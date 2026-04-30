Estados Unidos

Récord histórico en Nueva York: el alquiler medio solicitado sube a USD 3.616 y mudarse se vuelve cada vez más difícil

La diferencia entre lo que pagan los actuales residentes y las nuevas ofertas supera los USD 1.750 mensuales, lo que transforma la posibilidad de cambiar de hogar en un desafío económico para la mayoría en la ciudad

Guardar
El costo de acceder a una vivienda en la ciudad alcanza niveles inéditos y redefine el panorama para quienes buscan cambiar de residencia (REUTERS/Bing Guan)
El costo de acceder a una vivienda en la ciudad alcanza niveles inéditos y redefine el panorama para quienes buscan cambiar de residencia (REUTERS/Bing Guan)

La creciente brecha entre los alquileres vigentes y las rentas de mercado en Nueva York convirtió la movilidad residencial en una opción reservada para pocos a comienzos de 2026..

El informe del primer trimestre de 2026 de Realtor.com, citado por Mortgage Professional America, revela que el alquiler medio solicitado en la ciudad alcanzó los USD 3.616, con un incremento interanual de 6,2%, ubicando la diferencia respecto a los precios que pagan los inquilinos actuales por encima de los USD 1.750 al mes. Dejar un contrato previo deja de ser una elección para transformarse en una barrera económica.

PUBLICIDAD

Los valores de los nuevos contratos superan ampliamente los de años anteriores y profundizan la diferencia entre antiguos y recientes inquilinos (REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo)
Los valores de los nuevos contratos superan ampliamente los de años anteriores y profundizan la diferencia entre antiguos y recientes inquilinos (REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo)

Mudarse a un apartamento disponible exige, según Mortgage Professional America, soportar un salto de alquiler de USD 1.761 mensuales. Para mantener el gasto en vivienda dentro del umbral habitual del 30% de los ingresos, un hogar típico debería sumar más de USD 70.440 anuales, una cifra que excluye a gran parte de la población de la ciudad.

Las estadísticas muestran que este fenómeno afecta de manera heterogénea a los diferentes distritos. Manhattan lidera los aumentos, con un alquiler medio ofertado de USD 4.878, una suba interanual de 8,3% y un umbral de ingreso requerido que ronda los USD 195.120.

PUBLICIDAD

Brooklyn registra USD 3.985, Queens USD 3.427 y el Bronx USD 3.099, con aumentos acumulados en seis años que bordean o superan el 40%, salvo en Manhattan.

Hombre joven empacando libros y una foto en una caja de cartón sobre un piso de madera, rodeado de múltiples cajas de mudanza en una habitación
Para quienes intentan dejar su actual domicilio, el salto económico representa un obstáculo que restringe las opciones de movilidad en todos los distritos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Divergencia de precios entre distritos de Nueva York

La magnitud de la diferencia es especialmente pronunciada en Manhattan y Brooklyn. En el primero, el alquiler contractual medio es de USD 2.333, frente a los USD 4.878 solicitados, lo que crea un diferencial de USD 2.545 mensuales. En Brooklyn, la distancia entre los USD 1.877 de contratos existentes y los USD 3.985 de nuevos anuncios alcanza los USD 2.108.

Incluso en el Bronx, según Realtor.com, considerado el distrito con alquileres iniciales más bajos en los listados oficiales de la plataforma, un residente que busca mudarse dentro del mismo barrio se enfrenta a un salto de USD 1.756 mensuales.

Esta realidad encuentra su raíz en la estructura del mercado inmobiliario local. Según Mortgage Professional America, el 42% del parque de alquiler de la ciudad está bajo régimen de renta estabilizada, con incrementos regulados por la agencia regulatoria Rent Guidelines Board.

El congelamiento de estos alquileres, propuesto por el alcalde Zohran Mamdani y previsto para octubre de 2026, ofrecería “un alivio inmediato” a cerca de un millón de hogares, pero, de acuerdo con el economista Jiayi Xu y citado por el mismo medio, “es una política con consecuencias a largo plazo que merecen un escrutinio serio”.

Primer plano del rostro de Zohran Mamdani, mostrando su mirada, nariz y boca con barba oscura. Viste camisa blanca y saco oscuro
El alcalde impulsa medidas excepcionales para frenar los aumentos y proteger a quienes residen en viviendas bajo regulación (Reuters)

Congelamiento de rentas y efectos en el mercado

El efecto de esta política, advierte Xu, es ambivalente: al aliviar temporalmente la presión para quienes ya ocupan un piso estabilizado, obliga a otros inquilinos a permanecer en condiciones que los “protegen en papel, pero los encierran de facto”, ya que mudarse exigiría gastos imposibles de afrontar.

“El alquiler está tan alejado de lo que se pide actualmente que abandonar el apartamento dejó de ser una dificultad logística: es una barrera financiera casi infranqueable”, afirmó Danielle Hale, economista principal de Realtor.com, a Mortgage Professional America.

La experiencia en Nueva York refleja una dinámica donde, al igual que ocurre con los propietarios que fijaron hipotecas a tasas bajas durante la pandemia, los inquilinos veteranos se venencadenadosa antiguos contratos.

La perpetuación de este desacople entre precios históricos y de mercado amenaza con endurecer aún más el acceso a nuevos contratos y reducir la disponibilidad de unidades ofertadas.

