Estados Unidos

Nueve playas de Los Ángeles bajo alerta por bacterias en el agua

Las autoridades sanitarias anuncian presencia de microorganismos nocivos en sectores costeros y advierten aumento de riesgos para quienes buscan refrescarse durante el episodio de temperaturas elevadas en zonas específicas señaladas por contaminación ambiental

Guardar
Los resultados de los análisis
Los resultados de los análisis de agua en Malibú, Marina Del Rey, Topanga y Santa Mónica muestran contaminación bacteriana fuera de los parámetros estatales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades sanitarias del condado de Los Ángeles emitieron el viernes una alerta por la presencia de bacterias en el agua de varias zonas costeras, mientras una ola de calor amenaza con batir récords de temperatura en el sur de California.

El Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles, autoridad sanitaria local, informó que se detectaron niveles bacterianos superiores a los estándares estatales en diversos accesos al mar, lo que implica un mayor riesgo de enfermedades para los visitantes de esas playas.

El organismo precisó que la advertencia afecta a al menos nueve playas: Laguna de Malibú en Surfrider Beach, playa estatal Leo Carrillo, desagüe pluvial de Pulga en la torre 5 de playa estatal Will Rogers, desagüe pluvial de Castlerock en la playa del condado de Topanga, arroyo Escondido en la playa estatal de Escondido, desagüe pluvial de Marie Canyon en Puerco Beach, “Mother’s Beach” en Marina Del Rey, arroyo Santa Monica Canyon en la playa estatal Will Rogers y el muelle de Santa Mónica.

Los sectores considerados críticos abarcan 100 yardas (91,44 metros) a cada lado de los puntos de referencia, desde desembocaduras de desagües, arroyos o muelles, hasta zonas próximas a los baños públicos. En el caso de “Mother’s Beach” en Marina Del Rey, la restricción se extiende a toda la zona de baño.

El departamento explicó que los análisis de agua realizados en estos puntos indicaron superaciones de los parámetros bacterianos permitidos por la normativa de California, generando condiciones no seguras para el contacto humano con el agua.

El riesgo para los bañistas va desde infecciones cutáneas hasta trastornos gastrointestinales y enfermedades bacterianas, particularmente en personas que practiquen actividades recreativas en las áreas señaladas.

Qué zonas costeras están afectadas y por qué

Las zonas afectadas comprenden franjas
Las zonas afectadas comprenden franjas de 100 yardas a cada lado de desagües, arroyos y muelles en las playas señaladas de Los Ángeles (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nueve playas del condado de Los Ángeles presentan niveles de bacterias superiores a los estándares estatales, según el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles, autoridad sanitaria local. Entre ellas se encuentran sectores de Malibú, Marina Del Rey, Topanga y Santa Mónica.

Las áreas más comprometidas corresponden a tramos cercanos a desagües pluviales y arroyos, donde la combinación de factores ambientales y urbanos ha favorecido la proliferación de microorganismos.

Los sectores afectados fueron delimitados en franjas de 100 yardas (91,44 metros) a cada lado de los puntos de referencia, como desembocaduras y muelles, y en el caso de “Mother’s Beach”, la restricción abarca toda la zona de baño.

El comunicado oficial subraya que la advertencia tendrá vigencia hasta la publicación de nuevos resultados favorables en los análisis de agua.

Cómo impacta la ola de calor en la costa de Los Ángeles

La advertencia sanitaria fue emitida en paralelo a una alerta por calor activada por el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, agencia federal meteorológica, para los condados de Los Ángeles y Ventura, donde se prevén temperaturas máximas cercanas a 29,4 °C (85 °F) en la franja costera.

De acuerdo con la institución, este escenario podría incentivar un mayor flujo de personas a las playas, incrementando la exposición a los riesgos sanitarios ya detectados.

La combinación de altas temperaturas y advertencias sanitarias llevó a las autoridades a recomendar especial precaución. El Departamento de Salud Pública del condado reiteró la necesidad de consultar las actualizaciones oficiales y evitar el ingreso al mar en los tramos señalados para reducir los riesgos asociados a las condiciones actuales.

Cómo se realiza el monitoreo y cuáles son los riesgos

Las advertencias sanitarias vigentes prohíben
Las advertencias sanitarias vigentes prohíben el contacto con el agua en los puntos críticos hasta que nuevos análisis confirmen condiciones seguras (Imagen Ilustrativa Infobae)

El monitoreo de la calidad del agua en las playas es una función del Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles, autoridad sanitaria local, que realiza controles periódicos para garantizar que los niveles bacterianos se mantengan dentro de los parámetros de seguridad.

