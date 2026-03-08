Cuatro cines de Nueva York entran en el ranking de los cien mejores del mundo

La inclusión de Film Forum Theater, Metrograph, BAM Rose Cinemas y Village East by Angelika fortalece a Nueva York como una de las capitales culturales del séptimo arte

La reciente publicación del ranking global realizado por Time Out ha situado a cuatro salas de cine de Nueva York entre los cien mejores espacios cinematográficos del mundo. Film Forum sobresale en la lista al ocupar el tercer puesto global, consolidando a la ciudad como referencia internacional para aficionados al séptimo arte.

El ranking elaborado por Time Out Film está encabezado a nivel internacional por el TCL Chinese Theatre de Los Ángeles, un palacio inaugurado en 1927 que se mantiene como epicentro de los estrenos de Hollywood. Su sala principal, inspirada en una pagoda asiática, es reconocida por las huellas de estrellas en el vestíbulo y la experiencia envolvente que ofrece, sobre todo desde la adaptación al formato IMAX en 2013.

Las salas neoyorquinas incluidas por Time Out en su listado son Film Forum, Metrograph, BAM Rose Cinemas y Village East by Angelika, cada una ubicada en distintos barrios y con propuestas diferenciadas, desde programación centrada en cine independiente y de archivo hasta experiencias tradicionales y diseños arquitectónicos singulares.

El TCL Chinese Theatre de Los Ángeles lidera el ranking internacional de los mejores cines según Time Out Film

Film Forum: legado independiente y gestión comunitaria

Film Forum, ubicado en Greenwich Village, alcanzó el tercer puesto mundial según Time Out gracias a su trayectoria como sala independiente y sin fines de lucro, así como por la variedad de su cartelera. Inaugurado hace medio siglo, cuenta con cuatro pantallas y permanece abierto todo el año, ofreciendo estrenos de cine estadounidense independiente, películas de autor internacionales y diferentes propuestas para el público.

El director Robert Eggers señaló a Time Out: “He tenido probablemente las experiencias cinematográficas más inspiradoras de mi vida adulta en Film Forum”. El cine organiza presentaciones especiales, como acompañamiento musical en directo para películas mudas y encuentros con cineastas, reforzando su rol como punto de encuentro creativo para la comunidad y los profesionales del sector.

La gestión comunitaria sostenida distingue a Film Forum entre las salas seleccionadas. Su programación abarca cine de autor contemporáneo, retrospectivas de figuras centrales y ciclos temáticos, con funcionamiento diario y atención constante a propuestas innovadoras.

La fidelidad del público y la proyección de cine independiente han sido claves para su presencia continua en el ranking global. Además, el espacio alberga ciclos especiales y actividades formativas, consolidando su compromiso con la memoria y el futuro del séptimo arte.

Metrograph: experiencia singular en el Lower East Side

Metrograph, situado en el Lower East Side, destaca por su diseño con ladrillo a la vista, asientos de madera y una oferta de proyecciones en 35 mm, 16 mm y DCP (Cine digital tradicional). Su programación curada incluye ciclos temáticos, cine de archivo y títulos internacionales poco frecuentes, proporcionando una experiencia cinematográfica única para los espectadores.

Metrograph ofrece una experiencia cinematográfica única en el Lower East Side con proyecciones en 35 mm, 16 mm y DCP

BAM Rose Cinemas: tradición y cine clásico en Fort Greene

En el barrio de Fort Greene, BAM Rose Cinemas ocupa el puesto 55 en el listado global divulgado por Time Out. Este cine, parte de un centro artístico histórico, apuesta por la tradición: salas oscuras, sonido de calidad y ausencia de asientos asignados evocan el espíritu clásico que aprecia el público cinéfilo. Su prioridad es la proyección sencilla y auténtica de películas, manteniendo su legado en la escena cultural de Nueva York.

Village East by Angelika: diversidad y formatos excepcionales

Por su parte, Village East by Angelika, en el East Village, es valorado por su cartelera diversa, que incluye desde estrenos internacionales limitados hasta exhibiciones en formato 70 mm. Espacios alternativos, como el sótano atravesado por el metro, permiten funciones experimentales y maratones temáticas, entre ellas la reconocida sesión de 72 horas dedicada a Shia LaBeouf celebrada en el pasado. El café ubicado en la planta baja funciona como punto de encuentro habitual para creadores y programadores locales.