Nueve playas de Los Ángeles bajo alerta por bacterias en el agua

Los resultados de los análisis de agua en Malibú, Marina Del Rey, Topanga y Santa Mónica muestran contaminación bacteriana fuera de los parámetros estatales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades sanitarias del condado de Los Ángeles emitieron el viernes una alerta por la presencia de bacterias en el agua de varias zonas costeras, mientras una ola de calor amenaza con batir récords de temperatura en el sur de California.

El Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles, autoridad sanitaria local, informó que se detectaron niveles bacterianos superiores a los estándares estatales en diversos accesos al mar, lo que implica un mayor riesgo de enfermedades para los visitantes de esas playas.

El organismo precisó que la advertencia afecta a al menos nueve playas: Laguna de Malibú en Surfrider Beach, playa estatal Leo Carrillo, desagüe pluvial de Pulga en la torre 5 de playa estatal Will Rogers, desagüe pluvial de Castlerock en la playa del condado de Topanga, arroyo Escondido en la playa estatal de Escondido, desagüe pluvial de Marie Canyon en Puerco Beach, “Mother’s Beach” en Marina Del Rey, arroyo Santa Monica Canyon en la playa estatal Will Rogers y el muelle de Santa Mónica.

Los sectores considerados críticos abarcan 100 yardas (91,44 metros) a cada lado de los puntos de referencia, desde desembocaduras de desagües, arroyos o muelles, hasta zonas próximas a los baños públicos. En el caso de “Mother’s Beach” en Marina Del Rey, la restricción se extiende a toda la zona de baño.

El departamento explicó que los análisis de agua realizados en estos puntos indicaron superaciones de los parámetros bacterianos permitidos por la normativa de California, generando condiciones no seguras para el contacto humano con el agua.

El riesgo para los bañistas va desde infecciones cutáneas hasta trastornos gastrointestinales y enfermedades bacterianas, particularmente en personas que practiquen actividades recreativas en las áreas señaladas.

Qué zonas costeras están afectadas y por qué

Las zonas afectadas comprenden franjas de 100 yardas a cada lado de desagües, arroyos y muelles en las playas señaladas de Los Ángeles (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nueve playas del condado de Los Ángeles presentan niveles de bacterias superiores a los estándares estatales, según el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles, autoridad sanitaria local. Entre ellas se encuentran sectores de Malibú, Marina Del Rey, Topanga y Santa Mónica.

Las áreas más comprometidas corresponden a tramos cercanos a desagües pluviales y arroyos, donde la combinación de factores ambientales y urbanos ha favorecido la proliferación de microorganismos.

Los sectores afectados fueron delimitados en franjas de 100 yardas (91,44 metros) a cada lado de los puntos de referencia, como desembocaduras y muelles, y en el caso de “Mother’s Beach”, la restricción abarca toda la zona de baño.

El comunicado oficial subraya que la advertencia tendrá vigencia hasta la publicación de nuevos resultados favorables en los análisis de agua.

Cómo impacta la ola de calor en la costa de Los Ángeles

La advertencia sanitaria fue emitida en paralelo a una alerta por calor activada por el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, agencia federal meteorológica, para los condados de Los Ángeles y Ventura, donde se prevén temperaturas máximas cercanas a 29,4 °C (85 °F) en la franja costera.

De acuerdo con la institución, este escenario podría incentivar un mayor flujo de personas a las playas, incrementando la exposición a los riesgos sanitarios ya detectados.

La combinación de altas temperaturas y advertencias sanitarias llevó a las autoridades a recomendar especial precaución. El Departamento de Salud Pública del condado reiteró la necesidad de consultar las actualizaciones oficiales y evitar el ingreso al mar en los tramos señalados para reducir los riesgos asociados a las condiciones actuales.

Cómo se realiza el monitoreo y cuáles son los riesgos

Las advertencias sanitarias vigentes prohíben el contacto con el agua en los puntos críticos hasta que nuevos análisis confirmen condiciones seguras (Imagen Ilustrativa Infobae)

El monitoreo de la calidad del agua en las playas es una función del Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles, autoridad sanitaria local, que realiza controles periódicos para garantizar que los niveles bacterianos se mantengan dentro de los parámetros de seguridad.

Cuando los análisis detectan valores superiores a los permitidos, se emiten advertencias y se delimita el acceso a los sectores comprometidos.

Las infecciones que pueden derivarse del contacto con agua contaminada incluyen afecciones en la piel, trastornos digestivos y enfermedades bacterianas, según las autoridades sanitarias.

El departamento subrayó que la colaboración de la población es fundamental para evitar complicaciones durante episodios de calor extremo y contaminación bacteriana.

Las autoridades sanitarias indicaron que el público debe evitar el contacto con el agua en los tramos especificados hasta nuevo aviso. Destacaron que la advertencia cubre toda la extensión delimitada y no solo el punto de muestreo.

Según la información oficial, el incumplimiento de estas indicaciones podría derivar en un aumento de casos de infecciones relacionadas con la exposición a bacterias presentes en el agua contaminada.

El Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles, autoridad sanitaria local, recordó que las advertencias se mantendrán activas hasta que los próximos análisis constaten el retorno de los niveles bacterianos a rangos seguros para la salud pública.