Dos muertos y decenas de evacuados tras los tornados en Indiana y el norte de Illinois

El tornado en Lake Village, Indiana, causó la muerte de dos personas y dejó menos de diez heridos, según autoridades locales.

Los tornados que azotaron el Medio Oeste de Estados Unidos el martes por la noche provocaron la muerte de dos personas en Lake Village, Indiana, y dejaron a su paso un rastro de destrucción en varias comunidades de la región. El fenómeno meteorológico golpeó con especial fuerza a zonas rurales de Indiana y el norte de Illinois, donde los equipos de rescate trabajaron durante horas entre viviendas derrumbadas y calles cubiertas de escombros.

Las autoridades locales confirmaron que las víctimas fatales corresponden a una pareja de edad avanzada que vivía en Lake Village. Además de los fallecidos, menos de 10 heridos en Lake Village requirieron atención médica y decenas de familias debieron evacuar sus hogares ante el colapso estructural y la acumulación de escombros.

Las imágenes difundidas muestran casas destruidas, automóviles volcados y servicios básicos interrumpidos. Mientras persisten las acciones de rescate, los equipos de emergencia buscan posibles sobrevivientes en las áreas más afectadas.

El martes por la noche, la localidad de Lake Village —con una población de aproximadamente 1.800 habitantes y situada en el condado de Newton, Indiana— sufrió el impacto directo de un tornado cuyas consecuencias todavía se evalúan.

El fenómeno extremo destruyó viviendas, volcó automóviles y cortó servicios de electricidad y telefonía en varias comunidades del Medio Oeste de Estados Unidos.

Liz Woods, subjefa de gabinete del Departamento de Seguridad Nacional de Indiana, precisó que la pareja fallecida no logró ponerse a resguardo antes de que el fenómeno golpeara la zona.

La magnitud del daño llevó a que equipos de emergencia y voluntarios de los bomberos trabajaran durante toda la madrugada en la remoción de escombros y la búsqueda de personas atrapadas. Lori Postma, del departamento de bomberos voluntarios de Lake Township, indicó a CBS News: “Hay mucha devastación, hay viviendas completamente arrasadas”.

Balance de heridos y tareas de rescate

El balance inicial de las autoridades reportó menos de 10 heridos en Lake Village. Varias personas quedaron atrapadas en sus casas por el colapso de estructuras, lo que obligó a realizar tareas de rescate bajo condiciones adversas. El sheriff de Newton County solicitó a la población no circular por la zona afectada para no obstaculizar los trabajos de emergencia, mientras los equipos recorrían casa por casa en busca de posibles sobrevivientes.

Las imágenes muestran viviendas completamente destruidas, árboles derribados y automóviles desplazados por la fuerza del viento. Al amanecer del miércoles, los equipos de auxilio seguían evaluando los daños en la localidad, con la expectativa de que el número de damnificados pudiera aumentar a medida que avanzaban las inspecciones, informó Patch Illinois, el medio local.

Daños en Illinois y respuesta en Kankakee

En Kankakee, Illinois, un potente tornado cruzó la zona sur de la ciudad y la localidad de Aroma Park. Se produjeron daños materiales de considerable magnitud. El fenómeno arrancó techos, derribó muros y destruyó bloques completos de viviendas.

La Cruz Roja y organismos locales instalaron refugios de emergencia y brindaron asistencia alimentaria, alojamiento y apoyo a familias desplazadas por los tornados.

El sheriff Mike Downey afirmó a The Tribune India, el medio nacional, que la prioridad era “verificar el bienestar de los vecinos y familiares” y solicitó limitar los desplazamientos en las áreas más perjudicadas.

A pesar de la magnitud de los daños, las autoridades no reportaron víctimas fatales en Illinois durante las primeras horas posteriores al paso del tornado. No obstante, el sistema de emergencia local recibió un número sin precedentes de llamados y habilitó un refugio en el Kankakee Community College, donde la Cruz Roja ofreció alimentos, alojamiento, estaciones de carga y atención para mascotas a los desplazados.

Granizo récord y condiciones meteorológicas extremas

La tormenta estuvo acompañada de granizo de hasta 15 centímetros de diámetro (6 pulgadas), una dimensión rara que podría constituir un récord estatal en Illinois. El Servicio Meteorológico Nacional mantuvo activas las alertas de tornado y tormentas severas para extensas zonas de Illinois, Indiana, Kentucky y Ohio durante la mañana del miércoles, según reportó Southern Illinois Now, el medio local.

Los equipos de rescate y bomberos voluntarios trabajaron durante la noche en la remoción de escombros y búsqueda de sobrevivientes en Indiana e Illinois.

Se registraron ráfagas de viento que superaron los 130 kilómetros por hora, y la lluvia intensa complicó aún más las operaciones de rescate y el restablecimiento de los servicios públicos. Las autoridades advirtieron que el frente de tormentas podría avanzar hacia el este del país, con probabilidad de lluvias adicionales e incluso nieve en los días posteriores.

Refugios, asistencia social y servicios interrumpidos

La Cruz Roja y organismos locales instalaron refugios de emergencia para brindar seguridad a los afectados. Voluntarios y personal de salud colaboraron en la atención de los heridos y la distribución de víveres.

Los servicios de electricidad y telefonía sufrieron cortes prolongados, complicando las comunicaciones en varios sectores.

El operativo de respuesta abarca la revisión de daños estructurales, remoción de escombros y apoyo psicológico para quienes perdieron sus viviendas. Las autoridades insisten en mantenerse informados y no regresar a las zonas afectadas hasta que se declare seguro hacerlo.

Tornados recientes y alerta entre especialistas

Este nuevo episodio de tornados ocurre pocos días después de que seis personas murieran en Michigan y Oklahoma, tras una oleada de tormentas que también dejó daños importantes y al menos tres tornados documentados.

El patrón de clima extremo genera preocupación entre los especialistas, que señalan un aumento en la frecuencia e intensidad de estos fenómenos en la región central de Estados Unidos.