considerable. Expuso a KUT News: “Es una tarifa alta, pero todavía sería factible, si no tuviéramos la regulación sobre [el THCA]. Pero si ya no hay flor, y la flor desaparece por completo, no creo que puedas tener los USD 5.000“. Castro estimó que la venta de productos fumables constituye alrededor del 40% de su facturación.

Miles de tiendas registradas en Texas deberán adaptarse a los requisitos más estrictos y asumir los nuevos aranceles anuales para continuar en el mercado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Repercusiones en el sector y preocupaciones sobre el mercado ilegal

Para los defensores del cannabis, la implantación de nuevas normas sobre retiros de productos y control de quejas introduce procedimientos adicionales. No obstante, consideran que la combinación de aranceles elevados y veto a flores y extractos estimulará el recurso al mercado informal.

Heather Fazio, directora de la organización de políticas públicas Texas Cannabis Policy Center, alertó en diálogo con KUT News: “Sabemos que los consumidores seguirán adquiriendo estos productos, ya sea a través de operadores de otros estados no sujetos a las normas del Departamento de Salud o bien en el mercado ilegal y eso es lo que más nos preocupa. El mercado ilegal no tiene controles de edad ni garantías de seguridad y protección para los usuarios“.

El presidente de la asociación empresarial Consejo Empresarial del Cáñamo de Texas, Mark Bordas, planteó ante KUT News que “el riesgo es que algunas de estas disposiciones sean tan restrictivas que terminen por expulsar a los operadores del sector, y eso repercutirá en el acceso de los usuarios. A la larga —añadió— tendremos que iniciar acciones legales, el estado deberá defenderse y ese gasto recaerá sobre los contribuyentes. Es un desperdicio”.