Estados Unidos

McDonald’s amplía su menú económico en EEUU con nuevas opciones desde 3 dólares

La cadena incorporará a partir de abril nuevos productos dentro de su estrategia para ampliar las alternativas de valor para los consumidores

McDonald’s anunció que, a partir de abril de 2026, lanzará nuevos menús económicos en Estados Unidos . REUTERS/Benoit Tessier

McDonald’s anunció que, a partir de abril de 2026, lanzará nuevos menús económicos en Estados Unidos con productos a USD 3 o menos y un paquete de desayuno a USD 4, según informaron Reuters, y el Wall Street Journal.

La medida tiene como objetivo captar clientes afectados por la inflación y la reducción de su poder adquisitivo. Los nuevos menús económicos incluyen artículos principales por hasta USD 3 y un paquete especial de desayuno con un McMuffin, papa hash brown y café a USD 4.

Cuál es el objetivo de McDonald’s

Esta estrategia busca que la cadena recupere competitividad tras incrementos de precios posteriores a la pandemia y una desaceleración en el consumo.

De acuerdo con Reuters, el lanzamiento ofrecerá en todo el país una selección de productos destacados en el menú de valor.

Entre ellos, figuran opciones individuales, como el sándwich de salchicha y los cuatro Chicken McNuggets, también a USD 3 o menos, según personas cercanas al asunto consultadas por The Wall Street Journal.

Esta estrategia busca que la cadena recupere competitividad tras incrementos de precios posteriores a la pandemia y una desaceleración en el consumo. REUTERS/Priyanshu Singh

Este grupo de ofertas, titulado internamente menú de valor McValue 2.0, propone a los consumidores desayunos completos o productos populares a precios reducidos.

Cuáles son los motivos y estrategia detrás de la apuesta por precios bajos

La empresa reconoce que, tras los aumentos posteriores a la pandemia, un segmento de clientes ha reducido su consumo en restaurantes de comida rápida y ahora apuesta por diferenciarse con ofertas de precios bajos.

Según The Wall Street Journal, la meta del menú de valor McValue 2.0 es combatir la presión inflacionaria y reposicionar estas ofertas como primera opción para quienes buscan ahorro.

Las campañas promocionales y la inversión en descuentos forman parte de la estrategia para atraer a clientes de menor poder adquisitivo, indicó Reuters. Voceros de la empresa consideran que estas acciones reforzarán la preferencia por la marca durante el desayuno y otros momentos del día.

Según The Wall Street Journal, la meta del menú de valor McValue 2.0 es combatir la presión inflacionaria y reposicionar estas ofertas como primera opción para quienes buscan ahorro. REUTERS/Kent J. Edwards

Reacción del sector y antecedentes en la política de precios

En los últimos años, la industria de comida rápida en Estados Unidos aumentó aranceles para cubrir mayores costos operativos, siendo McDonald’s y Burger King parte de esta tendencia, según Reuters. El resultado ha sido un encarecimiento de los menús estándar y una disminución de ventas entre consumidores habituados a precios bajos.

La competencia se ha intensificado con campañas de descuentos y ofertas especiales. El regreso a políticas de menú de valor y segmentación de precios es, para The Wall Street Journal, clave para retener y reconquistar a quienes buscan opciones accesibles.

El actual menú de valor McValue 2.0 sigue la tradición de ofertas enfocadas en la asequibilidad. Previamente, la empresa había aplicado descuentos del 15% en combos y lanzado productos agrupados por USD 5 y USD 8.

Impacto reciente en resultados y perspectivas para McDonald’s

Durante el último trimestre fiscal informado, McDonald’s superó las expectativas de analistas por ventas globales comparables y beneficios, impulsada por ofertas especiales de menú y campañas de precios, según Reuters. Este avance ocurrió aunque sus acciones cayeron cerca de 1,5% en la más reciente jornada bursátil.

Portavoces del sector detallan que la política actual de aranceles y rebajas se enmarca en una estrategia para conservar la competitividad. Todo el plan permitirá observar si el aumento de la afluencia a los restaurantes se sostiene en los próximos meses, tanto en el desayuno como en otros horarios.

