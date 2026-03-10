El ataque armado contra el consulado de Estados Unidos en Toronto es clasificado como “incidente de seguridad nacional” por autoridades canadienses

El incidente sucede en un contexto de recientes ataques a sinagogas y un gimnasio en Toronto, elevando la alarma por la seguridad en la ciudad (Captura de video).

La madrugada del martes, dos individuos dispararon repetidamente contra la sede diplomática estadounidense en el centro de Toronto, antes de huir en un vehículo. El ataque no causó víctimas, y las autoridades respondieron con refuerzo inmediato de la seguridad en instalaciones diplomáticas estadounidenses e israelíes en Toronto y Ottawa, mientras se investiga la posible conexión con otros hechos violentos recientes en la ciudad.

Según la Policía de Toronto, el ataque se produjo alrededor de las 4:30 cuando un vehículo Honda CR-V blanco se detuvo frente al edificio ubicado en el 361 de University Avenue. Dos hombres descendieron, abrieron fuego con lo que parecía ser una pistola, y abandonaron el lugar en dirección sur, de acuerdo con lo reportado por BBC y The Guardian. Los agentes encontraron casquillos y daños en la fachada al llegar; en el interior permanecían ocupantes que resultaron ilesos debido a la fortificación de la sede.

El subjefe de la Policía de Toronto, Frank Barredo, afirmó que “lo que ocurrió fue que a las 5:29 de la mañana recibimos reportes de una descarga de armas de fuego”. Explicó que “el edificio es altamente seguro y no hubo heridos”. La investigación inicial indica que el tiroteo pudo ocurrir incluso antes de esa hora, ya que hubo testigos que observaron movimientos en las inmediaciones poco después de las 4:29.

La Policía de Toronto enfatiza que el ataque representa una amenaza concreta y se constituye como prioridad máxima de seguridad local y nacional (Europa Press).

Investigación policial y ausencia de sospechosos

Por el momento, no se ha identificado ni detenido a ningún sospechoso, según declaraciones de la Policía de Toronto. Por su parte, el Departamento de Estado de Estados Unidos comunicó que sigue de cerca el caso en coordinación con las autoridades locales. También participan en la investigación la Real Policía Montada de Canadá (RCMP) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI), que colaboran en la búsqueda de los autores.

El superintendente de la Policía Montada, Chris Leather, señaló que se trata “definitivamente de un incidente de seguridad nacional porque el Consulado de Estados Unidos fue alcanzado por disparos”. Leather declaró a The Guardian: “Si es o no terrorismo será parte de la investigación”.

Reacciones de las autoridades y medidas de seguridad

El premier de Ontario, Doug Ford, calificó el ataque como “un acto absolutamente inaceptable de violencia e intimidación dirigido contra nuestros amigos y vecinos estadounidenses” y subrayó la necesidad de “todos, en todos los niveles de gobierno y en todo Canadá, deben dejar claro que hay tolerancia cero para este tipo de comportamiento intimidante y peligroso”, según declaraciones recogidas por The Guardian.

Por su parte, las autoridades federales de Canadá, citadas por BBC, aseguraron que se desplegará “el peso total de los recursos” estatales y nacionales para castigar a los responsables de estos actos de violencia. Leather, de la Policía Montada, comunicó que se están intensificando los protocolos de seguridad en todas las instalaciones diplomáticas potencialmente vulnerables en Toronto y Ottawa.

La vigilancia sobre intereses estadounidenses, israelíes y judíos en Canadá ha aumentado. Así, tanto la preocupación como el despliegue policial se han incrementado de forma sustancial conforme avanzan las horas, de acuerdo a todas las fuentes consultadas.

La Policía de Toronto remarcó que el ataque al consulado representa tanto una amenaza concreta como una prioridad máxima para las autoridades locales y nacionales, con el objetivo de mantener la confianza y la tranquilidad en la ciudad.

Las autoridades canadienses refuerzan los protocolos de seguridad y vigilancia en instalaciones diplomáticas estadounidenses e israelíes en Toronto y Ottawa (REUTERS/Kyaw Soe Oo).

Otros ataques recientes y tensiones en Toronto

La ciudad de Toronto se encuentra bajo tensión por una serie de ataques recientes. En la última semana, tres sinagogas locales han sido atacadas con disparos y un gimnasio de un activista iraní-canadiense también fue blanco de disparos. Ninguno de estos hechos causó heridos, pero han generado alarma en las comunidades afectadas.

Estos sucesos se producen en el contexto del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán. Han tenido lugar protestas ante el consulado estadounidense y otras instalaciones diplomáticas, y persisten las preocupaciones de que existan planes para nuevos ataques.

Las autoridades investigan si existe relación entre los atentados contra las sinagogas y el consulado. “La ciudad ha experimentado eventos similares en los últimos días”, expresó Barredo, citado por BBC, aunque subrayó que “es muy prematuro establecer una conexión”.