La serie Candlelight amplía su programación de conciertos en Nueva York hasta 2026

La serie Candlelight renueva su propuesta de conciertos a la luz de las velas en Nueva York para 2026, extendiendo una oferta musical que fusiona homenajes a artistas contemporáneos y clásicos en escenarios transformados por la iluminación y el silencio, generando así una atmósfera de calma y contemplación, según reportó el sitio especializado en ocio neoyorquino Secret NYC.

En la ciudad de Nueva York, el público encontrará en los Conciertos Candlelight una programación ampliada para 2026, consolidada tras recibir innumerables reseñas de cinco estrellas en Estados Unidos.

Renovación de la propuesta y contenidos musicales

La edición renovada de Candlelight incorpora homenajes a Taylor Swift, Ed Sheeran, Adele y otras figuras de la música actual, junto a los ya habituales tributos a obras de Antonio Vivaldi y piezas de bandas sonoras de reconocimiento internacional.

La experiencia se distingue por su atmósfera íntima, generada a partir de miles de velas LED dispuestas en lugares históricos, lo que transforma tanto la percepción de la música como la relación del público con la ciudad.

Entre las propuestas, destaca el homenaje al universo de Tolkien, en el que melodías como Concerning Hobbits y The Bridge of Khazad-dûm se interpretan bajo la cálida luz de las velas: “cada nota se siente más íntima, transformada por el suave resplandor que convierte la música en recuerdo y mito”, según la reseña de Secret NYC.

El repertorio moderno abarca éxitos de Adele, con interpretaciones que exploran desde la “dolorosa belleza de Someone Like You” hasta “la cruda honestidad de Rolling in the Deep”, rodeadas de confesiones susurradas y declaraciones de amor, además de canciones de Sheeran, Coldplay y otros artistas representativos.

La programación para 2026 sumará ediciones especiales y reinterpretaciones de géneros como jazz y música pop, junto a versiones de Las cuatro estaciones de Vivaldi, donde, en palabras de la crítica, “cada movimiento se siente luminoso y vivo, un homenaje a un compositor cuya música sigue bailando a través de las estaciones”.

Sedes seleccionadas y formato de los conciertos

Los conciertos Candlelight se celebran en entornos destacados por su atmósfera y arquitectura. Entre ellos sobresalen The Sheen Center, Sony Hall, St. Ann & the Holy Trinity Church, Irondale, Our Lady of Mt Carmel-Annunciation Church, Church of the Heavenly Rest y la Catedral Arquidiocesana de la Santísima Trinidad.

Cada uno aporta un entorno diferente: desde iglesias históricas con vitrales hasta salas de barrios reconocidos, donde la música y la calidad interpretativa refuerzan el carácter íntimo, sin importar el género.

Las características de los conciertos se adecuan al contexto contemporáneo. La duración media es de sesenta minutos. Se utilizan velas LED por razones de seguridad y estética. Normalmente, solo se permite la entrada a menores de ocho años acompañados por adultos, y se recomienda vestimenta elegante e informal, priorizando la comodidad.

Las políticas de reembolso suelen excluir devoluciones, aunque hay conciertos que facilitan el cambio o reprogramación de entradas. Los recintos cuentan, en general, con accesos para personas en silla de ruedas, siendo recomendable consultar las especificaciones de cada caso.

Como sugerencia recurrente, se invita a los asistentes a llegar entre treinta y cuarenta y cinco minutos antes del inicio para asegurar una mejor ubicación, dado el sistema de asientos sin numerar y la alta demanda. La política sobre ingreso de alimentos y bebidas depende de cada recinto, por lo que es necesario verificarla al momento de adquirir las entradas.

Opiniones de los asistentes y tendencias de participación

La experiencia Candlelight ha generado impresiones entre los asistentes, quienes los describen como “mágicos”, “sobrenaturales” y “muy recomendables” en opiniones recogidas por Secret NYC. Entre los testimonios resaltan quienes calificaron la velada como “una experiencia increíble, muy recomendable” durante el tributo a A. R. Rahman, así como quienes, tras el homenaje a Adele, señalaron: “Mágico, una experiencia sobrenatural bajo la luz naranja parpadeante”.

Para el público interesado existe la posibilidad de acceder a descuentos a través del Club Secreto, donde se ofrecen promociones como el dos por uno en entradas, recomendaciones y ventajas en otros eventos culturales de la ciudad. Esta iniciativa amplía las alternativas de acceso a la agenda cultural de Nueva York y contribuye a la creciente presencia de este tipo de eventos.

Con la renovación de su programación hasta 2026, Candlelight mantiene su lugar como una de las propuestas musicales más singulares de Nueva York al conjugar repertorio diverso, sedes destacadas y una atmósfera que redefine el concepto del concierto clásico y actual en la ciudad.