Live Nation y Ticketmaster evitarán la fragmentación tras acuerdo millonario con el Departamento de Justicia

El acuerdo entre Live Nation y el Departamento de Justicia finaliza un litigio de dos años por prácticas monopólicas en la industria de conciertos en Estados Unidos. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Las consecuencias del acuerdo entre Live Nation y el Departamento de Justicia de Estados Unidos comienzan a sentirse en la industria de los conciertos.

El anuncio pone fin a un litigio de dos años que buscaba frenar las prácticas que, según decenas de fiscales, otorgaban a la empresa el control casi total del sector de la música en vivo.

El Departamento de Justicia formalizó un acuerdo por el que Live Nation y Ticketmaster evitarán la fragmentación de la empresa, pero deberán pagar una suma millonaria y modificar sus políticas comerciales.

El litigio se centró en acusaciones de monopolio: la compañía forzaba exclusividad con los recintos más grandes del país, garantizando que todos los espectáculos se comercializaran únicamente a través de su plataforma.

Los fiscales denunciaron el uso de contratos de largo plazo, amenazas y represalias para impedir que los recintos optaran por vendedores rivales, bloqueando el acceso a competidores y condicionando la elección de los recintos bajo el riesgo de perder ingresos y público.

FILE PHOTO: United States Department of Justice logo and U.S. flag are seen in this illustration taken April 23, 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

El Departamento de Justicia había solicitado la división de la empresa tras años de quejas por los efectos de la fusión ocurrida en 2010.

Sin embargo, según información publicada por Politico, no habrá fragmentación, aunque sí indemnizaciones. Hasta ahora, ni el Departamento de Justicia ni Live Nation han revelado los términos completos del acuerdo ni respondido a pedidos de comentarios.

Las claves de la demanda y el impacto en los consumidores

El acuerdo se produce en medio de un juicio en Nueva York que evaluaba la posible disolución del monopolio que, según autoridades federales, restringía la competencia y elevaba los precios para los asistentes a espectáculos.

La denuncia, presentada en 2024 durante el gobierno de Joe Biden y respaldada por más de treinta fiscales estatales y de distrito, acusaba a la compañía de sofocar a los rivales mediante tácticas contractuales y comerciales.

La crisis se intensificó en 2022, cuando fallas técnicas en Ticketmaster impidieron a millones de seguidores adquirir entradas para la gira de Taylor Swift.

Problemas técnicos en Ticketmaster evitaron que millones de fanáticos compraran boletos para la gira de Taylor Swift. REUTERS/Jennifer Gauthier NO COMMERCIAL OR BOOK SALES/File Photo

Ese episodio expuso los problemas derivados de la concentración del mercado: desde un servicio al cliente deficiente hasta precios poco claros, tarifas elevadas y restricciones para la reventa.

Numerosos consumidores describieron la experiencia como una “muerte por mil cortes”.

La demanda contra Live Nation y Ticketmaster acusó a la empresa de cerrar acuerdos exclusivos, bloquear la entrada de rivales y condicionar a los recintos, lo que, según las autoridades, perjudicó a los consumidores con precios más altos, menos opciones y un servicio insuficiente en la compra de entradas para conciertos y otros eventos en vivo.

Antecedentes y reacciones en la industria

La fusión entre Ticketmaster y Live Nation se concretó en 2010, dando origen a un gigante del entretenimiento con sede en Beverly Hills, California.

Desde entonces, la compañía ha tenido enfrentamientos públicos con artistas como Taylor Swift y Bruce Springsteen, además de recibir críticas constantes de usuarios y promotores.

Live Nation y Ticketmaster evitarán su fragmentación tras un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, aunque deberán pagar una suma millonaria. REUTERS/Kent Nishimura

El nombramiento de Richard Grenell, exasesor del presidente Donald Trump, en el directorio de Live Nation en 2023, fue interpretado por defensores de la competencia como un intento de la empresa para reforzar su posición frente a las autoridades y evitar una posible división.

Por su parte, Live Nation sostiene que son los artistas y los equipos quienes definen los precios y el método de venta de las entradas, negando así una responsabilidad directa en los problemas señalados en la demanda.

Qué se sabe y qué queda pendiente

Hasta ahora, los detalles específicos del acuerdo no se han hecho públicos y aún deben ser aprobados por un juez.

Una fuente citada por CNN confirmó que Live Nation tendrá que pagar una suma millonaria, pero no habrá una separación de la empresa como pretendía el gobierno federal.

El Departamento de Justicia ha reiterado que la empresa mantiene un control estricto sobre la venta y organización de eventos en vivo, dificultando la entrada de competidores y perjudicando la experiencia del público.

El litigio contra Live Nation buscaba frenar el monopolio en la industria de conciertos y fue respaldado por más de treinta fiscales estatales y federales. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo

Ticketmaster, fundada en 1976, sigue siendo el mayor vendedor de entradas del mundo, con operaciones que abarcan música, deportes y teatro.

La resolución de este acuerdo podría sentar un precedente para la regulación de las grandes plataformas de servicios en Estados Unidos, particularmente aquellas que, como Live Nation, gestionan sectores completos de la economía cultural y de entretenimiento.