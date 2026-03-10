Canadá informa de disparos contra el Consulado de Estados Unidos en Toronto

Las autoridades canadienses confirmaron que en la madrugada agentes de la Policía de Toronto localizaron restos balísticos en la zona cercana al Consulado de Estados Unidos tras una llamada que alertó sobre detonaciones de arma de fuego. Aunque el operativo policial no permitió identificar a individuos lesionados, según informó el cuerpo policial, continúa la búsqueda de posibles responsables tras revisar el área donde se registraron los disparos.

De acuerdo con la información publicada por la Policía de Toronto a través de sus canales oficiales y consignada por medios internacionales, el aviso sobre el uso de un arma de fuego en las proximidades de la sede estadounidense se recibió a las 5:29 horas de la mañana, horario local. Los agentes acudieron al inmueble diplomático y, tras realizar una inspección exhaustiva en el entorno inmediato, hallaron vestigios materiales compatibles con disparos, aunque sin hallar víctimas o testigos heridos.

La institución policial detalló que hasta el momento no han identificado sospechosos ni han realizado detenciones vinculadas a este episodio, por lo que la investigación permanece abierta. Personal especializado se mantiene en la escena para la recolección de pruebas y la revisión de imágenes de cámaras de seguridad, con el objetivo de esclarecer las circunstancias en las que se produjo el incidente y determinar la identidad de la persona o personas implicadas, según detalló la Policía de Toronto.

Este suceso se produjo en un contexto internacional donde otras sedes diplomáticas estadounidenses han sido escenario de incidentes recientes. Según reportó la Policía de Toronto y fue replicado en el seguimiento de prensa extranjera, el caso de Toronto se suma al de Oslo, capital de Noruega, donde las fuerzas de seguridad investigan la colocación y detonación de un artefacto en la entrada de la Embajada de Estados Unidos. En ese caso, las autoridades también trabajan para dar con el responsable del dispositivo.

La Policía de Toronto indicó que, hasta nuevo aviso, continuarán inspeccionando el área afectada, reforzando la presencia policial para garantizar la seguridad perimetral del consulado y asegurar la recolección de toda evidencia relevante. El objetivo, según las autoridades, es descartar cualquier amenaza adicional e identificar al autor o autores del ataque. También instaron a la colaboración ciudadana, solicitando a cualquier persona con información relevante sobre el suceso que contacte con los servicios de emergencia.

El medio que reportó estos hechos explicó que el consulado estadounidense, como sede diplomática, ha seguido funcionando con normalidad tras descartarse la existencia de amenazas directas adicionales al personal o a los usuarios del recinto. Personal del consulado, así como visitantes, fueron informados de la situación por las fuerzas de seguridad, quienes aseguraron la zona tras concluir las primeras inspecciones.

El episodio ocurrido en Canadá se encuadra en la atención reforzada sobre las instituciones diplomáticas estadounidenses a nivel global, subrayando la coordinación entre servicios policiales locales y personales de seguridad diplomática para investigar incidentes de esta naturaleza. Según consignó el medio, la investigación por parte de la Policía de Toronto continuará hasta esclarecer los detalles del tiroteo y asegurar que no haya riesgos persistentes para la sede consular ni para el entorno inmediato.