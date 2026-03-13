Adolescentes de Nueva Jersey participan en un experimento para disminuir el uso de pantallas

El experimento impulsado por la escuela buscó demostrar la efectividad de estrategias tecnológicas para limitar el tiempo frente a la pantalla (Captura de video: CBS News).

En Clifton, una ciudad de Nueva Jersey, tres estudiantes de secundaria lograron reducir de forma notable el uso de sus teléfonos móviles durante una semana al participar en un experimento impulsado por su escuela. Según informó CBS News, el objetivo consistió en comprobar si diversas estrategias tecnológicas podían ayudarles a limitar el tiempo frente a la pantalla. El resultado, según los propios alumnos, fue positivo: los jóvenes lograron disminuir sus horas diarias de uso y mejoraron su bienestar general.

Cómo enfrentaron tres adolescentes el reto de desconectarse del celular

Los protagonistas del desafío fueron Gianna Colon, atleta de último año; Sebastian Fazio, aficionado a las matemáticas y el béisbol; y Hamza Ramach, integrante del equipo de hockey y la banda escolar. Los tres pasaban entre cuatro y trece horas diarias en el teléfono, principalmente por la noche, lo que dificultaba conciliar el sueño.

Durante la experiencia, cada estudiante empleó una herramienta distinta para reducir el tiempo de uso del dispositivo. Colon utilizó Brick, un dispositivo cuadrado que bloquea aplicaciones específicas y solo permite desbloquearlas al acercar físicamente el móvil, por lo que debe quedarse en casa.

Por su parte, Ramach optó por ScreenZen, una aplicación gratuita que invita a reflexionar antes de abrir plataformas distractoras. Fazio, en cambio, activó la función de escala de grises en su teléfono, eliminando el color de la pantalla para reducir el atractivo de las redes sociales.

Reducir el uso del celular en adolescentes mejoró la calidad del sueño y evidenció el impacto de la tecnología en hábitos nocturnos (Captura de video: CBS News).

Tres días después de iniciado el experimento, los estudiantes grabaron diarios en video para documentar los avances. Colon relató que se dedicó a nuevas actividades, como el diamond painting. Ramach indicó que pudo concentrarse más en sus estudios, disminuir las distracciones y dormir mejor. Fazio señaló que experimentó más energía al despertar y una mejor comunicación con su familia y amigos.

Tras una semana, los resultados continuaban siendo positivos. Colon afirmó que Brick le permitió evitar la tentación de desbloquear aplicaciones durante el horario escolar: “Sin duda me ayudó a ser más productiva sin mi teléfono”. Ramach destacó la eficacia de ScreenZen y mencionó que su padre notó una mejora en su actitud. Finalmente, Fazio logró reducir el uso de la pantalla de tres horas a solo veinte minutos diarios y calificó el cambio como “excelente”.

Colon, como mensaje a otros adolescentes, recomendó buscar alternativas fuera del entorno digital. Afirmó en CBS News: “No es necesario depender del teléfono para todo. Hay mucho más en el mundo... además de estar sentado con el teléfono durante horas navegando por TikTok o Instagram".

La herramienta Brick bloqueó aplicaciones y ayudó a Gianna Colon a incrementar su productividad escolar sin recurrir al teléfono durante las clases (Captura de video: CBS News).

El uso de pantallas en los adolescentes de Estados Unidos: cifras actuales

Un estudio realizado por el National Center for Health Statistics reveló que, entre julio de 2021 y diciembre de 2023, el 50,4% de los adolescentes de 12 a 17 años registró cuatro horas o más de tiempo frente a pantallas cada día. En ese mismo período, aproximadamente uno de cada cuatro adolescentes con ese nivel de exposición manifestó síntomas de ansiedad (27,1%) o depresión (25,9%) en las dos semanas previas.

A su vez, los adolescentes de Estados Unidos dedican en promedio 70 minutos diarios de la jornada escolar a sus teléfonos móviles, según un estudio sobre jóvenes de entre 13 y 18 años publicado en Journal of the American Medical Association (JAMA), con datos recogidos a través de una aplicación que monitorea el uso real de los dispositivos.

Según National Center for Health Statistics, adolescentes de zonas metropolitanas presentan mayor tiempo de pantalla diario en comparación con quienes residen en áreas no metropolitanas.

El análisis detalló que la mayor parte de ese tiempo se destina a aplicaciones de redes sociales como TikTok, Instagram y Snapchat. Mientras que emplean cerca de 15 minutos por día escolar en apps de videojuegos y una cantidad similar en plataformas de video como YouTube.

Esta cifra corresponde únicamente al tiempo registrado mientras los estudiantes se encontraban en la escuela. Jason Nagata, autor principal del estudio y profesor asociado de pediatría en la Universidad de California, San Francisco, indicó a CNN que, en investigaciones previas basadas en autoinformes, los resultados podrían estar subestimados. Sin embargo, este estudio se apoya en datos rastreados digitalmente, lo que incrementa la precisión de las mediciones.

Según National Center for Health Statistics, el uso excesivo de pantallas afecta tanto a adolescentes de bajos ingresos como a los de mayores recursos.

Recomendaciones para reducir el tiempo en pantalla de adolescentes

Las principales organizaciones científicas y médicas de Estados Unidos, como la Academia Americana de Pediatría (AAP), han actualizado sus enfoques en los últimos años y ya no proponen un límite fijo de horas, sino una estrategia integral enfocada en el equilibrio y la calidad de las experiencias digitales.

Las recomendaciones actuales incluyen:

Elaborar un plan familiar de uso de medios : La AAP sugiere crear un acuerdo en el hogar que establezca reglas claras sobre cuándo, dónde y cómo se usan los dispositivos. Esto puede incluir zonas y horarios libres de pantallas, como durante las comidas y antes de dormir.

Priorizar actividades fuera de la pantalla : Se recomienda fomentar la participación en deportes, actividades creativas, tiempo al aire libre y encuentros presenciales con amigos y familia.

Cuidar los contenidos y el propósito : Se aconseja seleccionar contenidos de calidad, educativos y apropiados para la edad, y diferenciar entre uso activo (creación, aprendizaje, interacción) y pasivo (consumo de videos o redes sociales)

Modelar hábitos saludables : Los adultos deben mostrar un uso equilibrado de la tecnología, ya que el ejemplo influye directamente en las conductas de los adolescentes.

Evitar pantallas antes de dormir : Se sugiere apagar dispositivos al menos una hora antes del horario de descanso para prevenir problemas de sueño.

Fomentar la autorregulación y el pensamiento crítico : Enseñar a los adolescentes a reconocer señales de uso excesivo y a establecer límites personales de forma consciente.

Supervisar y conversar sobre el bienestar digital: Mantener el diálogo abierto sobre los riesgos y beneficios del uso de pantallas, incluyendo salud mental, privacidad y relaciones sociales.