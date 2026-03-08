Cuánto cuesta visitar el New York Transit Museum en Brooklyn

New York Transit Museum

Los museos son una de las alternativas turísticas que tienen las personas para visitar en Nueva York. La Gran Manzana ofrece atracciones especiales para la comunidad y uno de los museos más reconocidos es el New York Transit Museum.

Gracias a fotos en blanco y negro, los turistas pueden observar una jornada de los obreros que trabajaron para excavar kilómetros de túneles. Por este motivo, muchas personas desean saber cuánto cuesta la entrada al museo.

Cuánto cuesta la entrada al New York Transit Museum

La entrada general al New York Transit Museum cuesta:

Adultos: USD 10

Niños de 2 a 17 años: USD 5

Mayores de 62 años: USD 5

El ingreso es gratuito para miembros del museo y empleados de la MTA. Este espacio se encuentra en Brooklyn y está abierto de miércoles a domingo, de 10 a 16 horas, según su sitio oficial.

New York Transit Museum abrió sus puertas en 1976,

Cómo llegar y qué ofrece el New York Transit Museum

Ubicado en una antigua estación de metro en el número 99 de la calle Schermerhorn, en Brooklyn, el Museo del Tránsito de Nueva York se puede visitar utilizando más de 20 líneas de metro y autobús. La entrada principal está bajando dos tramos de escaleras, aunque existe acceso para sillas de ruedas en la esquina de Schermerhorn y Court. Las entradas son limitadas y se recomienda reservar con anticipación.

Actualmente, el museo ofrece varias exposiciones para recorrer. Durante la visita, se puede conocer la historia y construcción del metro de Nueva York, junto a los tranvías. La exposición presenta más de 50 maquetas explicativas y vagones de trabajo, con énfasis en Brooklyn, aportando un enfoque intergeneracional. Los tranvías y autobuses han sido parte central de la vida urbana desde finales del siglo XIX, y muchos neoyorquinos recuerdan varios de estos vehículos con detalle.

Por último, se encuentra la tienda del New York Transit Museum en 2 Broadway en el Bajo Manhattan ofrece lo último en indumentaria, accesorios y artículos de colección imprescindibles para el transporte público.

New York Transit Museum a antigua estación subterránea Court Street, en Brooklyn

Historia del New York Transit Museum

Según el sitio oficial, el New York Transit Museum abrió sus puertas en 1976, durante la celebración del Bicentenario de Estados Unidos. Ocupa la antigua estación subterránea Court Street, en Brooklyn, la cual funcionó como terminal de la línea IND Fulton Street desde 1936 y cerró en 1946 por baja demanda. Permaneció cerrada por décadas hasta su reapertura como museo, después de una exitosa exposición temporal.

El museo está orientado a la historia del transporte público de Nueva York, con énfasis en el subte, los autobuses y los ferrocarriles de cercanías. Ofrece una colección de vagones históricos de subte y buses, objetos, fotografías y material gráfico que muestran la evolución del sistema de transporte de la ciudad. Además, cuenta con exposiciones interactivas sobre el diseño de señalización, la evolución del cobro de tarifas y el impacto social del transporte público.

La sede en Brooklyn conserva la estructura original, con dos vías y un andén central, en donde se muestran coches de distintas épocas. El museo también tiene un anexo en Grand Central Terminal, en Manhattan, con muestras temporales y una tienda de recuerdos.

Cómo llegar al New York Transit Museum

Existen distintas maneras de llegar al New York Transit Museum, algunas de ellas son:

Metro:

Líneas A, C, G: Estación Hoyt-Schermerhorn Streets. Salida a Schermerhorn Street; el museo está a pocos pasos.

Líneas 2, 3: Estación Borough Hall. Camina por Court Street y luego gira en Schermerhorn Street.

Líneas 4, 5: Estación Borough Hall o Nevins Street.

Línea F: Estación Jay St-MetroTech. Camina por Willoughby St y luego Schermerhorn St.

Autobuses:

Varias líneas de autobús paran cerca, incluyendo B25, B26, B41, B52 y B103.