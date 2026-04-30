La jueza federal ordena prisión preventiva para el acusado de intentar asesinar a Donald Trump

La jueza del Distrito de Columbia dictó prisión preventiva sin fianza a Cole Allen, acusado de intento de asesinato de Donald Trump en Washington D.C. (Reuters)

La jueza del Distrito de Columbia impuso prisión preventiva sin fianza para Cole Allen, acusado de intento de asesinato del presidente durante el evento del pasado sábado. Allen, originario de California y de 31 años, aceptó permanecer detenido en espera de juicio, según confirmó la audiencia del jueves.

Durante la sesión, el acusado habló muy poco, informó CNN. La Fiscalía argumentó que Allen representaba un importante riesgo para la sociedad y que ninguna condición de libertad podía garantizar la seguridad pública.

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Allen enfrenta cargos federales por intento de asesinato del presidente, uso de armas de fuego en un delito violento y transporte interestatal de armas con intención criminal. El proceso judicial continuará el 11 de mayo con la próxima audiencia, mientras Allen permanece bajo custodia en confinamiento total.

Qué sucedió en la Cena de Corresponsales

El sábado por la noche, Allen irrumpió un control de seguridad en el hotel donde se celebraba el evento, portando una escopeta, una pistola y cuchillos. El ataque se dirigió hacia el área donde se encontraban el presidente Trump y altos funcionarios del gobierno.

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Los agentes del Servicio Secreto respondieron de inmediato, detuvieron a Allen en el lugar y evacuaron al mandatario y a la primera dama. No se reportaron heridos graves entre los asistentes, aunque un agente del Servicio Secreto recibió disparos en su chaleco antibalas.

La Fiscalía calificó el hecho como un acto de “extrema violencia política” y argumentó que Allen había planeado el ataque con antelación, tras viajar en tren desde California y hospedarse en el mismo hotel donde ocurrió el suceso, según el medio suizo swissinfo.ch y la cadena estadounidense CNN.

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Quién es Cole Allen

Allen nació en Torrance, California, y trabajó como profesor y tutor. También es ingeniero mecánico de formación. Había adquirido legalmente las armas usadas en el intento de asesinato.

La investigación reveló que Allen envió una nota a familiares en la que detalló su intención de atacar a funcionarios de la administración Trump y pidió disculpas por anticipado. Los fiscales y la policía federal revisaron también publicaciones en redes sociales, que muestran un cambio en sus intereses, desde los videojuegos hacia discursos de corte político y conflictivo.

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Cole Allen, de 31 años y profesor originario de California, fue arrestado durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca tras intentar atacar armado al expresidente (Reuters)

Las autoridades no encontraron pruebas de que Allen tuviera cómplices o vínculos con grupos organizados. El caso fue descrito como la acción de un “lobo solitario”, motivado principalmente por razones personales y políticas.

Qué pruebas y argumentos presentó cada parte

Según la Fiscalía, Allen elaboró un plan detallado y peligroso, reuniendo armas y viajando desde el otro extremo del país para ejecutar su acción. Destacaron que el plan pudo haber causado una tragedia mayor, considerando que el ataque ocurrió en un evento con miles de asistentes, incluyendo al presidente de Estados Unidos y miembros del gabinete.

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El memorando de la Fiscalía, citado por CNN, argumentó: “No hay combinación de condiciones que asegure la seguridad comunitaria si Allen fuera liberado”.

Por su parte, la defensa cuestionó la solidez de las pruebas, especialmente sobre si Allen disparó su arma en dirección al agente del Servicio Secreto. Los abogados argumentaron que la acusación por intento de asesinato se basaba en “especulaciones” y pidieron considerar la liberación bajo fianza. También señalaron que Allen no tenía antecedentes penales y no representaba una amenaza dentro de la cárcel.

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La defensa se opuso, sin éxito, al confinamiento total de Allen dentro del centro de detención.

Por qué Allen intentó asesinar a Trump

La Fiscalía sostiene que Allen expresó su rechazo hacia la administración Trump tanto en la nota enviada a familiares como en sus publicaciones en redes sociales. Estos mensajes son interpretados como evidencia de que Allen actuó por motivaciones políticas y personales, con la intención de “causar el mayor daño posible” a altos funcionarios del gobierno. La investigación continúa para determinar si el ataque obedecía a una motivación aislada o si existían otros factores de fondo.

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Los fiscales destacaron el riesgo que representó el intento de asesinato, no solo para el presidente, sino para cientos de asistentes presentes en el evento, entre ellos periodistas y figuras públicas.

Allen enfrentará cargos federales por intento de asesinato, uso de armas de fuego en delito violento y transporte interestatal de armas con intención criminal, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos (Reuters)

Tras el incidente, el Servicio Secreto y la Casa Blanca ordenaron una revisión de los protocolos de seguridad para eventos oficiales. El presidente Trump y la primera dama salieron ilesos, y la intervención de los agentes permitió evacuar a los dignatarios sin lesionados entre las autoridades.

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El proceso judicial avanzará con una nueva audiencia programada para el 11 de mayo. Allen enfrenta cargos que podrían derivar en cadena perpetua si lo declaran culpable. La investigación sigue abierta y las autoridades continúan revisando pruebas y testimonios para esclarecer todos los detalles.