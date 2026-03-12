La generación Z representa el 39% del público cinematográfico en Estados Unidos

Las companías cinematográficas apuestan por franquicias contemporáneas, tramas universales y estrategias que conectan con la sensibilidad de la Generación Z.

En 2025, la Generación Z alcanzó el 39% de la audiencia norteamericana, un incremento desde el 34% registrado en 2019, según cifras de Comscore PostTrak compartidas por The Hollywood Reporter. Durante los últimos 12 meses, la asistencia de este segmento aumentó un 25%, de acuerdo con la organización del sector cinematográfico Cinema United.

El incremento de la asistencia a los cines se ha observado tanto en Estados Unidos como en Europa, destacando el retorno del público más joven, según afirmó Tim Richards, fundador y director ejecutivo de la cadena de cines Vue del Reino Unido. De esta manera, los jóvenes de 13 a 28 años predominan en los segmentos etarios más valorados por la industria (especialmente entre 18-24 y 25-34 años) y contribuyen al impulso de estrenos y títulos aptos para todo público.

El ocio juvenil, las redes sociales y el FOMO (Fear of Missing Out)

El cine ha recuperado vigencia como opción predilecta de ocio juvenil y se ha convertido en una experiencia compartida. James Connor, representante de la Asociación de Cine del Reino Unido, atribuyó en The Hollywood Reporter esta transformación a la influencia del fenómeno Barbenheimer de 2023: “Barbie y Oppenheimer trabajaron mucho para convertir el cine en un evento y el disfrute del cine más allá de franquicias como Marvel y Star Wars. Unió a personas que normalmente no querrían reunirse porque no querían perderse el momento”.

En este contexto, las formas de consumir cine han evolucionado. El 40% de la Generación Z adquiere entradas por anticipado, superando el 25% registrado antes de la pandemia. Incluso, Paul Dergarabedian, analista de Comscore, destacó en el medio estadounidense la capacidad de este grupo para integrar la experiencia tradicional de ir al cine con su vida digital: “Son capaces de combinar esta actividad tradicional con su vida digital, utilizando las salidas al cine como fuente de interacción social”.

En consecuencia, las plataformas digitales han consolidado su papel como aliadas del cine entre los jóvenes. El temor a quedar excluidos de la conversación social impulsa a numerosos integrantes de la Generación Z a asistir al cine en cuanto se estrena una película, con el objetivo de participar en el diálogo en redes y evitar los spoilers. Así, Letterboxd, la red social especializada en reseñas cinematográficas, superó los 27 millones de usuarios a finales de enero, lo que representa un crecimiento de 9 millones en el último año.

La plataforma de redes sociales para cinéfilos fue fundada por Matthew Buchanan y Karl von Randow en Auckland, Nueva Zelanda.

Implicancias para la industria cinematográfica y estrategias de los estudios

Los estudios cinematográficos adaptan sus estrategias: producen franquicias contemporáneas, apuestan por tramas universales y buscan conectar con la sensibilidad generacional de la Generación Z. Asad Ayaz, director de marca de Disney, indicó en THR que parte del éxito de “Aladdin” y “Lilo & Stitch” al fenómeno “zillennial”, que reúne al público de dos generaciones interesadas en versiones renovadas de clásicos animados.

El cine de autor también muestra resultados positivos gracias a compañías como A24 y Neon. Por ejemplo, “Marty Supreme”, el estreno de A24, logró una recaudación mundial de más de USD 274 millones con la mayoría de la audiencia menor de 35 años. Elissa Federoff, responsable de distribución en Neon, afirmó que la Generación Z apoya tanto los estrenos comerciales como los eventos especiales y funciones de películas nominadas a premios.

Por su parte, el género de terror mantiene cifras destacadas: Scream 7 recaudó USD 64 millones en su estreno, superando las previsiones en USD 20 millones. Josh Goldstine, jefe de mercadotecnia de Paramount, señaló sobre la trama de la nueva entrega: “Queríamos expandir el mercado internacional y la relación madre-hija es universalmente reconocible. Una historia que pensamos que podría conectar”. Esto refleja la orientación de los estudios hacia narrativas y temáticas diseñadas para atraer a la audiencia joven.

La audiencia menor de 35 años impulsó el éxito internacional de Marty Supreme, la apuesta más reciente de A24 en cines (REUTERS/Benoit Tessier).