Estados Unidos

La policía de Michigan responde a una situación de tirador activo en una sinagoga

Un incidente con tirador activo y un incendio movilizó a las autoridades locales y federales en la sinagoga Temple Israel, en las afueras de Detroit, mientras la información sobre posibles víctimas seguía en desarrollo

Guardar
Una vista aérea muestra humo
Una vista aérea muestra humo elevándose del techo de un edificio grande, con camiones de bomberos y personal de emergencia visibles en el suelo. (X)

Las autoridades locales y federales respondieron el jueves a un incidente con tirador activo en la sinagoga Temple Israel de West Bloomfield, en las afueras de Detroit, poco después de las 12:30 horas. La policía no había podido confirmar si el templo fue un objetivo deliberado ni si había personas heridas, y la información continuaba en desarrollo al cierre de este despacho.

Imágenes tomadas desde helicóptero y difundidas por WDIV-TV mostraron humo negro saliendo de una de las puertas y del techo del recinto religioso. El Departamento del Sheriff del condado de Oakland señaló en un comunicado que varias agencias trabajaban en la evacuación y despeje del edificio. Las fuerzas de seguridad solicitaron a la población evitar el área para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.

La policía de Farmington Hills y West Bloomfield confirmó que, además del tiroteo, atendía un incendio en el mismo lugar. No se ofrecieron detalles adicionales sobre el origen o magnitud del fuego. Las escuelas de Bloomfield Hills, como medida de precaución, activaron el protocolo de “modo seguro”, aunque, según un mensaje publicado en X, no existía una amenaza directa contra los centros educativos.

La Policía Estatal de Michigan informó en redes sociales que patrullas adicionales resguardaban otros lugares de culto en el distrito, y reiteró el pedido a la comunidad de mantenerse alejada de la zona afectada para permitir el despliegue de los equipos de emergencia.

El rabino Paul Yedwab, de Temple Israel, declaró telefónicamente que no disponía de información concreta sobre la situación ni el estado de las personas dentro del templo. Yedwab relató que numerosos coches policiales y ambulancias rodeaban el edificio y que algunos niños comenzaban a salir del recinto, aunque no se había confirmado la condición de los posibles afectados.

El director del FBI, Kash Patel, informó que agentes federales acudieron a la zona para atender “el aparente atropello con vehículo y situación de tirador activo” en Temple Israel, y que personal del organismo colabora con padres de familia de Michigan. La senadora estatal Mallory McMorrow comunicó en redes sociales que seguía de cerca los primeros reportes y solicitó a la población acatar las indicaciones de los equipos de emergencia mientras se esclarecían los hechos.

En desarrollo

Temas Relacionados

TiroteoEstados UnidosMichigan

Últimas Noticias

Trump dijo que Irán no debería ir al Mundial por su “propia seguridad”

El mandatario estadounidense afirmó que “no es apropiado” que el equipo compita en Norteamérica

Trump dijo que Irán no

Un hombre mató a su expareja, a los padres de ella y luego se suicidó en Nueva Jersey

El violento episodio ocurrido en una vivienda de Berkeley Township dejó tres víctimas fatales y al agresor muerto, mientras la policía confirmó que los hijos de la pareja presenciaron el ataque y permanecen bajo protección estatal

Un hombre mató a su

Más de 10 millones de personas afectadas por dos tormentas invernales seguidas con fuertes nevadas en el norte de Estados Unidos

Las condiciones extremas provocaron ventiscas, cortes masivos de electricidad y graves interrupciones en carreteras, aeropuertos y servicios básicos en varios estados del Midwest y Nueva Inglaterra

Más de 10 millones de

Un reptil invasor desafía la biodiversidad de Florida y preocupa a científicos

El aumento de ejemplares en varios condados activa operativos de vigilancia, mientras especialistas advierten sobre la amenaza para fauna nativa y resaltan la importancia de la detección temprana de individuos

Un reptil invasor desafía la

El condenado Cedric Ricks es ejecutado en Texas tras pedir perdón a familiares de víctimas

Las autoridades realizaron la sexta ejecución de 2026 en Estados Unidos al aplicar la inyección letal a Ricks, quien reconoció el dolor causado a la familia de Roxann Sanchez y Anthony minutos antes de la sentencia

El condenado Cedric Ricks es

TECNO

Usuarios con iPhone antiguos deben

Usuarios con iPhone antiguos deben actualizarlos ahora: nuevo parche de iOS bloquea posibles espionajes

Meta acelera su apuesta por la inteligencia artificial: presenta cuatro chips propios para sus data centers

Harvard sugiere aprender estas 10 funciones de Excel para tener éxito en conseguir trabajo

Tesla recibe luz verde para suministrar electricidad en Gran Bretaña: estos son los planes de Elon Musk

Inteligencia artificial sugiere los números “más probables” para la lotería de marzo 2026

ENTRETENIMIENTO

Sean Penn y el secreto

Sean Penn y el secreto detrás del premio Oscar que le entregó a Volodymyr Zelensky

Después de ‘Adolescencia’, Netflix estrena el documental que explora el mundo real de la “machosfera”

Fans de ENHYPEN intentan frenar la salida de Heeseung con una petición que ya supera el millón de firmas

Sam Asghari comparó la situación de Britney Spears con las mujeres iraníes: “Ella también fue oprimida”

Nicole Kidman reveló que el mal aliento de Alexander Skarsgård arruinó sus escenas de besos en “Big Little Lies”

MUNDO

La peligrosa ingenuidad frente a

La peligrosa ingenuidad frente a Irán

Cómo es el pueblo blanco que eligió Salvador Dalí para instalar su taller

Trump dijo que Irán no debería ir al Mundial por su “propia seguridad”

El chileno Smiljan Radić Clarke fue galardonado con el Premio Prtizker al mejor arquitecto del mundo

Italia retiró temporalmente a su personal militar de una base en Iraq tras un ataque con drones atribuido a Irán