Cuando los análisis detectan valores superiores a los permitidos, se emiten advertencias y se delimita el acceso a los sectores comprometidos.

Las infecciones que pueden derivarse del contacto con agua contaminada incluyen afecciones en la piel, trastornos digestivos y enfermedades bacterianas, según las autoridades sanitarias.

El departamento subrayó que la colaboración de la población es fundamental para evitar complicaciones durante episodios de calor extremo y contaminación bacteriana.

Las autoridades sanitarias indicaron que el público debe evitar el contacto con el agua en los tramos especificados hasta nuevo aviso. Destacaron que la advertencia cubre toda la extensión delimitada y no solo el punto de muestreo.

Según la información oficial, el incumplimiento de estas indicaciones podría derivar en un aumento de casos de infecciones relacionadas con la exposición a bacterias presentes en el agua contaminada.

El Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles, autoridad sanitaria local, recordó que las advertencias se mantendrán activas hasta que los próximos análisis constaten el retorno de los niveles bacterianos a rangos seguros para la salud pública.

Temas Relacionados

Departamento de Salud Pública de Los ÁngelesLos ÁngelesContaminación del AguaOlas de CalorEstados-Unidos-Noticias

Últimas Noticias

Un taller de 11 metros cuadrados cubierto de 10.000 llaves recicladas mantiene viva la cerrajería artesanal en Manhattan

La familia Mortillaro sostiene la tradición del diseño artesanal de llaves en uno de los edificios más pequeños y singulares de Nueva York

Un taller de 11 metros

Cuáles son las profesiones mejor pagadas en Estados Unidos que superan los USD 50 por hora

Un informe de la Oficina de Estadísticas Laborales detalla las ocupaciones con mayores ingresos, fuerte demanda y mejores perspectivas de crecimiento en el mercado laboral para la próxima década

Cuáles son las profesiones mejor

Estados Unidos refuerza su presencia militar en Medio Oriente: enviará una unidad de respuesta rápida de la Infantería de Marina

Las fuerzas estadounidenses incrementan su presencia militar tras el aumento de ataques en el Estrecho de Ormuz, mientras evalúan acciones para asegurar rutas marítimas y responder a las interrupciones en el comercio global

Estados Unidos refuerza su presencia

Nuevo México: las autoridades continúan la búsqueda del general retirado de la Fuerza Aérea desaparecido hace dos semanas

La búsqueda del excomandante continúa activa después de más de diez días sin indicios ni contacto con sus familiares, mientras equipos federales y autoridades locales refuerzan los operativos en la zona

Nuevo México: las autoridades continúan

Los mercados de DUMBO y Harlem atraen a visitantes con ofertas únicas en Nueva York

La diversidad de productos en mercadillos emblemáticos de la ciudad refleja la herencia multicultural y la creatividad local, mientras residentes y turistas acceden a muebles, arte y gastronomía en entornos accesibles mediante transporte público

Los mercados de DUMBO y

TECNO

Gobierno de EE. UU. investiga

Gobierno de EE. UU. investiga 7 juegos de Steam por posible malware oculto

¿Debo preocuparme si el cargador de mi teléfono está caliente? Esta es la respuesta

WhatsApp en modo mapache: cómo se activa de la forma más fácil

Alerta con Magis TV y Xuper TV para ver Las guerreras K-pop en estas plataformas

Epic Games agrega dos nuevos juegos gratis por tiempo limitado: cómo descargarlos

ENTRETENIMIENTO

La razón por la que

La razón por la que Elle Fanning se creó una cuenta en OnlyFans

Oscar 2026: así es como la Academia elige al ganador del premio a Mejor película

La hija de Billy Joel habla sobre la salud actual del músico tras su diagnóstico de hidrocefalia: “Él es un luchador”

La artista Doja Cat se retractó tras cuestionar a Timothée Chalamet por sus dichos sobre ópera y el ballet

Todos los nominados a los Premios Oscar 2026: la lista completa de candidatos al mayor premio del cine

MUNDO

El grupo terrorista Hezbollah aseguró

El grupo terrorista Hezbollah aseguró que está preparado para una larga batalla con Israel

La guerra en Medio Oriente dispara el precio del petróleo: cerró en su nivel más alto desde 2022

La Guardia Revolucionaria lanzó una ofensiva conjunta con Hezbollah: un misil impactó en un edificio en Tel Aviv

El ejército de Israel mantiene los ataques contra posiciones militares iraníes y refuerza frontera con Líbano

Las bolsas europeas prolongan las caídas semanales ante las tensiones en Medio Oriente