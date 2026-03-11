Una importante automotriz retira más de 83.000 vehículos por fallas en faros y en el sistema del motor

Ford Motor Company retira más de 83.000 vehículos en Estados Unidos por fallas en faros delanteros y válvula EGR, según la NHTSA. (REUTERS/Carlos Osorio)

La automotriz Ford Motor Company anunció el 3 de marzo de 2026 el retiro de más de 83.000 vehículos en los Estados Unidos debido a defectos en el sistema de luces delanteras y en la válvula de recirculación de gases de escape (EGR). La medida, registrada ante la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), agencia federal responsable de la seguridad vial en los Estados Unidos, afecta principalmente a los modelos Explorer, Ranger, Mustang, Maverick, Escape, Bronco, Bronco Sport, Lincoln Nautilus y Corsair correspondientes a los años modelo 2025 y 2026. Los fallos detectados podrían incrementar el riesgo de accidentes, según los reportes oficiales de la autoridad federal.

Según la información presentada por la NHTSA, el primer retiro comprende 35.772 unidades de Ford Explorer de los años modelo 2025 y 2026, equipadas con el sistema de iluminación dinámica “Dynamic Bending Light”. Un error en la calibración del software puede provocar que el faro derecho gire en sentido contrario a la curva tomada por el conductor, situación que podría generar deslumbramiento hacia otros vehículos y aumentar la posibilidad de colisiones. El segundo retiro afecta a 47.804 vehículos distribuidos entre diversos modelos y motorizaciones de 1,5, 2,0 y 2,3 litros, por un defecto en la válvula EGR que puede causar pérdida momentánea de potencia a bajas velocidades, incrementando el riesgo de incidentes viales. La compañía informó que no se han reportado accidentes, lesiones ni incendios relacionados con estos fallos, de acuerdo con los expedientes publicados por la NHTSA.

De acuerdo con la documentación oficial, Ford Motor Company ha enfrentado diversos retiros en los últimos años, bajo la supervisión permanente de la NHTSA y de agencias federales. Estos antecedentes han derivado en una vigilancia sostenida sobre los estándares de calidad y seguridad aplicados en la industria automotriz de Estados Unidos. Las campañas de retiro vigentes buscan prevenir posibles siniestros asociados a fallos de fábrica y garantizar la seguridad de los usuarios.

¿Qué vehículos están afectados por los retiros?

El primer retiro, según la NHTSA, involucra a 35.772 unidades de Ford Explorer de los años modelo 2025 y 2026. El sistema “Dynamic Bending Light” presenta una calibración incorrecta del software en el módulo de control de los faros delanteros. El defecto identificado hace que el faro derecho no siga la dirección del giro del volante, desviando su haz de luz en sentido contrario a la curva. “Cuando el conductor gira el volante en una curva a la izquierda, el faro izquierdo acompaña el movimiento, pero el derecho desvía su luz hacia el lado opuesto”, detalla el informe oficial presentado ante la NHTSA.

La segunda acción correctiva cubre 47.804 vehículos de los modelos Ranger, Mustang, Maverick, Explorer, Escape, Bronco, Bronco Sport, Lincoln Nautilus y Corsair, todos correspondientes a la gama 2025. El inconveniente se localiza en la válvula EGR, que podría generar una pérdida temporal de potencia del motor a bajas revoluciones, lo que representa un riesgo en el tráfico urbano y en maniobras de incorporación a la vía. Los vehículos afectados están equipados con motores de 1,5, 2,0 o 2,3 litros.

El retiro de Ford afecta principalmente a los modelos Explorer, Ranger, Mustang, Maverick, Escape, Bronco, Bronco Sport, Lincoln Nautilus y Corsair de 2025 y 2026. (REUTERS/Rebecca Cook/File Photo)

¿Cómo se detectaron los problemas y cuáles son los riesgos?

