El parque Knoebels de Pensilvania alcanza el primer lugar entre los parques de atracciones de Estados Unidos en 2026

El parque de atracciones Knoebels fue elegido el mejor de Estados Unidos en 2026 según los premios Travelers’ Choice Best of the Best de Tripadvisor

El parque de atracciones Knoebels Amusement Resort en Elysburg, Pensilvania, ha conseguido en 2026 el reconocimiento más alto de la industria al ser nombrado el mejor parque de atracciones de Estados Unidos según los premios Travelers’ Choice Best of the Best de Tripadvisor. Un logro relevante en el año de su centenario, que lo posiciona por encima de gigantes del entretenimiento como Disney y Universal.

Este reconocimiento llega tras un ascenso en la clasificación: el año anterior, Knoebels había ocupado el tercer lugar, solo por detrás de Dollywood y Magic Kingdom de Disney World. En 2026, Knoebels superó a estos reconocidos parques, reflejando la preferencia de los visitantes y la valoración positiva de su experiencia. Tripadvisor, sitio líder en recomendaciones de viaje, destacó que Knoebels se ubicó en el puesto número 1 entre los parques de atracciones y acuáticos del país, subiendo dos posiciones en un solo año.

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Knoebels es conocido por ser el parque de atracciones con entrada gratuita más grande de Estados Unidos. Fundado hace cien años, ha permanecido bajo administración familiar durante todo ese tiempo. Su ubicación en Elysburg, a aproximadamente 185 kilómetros al noreste de Filadelfia, lo convierte en un destino accesible tanto para residentes locales como para turistas de otras regiones. Esta condición de parque de entrada gratuita lo distingue de la mayoría de sus competidores, muchos de los cuales requieren el pago de boletos costosos únicamente para ingresar.

Knoebels Amusement Resort destaca como el parque de atracciones con entrada gratuita más grande del país, ubicado en Elysburg, Pensilvania

El sistema de acceso de Knoebels es una de sus características más apreciadas. A diferencia de los grandes complejos temáticos, donde la compra de una entrada es obligatoria, en Knoebels los visitantes pueden entrar libremente al parque sin costo. Una vez dentro, cada persona puede elegir entre adquirir boletos individuales para disfrutar de una o varias atracciones, o bien optar por un pase ilimitado para todo el día. Esta flexibilidad permite que familias y grupos de amigos adapten su visita a su presupuesto y preferencias, pagando solo por lo que realmente desean experimentar.

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La oferta de atracciones y servicios en Knoebels es amplia y variada, lo que contribuye a su atractivo. El parque cuenta con un total de 58 atracciones, incluyendo varias montañas rusas clásicas y modernas, una de ellas de madera con 41 años de historia. Además de las atracciones mecánicas, el complejo dispone de instalaciones para nadar y zonas de acampada, lo que permite prolongar la experiencia más allá de un solo día. También alberga un campo de golf de campeonato con 18 hoyos y un museo minero dentro de sus terrenos, ofreciendo alternativas de ocio para diferentes perfiles de visitantes.

Entre las atracciones más emblemáticas se encuentra la montaña rusa Phoenix, reconocida internacionalmente por su diseño y conservación. Los visitantes también destacan la comida típica del parque, como el icónico pepinillo en palito, que se ha convertido en un favorito de quienes buscan opciones rápidas y tradicionales. Esta mezcla de nostalgia, variedad y autenticidad es uno de los puntos más valorados por quienes acuden al parque año tras año.

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Las opiniones recogidas en Tripadvisor reflejan una experiencia positiva y memorable. Muchos visitantes describen a Knoebels como una fusión entre parque temático y feria rural, elogiando la diversidad de atracciones y la buena relación calidad-precio. Los comentarios resaltan la atmósfera familiar y la posibilidad de disfrutar del lugar sin la presión de gastar grandes sumas de dinero. Este enfoque accesible y personalizado ha sido clave para consolidar su reputación y atraer a nuevos públicos.

En materia de premios, Knoebels no solo ha recibido el máximo galardón de Tripadvisor en 2026, sino que también ha visto reconocidas sus atracciones individuales. La montaña rusa Phoenix es continuamente mencionada como una de las mejores de madera del mundo. Según CBS News, Phoenix fue elegida como la Mejor Montaña Rusa de Madera en los Golden Ticket Awards de Amusement Today en 2025, sumando siete años consecutivos en lo más alto de esa categoría, lo que refuerza la calidad y el mantenimiento de sus instalaciones.

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Knoebels ofrece 58 atracciones, desde montañas rusas clásicas hasta instalaciones para nadar, zonas de acampada y un campo de golf de 18 hoyos

La temporada del centenario de Knoebels comenzó el 25 de abril de 2026, evento que el parque celebró con mensajes de agradecimiento a su comunidad. A través de sus redes sociales, el complejo expresó: “Ayer dimos inicio a nuestra temporada del centenario rodeados de las personas que hacen de este parque lo que es”. El mensaje continuó reconociendo el papel fundamental de los visitantes: “A todos los que se pusieron una chaqueta, agarraron un paraguas y vinieron a venir: ustedes son la razón por la que llevamos haciendo esto durante 100 años. El primer día del próximo siglo será memorable. ¡Brindemos por una temporada llena de éxitos!”.

En la comparación con otros parques destacados, Knoebels ha logrado superar en 2026 a Dollywood —el parque temático copropiedad de la leyenda de la música country Dolly Parton—, que quedó en segundo lugar, y a Magic Kingdom de Disney World, que descendió al tercer puesto. Completan los cinco primeros lugares Disney’s Hollywood Studios e Islands of Adventure de Universal, lo que evidencia la magnitud del logro conseguido por Knoebels frente a competidores de gran envergadura y trayectoria internacional.

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Dentro del panorama mundial, Knoebels ocupa el puesto número 18 en la lista global de los premios Travelers’ Choice Awards Best of the Best de Tripadvisor. En la edición de 2026, el primer lugar global recayó en Futuroscope, ubicado en Francia, reafirmando la presencia de parques europeos en la cima del sector, pero sin restar mérito al ascenso y prestigio alcanzado por Knoebels en Estados Unidos.