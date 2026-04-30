Récord histórico en Nueva York: el alquiler medio solicitado sube a USD 3.616 y mudarse se vuelve cada vez más difícil

El costo de acceder a una vivienda en la ciudad alcanza niveles inéditos y redefine el panorama para quienes buscan cambiar de residencia (REUTERS/Bing Guan)

La creciente brecha entre los alquileres vigentes y las rentas de mercado en Nueva York convirtió la movilidad residencial en una opción reservada para pocos a comienzos de 2026..

El informe del primer trimestre de 2026 de Realtor.com, citado por Mortgage Professional America, revela que el alquiler medio solicitado en la ciudad alcanzó los USD 3.616, con un incremento interanual de 6,2%, ubicando la diferencia respecto a los precios que pagan los inquilinos actuales por encima de los USD 1.750 al mes. Dejar un contrato previo deja de ser una elección para transformarse en una barrera económica.

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Los valores de los nuevos contratos superan ampliamente los de años anteriores y profundizan la diferencia entre antiguos y recientes inquilinos (REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo)

Mudarse a un apartamento disponible exige, según Mortgage Professional America, soportar un salto de alquiler de USD 1.761 mensuales. Para mantener el gasto en vivienda dentro del umbral habitual del 30% de los ingresos, un hogar típico debería sumar más de USD 70.440 anuales, una cifra que excluye a gran parte de la población de la ciudad.

Las estadísticas muestran que este fenómeno afecta de manera heterogénea a los diferentes distritos. Manhattan lidera los aumentos, con un alquiler medio ofertado de USD 4.878, una suba interanual de 8,3% y un umbral de ingreso requerido que ronda los USD 195.120.

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Brooklyn registra USD 3.985, Queens USD 3.427 y el Bronx USD 3.099, con aumentos acumulados en seis años que bordean o superan el 40%, salvo en Manhattan.

Para quienes intentan dejar su actual domicilio, el salto económico representa un obstáculo que restringe las opciones de movilidad en todos los distritos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Divergencia de precios entre distritos de Nueva York

La magnitud de la diferencia es especialmente pronunciada en Manhattan y Brooklyn. En el primero, el alquiler contractual medio es de USD 2.333, frente a los USD 4.878 solicitados, lo que crea un diferencial de USD 2.545 mensuales. En Brooklyn, la distancia entre los USD 1.877 de contratos existentes y los USD 3.985 de nuevos anuncios alcanza los USD 2.108.

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Incluso en el Bronx, según Realtor.com, considerado el distrito con alquileres iniciales más bajos en los listados oficiales de la plataforma, un residente que busca mudarse dentro del mismo barrio se enfrenta a un salto de USD 1.756 mensuales.

Esta realidad encuentra su raíz en la estructura del mercado inmobiliario local. Según Mortgage Professional America, el 42% del parque de alquiler de la ciudad está bajo régimen de renta estabilizada, con incrementos regulados por la agencia regulatoria Rent Guidelines Board.

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El congelamiento de estos alquileres, propuesto por el alcalde Zohran Mamdani y previsto para octubre de 2026, ofrecería “un alivio inmediato” a cerca de un millón de hogares, pero, de acuerdo con el economista Jiayi Xu y citado por el mismo medio, “es una política con consecuencias a largo plazo que merecen un escrutinio serio”.

El alcalde impulsa medidas excepcionales para frenar los aumentos y proteger a quienes residen en viviendas bajo regulación (Reuters)

Congelamiento de rentas y efectos en el mercado

El efecto de esta política, advierte Xu, es ambivalente: al aliviar temporalmente la presión para quienes ya ocupan un piso estabilizado, obliga a otros inquilinos a permanecer en condiciones que los “protegen en papel, pero los encierran de facto”, ya que mudarse exigiría gastos imposibles de afrontar.

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“El alquiler está tan alejado de lo que se pide actualmente que abandonar el apartamento dejó de ser una dificultad logística: es una barrera financiera casi infranqueable”, afirmó Danielle Hale, economista principal de Realtor.com, a Mortgage Professional America.

La experiencia en Nueva York refleja una dinámica donde, al igual que ocurre con los propietarios que fijaron hipotecas a tasas bajas durante la pandemia, los inquilinos veteranos se ven “encadenados” a antiguos contratos.

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La perpetuación de este desacople entre precios históricos y de mercado amenaza con endurecer aún más el acceso a nuevos contratos y reducir la disponibilidad de unidades ofertadas.

La posible congelación de precios promete alivio inmediato para adultos mayores y sectores vulnerables, aunque podría reducir la disponibilidad de viviendas accesibles a largo plazo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tendencia a nivel nacional y comparación con hipotecas

El fenómeno también se inscribe en una tendencia nacional: de acuerdo con una estimación respaldada por la Universidad de Harvard, cerca de la mitad de los inquilinos en Estados Unidos destina al menos 30% de sus ingresos a vivienda y servicios.

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El efecto “lock-in” se fortalece tanto en el sector de alquiler como en el de compra, donde la persistencia de tasas hipotecarias altas disuade a quienes podrían cambiar de hogar, acentuando la rigidez del mercado inmobiliario en las grandes ciudades.