La NHTSA informó que ambos problemas fueron detectados a través de procedimientos internos de control de calidad y reportes técnicos provenientes de la red de concesionarios. En el caso del sistema de faros delanteros, el defecto incrementa el riesgo de deslumbramiento para otros conductores, lo que puede derivar en accidentes. El informe técnico presentado por Ford ante la autoridad federal subraya: “Un faro que gira de forma incorrecta puede aumentar el deslumbramiento y el riesgo de colisión”.

En cuanto a la válvula EGR, el defecto puede provocar que el vehículo pierda potencia de forma inesperada, especialmente en situaciones de baja velocidad o arranque. Si bien Ford Motor Company destacó que no existen reportes de accidentes, lesiones o incendios vinculados a estos fallos, la compañía decidió actuar de manera preventiva tras identificar el riesgo potencial, según consta en la documentación oficial.

¿Qué soluciones propone Ford para los propietarios?

Para la falla en los faros, Ford Motor Company implementará una actualización de software en el módulo de control del sistema de luces, que estará disponible tanto en concesionarios como a través de actualizaciones remotas (“over-the-air”). La reparación se brindará sin costo para los usuarios, de acuerdo con el procedimiento aprobado por la NHTSA. La automotriz notificará a los propietarios afectados a partir del 23 de marzo de 2026 mediante cartas formales.

Respecto al problema en la válvula EGR, la solución técnica se encuentra en desarrollo. Ford comunicará a los propietarios por correo postal cuando la reparación esté disponible. El procedimiento requerirá llevar el vehículo a un concesionario autorizado de Ford o Lincoln para la intervención, la cual será gratuita, según el trámite presentado ante la NHTSA. “La reparación se proporcionará sin costo una vez que la solución definitiva se encuentre disponible”, notificó la compañía en su informe oficial.

El segundo llamado a revisión abarca 47.804 vehículos con motores de 1,5, 2,0 y 2,3 litros por fallas en la válvula de recirculación de gases de escape (EGR). (REUTERS/Erol Dogrudogan/File Photo)

¿Cómo pueden los propietarios saber si su vehículo está incluido?

La NHTSA recomienda a los usuarios consultar el portal oficial de retiros (nhtsa.gov/recalls), donde es posible ingresar el número de identificación del vehículo (VIN) para verificar si está afectado por alguna campaña activa. Además, Ford Motor Company dispone de líneas de atención y recursos digitales para responder consultas y coordinar intervenciones.

Las notificaciones se enviarán por correo postal a los domicilios registrados de los propietarios. La autoridad federal enfatiza la importancia de responder a estos avisos y realizar las reparaciones en cuanto estén disponibles, a fin de minimizar los riesgos asociados.

¿Qué antecedentes existen sobre retiros recientes de Ford?

El retiro de marzo de 2026 se suma a otros procedimientos similares realizados por Ford Motor Company en años recientes, bajo la supervisión de la NHTSA. Según informó Fox Business, canal estadounidense especializado en noticias económicas y empresariales, la marca estadounidense ha realizado campañas que abarcaron a la mayoría de los modelos lanzados desde 2020, en respuesta a diversas fallas técnicas. Estos antecedentes reflejan el seguimiento constante de las autoridades sobre la seguridad de los vehículos comercializados en el país.

La NHTSA mantiene un registro público actualizado de todos los retiros y recomienda a los consumidores verificar periódicamente el estatus de sus vehículos, incluso antes de recibir una notificación directa.

¿Qué impacto tiene este retiro y cuáles son los próximos pasos?

La campaña de retiro busca prevenir accidentes derivados de defectos de fábrica en sistemas de seguridad activa y motorización. Los propietarios de vehículos afectados recibirán la intervención sin costo y podrán acceder a la información técnica oficial a través de los canales proporcionados por Ford Motor Company y la NHTSA.

Las investigaciones técnicas y las intervenciones continuarán en coordinación con las autoridades reguladoras. El retiro permanecerá activo hasta que todas las unidades incluidas hayan sido revisadas y reparadas, conforme a los procedimientos aprobados por la NHTSA y notificados por la empresa.