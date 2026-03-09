Estados Unidos

La comunidad de Delray defiende a su emblemática cafetería

Un movimiento ciudadano busca evitar que un popular rincón creativo cierre por diferencias con las autoridades locales

Subculture Coffe
Subculture Coffe

Delray Beach enfrenta un debate sobre la permanencia de uno de sus comercios más reconocidos: Subculture Coffee, la cafetería y tostadora liderada por Rodney Mayo, podría ser obligada a modificar o incluso a cerrar parcialmente sus operaciones tras una serie de disputas con las autoridades municipales en torno a permisos y normativas.

Mientras tanto, la comunidad ha respondido con una petición en línea para defender el lugar, que ha reunido más de 1.850 firmas y refleja la importancia social que ha cobrado este espacio para residentes y visitantes, según informó el medio Miami New Times.

Subculture Coffe lucha por su
Subculture Coffe lucha por su cierre. Foto: @subculturecoffee

La cafetería, ubicada en el 302 NE Sixth Ave., originó el conflicto poco tiempo después de instalarse en una antigua estación de servicio sobre Federal Highway. El local se transformó rápidamente en un punto de encuentro, conocido por su pequeño lote de tostado propio y un ambiente impulsado por actividades de música, arte, poesía, ajedrez y discusión, que Mayo describe como un “refugio para creativos”.

Las tensiones se agravaron tras una audiencia en julio de 2025. Documentos y testimonios presentados por empleados de la ciudad identificaron varias infracciones al código: líneas de estacionamiento desdibujadas, ausencia de una ruta despejada entre el espacio para discapacitados y la entrada, construcción de una plataforma de concreto no autorizada y un plan de seguridad que no incorporaba las áreas internas para clientes ni el escenario.

Ante esto, la magistratura ordenó a la empresa gestionar las licencias faltantes y presentar un plan de seguridad revisado acorde al certificado de uso de la zona.

Cafetería Sub Culture
Cafetería Sub Culture

Reacciones de la comunidad y postura del propietario

En su respuesta, Mayo denunció al gobierno local por “intimidación” y dijo que la “decisión injusta” se dirige especialmente contra pequeños empresarios.

Además, destacó que los grandes restaurantes desarrollan actividades nocturnas bajo una fiscalización menos estricta. En la petición, argumentó: “las pequeñas empresas son el latido de Delray Beach. Perder Subculture Coffee sería como apagar los colores intensos de una hermosa pintura”.

El tema de fondo va más allá del cumplimiento regulatorio. Empresarios vecinos han exigido a la Comisión de Delray Beach que intervenga, señalando que el flujo de clientes de Subculture genera riesgos de seguridad debido a la saturación de estacionamientos privados y públicos.

Funcionarios municipales explicaron en talleres públicos que buscan garantizar que cualquier ampliación de actividades —como recitales de música o lecturas de poesía— cuente con los permisos exigidos para los 1.600 pies cuadrados (149 m²) de superficie del local.

El conflicto comenzó poco después
El conflicto comenzó poco después de que Subculture se mudara al sitio de la antigua gasolinera en la Carretera Federal.

Investigación interna y próximos pasos

El debate ganó otra dimensión cuando, en 2025, una denuncia interna motivó la apertura de una investigación independiente. La directora municipal afirmó que fue presionada para no hacer cumplir ciertas ordenanzas en negocios de Mayo.

Aunque la investigación determinó que esas acusaciones eran “no fundamentadas”, dejó en evidencia divisiones profundas dentro de la Comisión acerca del rigor con que deben aplicarse los códigos urbanos.

Para Subculture Coffee, el futuro inmediato dependerá de una audiencia cuasi-judicial prevista para el 9 de marzo de 2026, en la que la Comisión decidirá si modifica los requerimientos de estacionamiento que afectan a la propiedad.

Hasta entonces, la cafetería permanece abierta, sirviendo café de origen y su popular avocado toast, mientras la comunidad y los funcionarios esperan la resolución de este conflicto.

