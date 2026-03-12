La policía de Michigan responde a una situación de tirador activo en una sinagoga

Una vista aérea muestra humo elevándose del techo de un edificio grande, con camiones de bomberos y personal de emergencia visibles en el suelo. (X)

Las autoridades locales y federales respondieron el jueves a un incidente con tirador activo en la sinagoga Temple Israel de West Bloomfield, en las afueras de Detroit, poco después de las 12:30 horas. La policía no había podido confirmar si el templo fue un objetivo deliberado ni si había personas heridas, y la información continuaba en desarrollo al cierre de este despacho.

Imágenes tomadas desde helicóptero y difundidas por WDIV-TV mostraron humo negro saliendo de una de las puertas y del techo del recinto religioso. El Departamento del Sheriff del condado de Oakland señaló en un comunicado que varias agencias trabajaban en la evacuación y despeje del edificio. Las fuerzas de seguridad solicitaron a la población evitar el área para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.

La policía de Farmington Hills y West Bloomfield confirmó que, además del tiroteo, atendía un incendio en el mismo lugar. No se ofrecieron detalles adicionales sobre el origen o magnitud del fuego. Las escuelas de Bloomfield Hills, como medida de precaución, activaron el protocolo de “modo seguro”, aunque, según un mensaje publicado en X, no existía una amenaza directa contra los centros educativos.

La Policía Estatal de Michigan informó en redes sociales que patrullas adicionales resguardaban otros lugares de culto en el distrito, y reiteró el pedido a la comunidad de mantenerse alejada de la zona afectada para permitir el despliegue de los equipos de emergencia.

El rabino Paul Yedwab, de Temple Israel, declaró telefónicamente que no disponía de información concreta sobre la situación ni el estado de las personas dentro del templo. Yedwab relató que numerosos coches policiales y ambulancias rodeaban el edificio y que algunos niños comenzaban a salir del recinto, aunque no se había confirmado la condición de los posibles afectados.

El director del FBI, Kash Patel, informó que agentes federales acudieron a la zona para atender “el aparente atropello con vehículo y situación de tirador activo” en Temple Israel, y que personal del organismo colabora con padres de familia de Michigan. La senadora estatal Mallory McMorrow comunicó en redes sociales que seguía de cerca los primeros reportes y solicitó a la población acatar las indicaciones de los equipos de emergencia mientras se esclarecían los hechos.

En desarrollo