Un anciano sentado a una mesa con un contrato de alquiler en sus manos y la mano en la frente. Detrás, la vista de rascacielos de Nueva York
La posible congelación de precios promete alivio inmediato para adultos mayores y sectores vulnerables, aunque podría reducir la disponibilidad de viviendas accesibles a largo plazo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tendencia a nivel nacional y comparación con hipotecas

El fenómeno también se inscribe en una tendencia nacional: de acuerdo con una estimación respaldada por la Universidad de Harvard, cerca de la mitad de los inquilinos en Estados Unidos destina al menos 30% de sus ingresos a vivienda y servicios.

El efecto “lock-in” se fortalece tanto en el sector de alquiler como en el de compra, donde la persistencia de tasas hipotecarias altas disuade a quienes podrían cambiar de hogar, acentuando la rigidez del mercado inmobiliario en las grandes ciudades.

Temas Relacionados

Mercado InmobiliarioNueva YorkAlquilerMudanzaRentasZohran MamdaniManhattanBrooklynQueensBronxDepartamentoEconomíaEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El parque Knoebels de Pensilvania alcanza el primer lugar entre los parques de atracciones de Estados Unidos en 2026

La distinción otorgada por Tripadvisor en su premio Travelers’ Choice Best of the Best reconoce al recinto familiar de Pensilvania, que se destaca por su acceso sin costo y su oferta de más de 50 atracciones para todos los visitantes

El parque Knoebels de Pensilvania alcanza el primer lugar entre los parques de atracciones de Estados Unidos en 2026

Los empleados ya decidieron qué IA utilizan en sus empresas, mientras los directorios aún siguen debatiéndolo

El 29% sabotea activamente la estrategia oficial y el 90% usa herramientas personales por fuera del control corporativo: la economía de IA en la sombra no es resistencia, es la primera respuesta organizada del trabajo del conocimiento a la imposición sin estrategia

Los empleados ya decidieron qué IA utilizan en sus empresas, mientras los directorios aún siguen debatiéndolo

Los estadounidenses ven más de 200 millones de horas de contenido de YouTube al día

La información fue revelada por Sundar Pichai, CEO de Google y Alphabet, en una conferencia telefónica sobre los resultados del primer trimestre de 2026

Los estadounidenses ven más de 200 millones de horas de contenido de YouTube al día

Los pilotos de Fórmula 1 revelaron sus lugares favoritos para visitar en Miami durante el Gran Premio

El evento reúne a figuras internacionales tanto en la pista como fuera de ella, y las recomendaciones de los pilotos ofrecen una guía para disfrutar de la vida local, la gastronomía y el ambiente nocturno de la ciudad

Los pilotos de Fórmula 1 revelaron sus lugares favoritos para visitar en Miami durante el Gran Premio

Guatemala: Capturan a dos empleados del RENAP tras la emisión de un DPI falso vinculado a Fernando Farías Laguna

Las autoridades informaron sobre la captura de dos trabajadores del Registro Nacional de las Personas vinculados con la expedición indebida de una identificación que facilitó el desplazamiento de un señalado delincuente internacional entre Guatemala y Argentina

Guatemala: Capturan a dos empleados del RENAP tras la emisión de un DPI falso vinculado a Fernando Farías Laguna

TECNO

Los empleados ya decidieron qué IA utilizan en sus empresas, mientras los directorios aún siguen debatiéndolo

Los empleados ya decidieron qué IA utilizan en sus empresas, mientras los directorios aún siguen debatiéndolo

Los estadounidenses ven más de 200 millones de horas de contenido de YouTube al día

Convierten una PS5 en un PC gracias a un truco usando Linux

Publicar fotos en vacaciones o la fecha de nacimiento: errores que facilitan el robo de datos

Adiós a las escobas tradicionales: la tecnología que limpia más rápido y está revolucionando las casas en 2026

ENTRETENIMIENTO

Primer tráiler de ‘Resident Evil’: así será la película que reinventa la franquicia de terror

Primer tráiler de ‘Resident Evil’: así será la película que reinventa la franquicia de terror

Una rasta y el autógrafo de Bob Marley fueron subastados en Reino Unido

La apariencia de Olivia Wilde desata preocupación en redes sociales: “¿Qué está pasando en Hollywood?"

Laura Pausini, la noche que unió generaciones en Costa Rica: tributos a íconos latinos, sorpresas inesperadas y un emotivo viaje musical

Ving Rhames, estrella de ‘Misión Imposible’, se desplomó en un restaurante: qué se sabe sobre su estado de salud

MUNDO

Las máximas autoridades del Pentágono confirmaron que Rusia ayudó a Irán durante la ofensiva de Estados Unidos e Israel

Las máximas autoridades del Pentágono confirmaron que Rusia ayudó a Irán durante la ofensiva de Estados Unidos e Israel

Los 10 destinos turísticos que más viajeros reciben: Europa, Asia y América en el podio

Alquilar o comprar: cómo tomar la decisión financiera más importante y evitar errores que afectan el capital personal

Un equipo de buzos británicos localizó el mayor naufragio de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial

La paradisíaca isla indonesia de Bali se ahoga en basura: “Hay muchas ratas aquí”