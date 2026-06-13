De Tom Cruise a David Beckham: las celebridades que asistieron al partido entre Estados Unidos y Paraguay

Tom Cruise, Brad Pitt y Paris Hilton, entre las celebridades que fueron vistas en el SoFi Stadium de Inglewood (Captura de video/Redes sociales

La inauguración del Mundial 2026 en Los Ángeles no solo fue escenario de un despliegue futbolístico, sino también de un desfile de celebridades internacionales que convirtieron el encuentro entre Estados Unidos y Paraguay en un evento de alto perfil mediático y social. El SoFi Stadium, con capacidad para 70.000 espectadores, ofreció una postal única: la goleada 4-1 de la selección anfitriona rivalizó en protagonismo con la presencia de figuras que acapararon la atención de las cámaras y las redes sociales.

Anya Taylor Joy y Leonardo DiCaprio también asistieron al partido (Captura de video/Redes sociales

Entre las estrellas de Hollywood que acudieron al estadio, destacó la aparición de Anya Taylor-Joy, actriz de ascendencia argentina y estadounidense, conocida por su papel en la serie “Gambito de dama”. Taylor-Joy fue vista en las tribunas junto a su esposo, el músico Malcolm McRae, luciendo una camiseta de la selección argentina, lo que generó múltiples comentarios en redes por su vínculo con Buenos Aires, donde residió durante su infancia. La atracción por la cultura argentina y el fútbol quedó patente en su elección de vestimenta y actitud festiva en las gradas.

PUBLICIDAD

George Lucas y su esposa Mellody Hobson (REUTERS/Mario Anzuoni)

Tom Cruise fue otro de los artistas que más miradas atrajo. El actor, ícono del cine de acción, fue detectado por los aficionados entre los asientos preferenciales, compartiendo la jornada con colegas de la industria. A su lado, Brad Pitt y Leonardo DiCaprio reforzaron la presencia de ganadores del Oscar en el evento, demostrando el magnetismo que genera un Mundial en la ciudad del cine. Jamie Foxx, también ganador de la estatuilla dorada, se sumó a la lista de actores que decidieron presenciar el debut de Estados Unidos en la competencia.

Owen Wilson fue visto en el estadio (Captura de video/Redes sociales)

La nómina de asistentes hollywoodenses se extendió aún más con la llegada de Owen Wilson y Rob Lowe, ambos reconocidos por su trayectoria en la comedia y el drama respectivamente. Pero la sorpresa la dio el director y creador de Star Wars, George Lucas, quien fue visto en una de las plateas, reafirmando el atractivo transversal del evento para figuras de distintas generaciones y géneros cinematográficos.

PUBLICIDAD

La representación femenina no quedó rezagada. Halle Berry, galardonada actriz estadounidense, se dejó ver en el estadio, mientras que la empresaria y figura mediática Paris Hilton se sumó a la ola de celebridades que animaron a la selección local. La presencia de Sofía Vergara, estrella colombiana internacional, añadió un matiz latinoamericano al encuentro, siendo vista conversando animadamente con Owen Wilson.

Bill Gates fue visto en el estadio a los 26 minutos del primer tiempo en el partido entre Estados Unidos y Paraguay

Entre los empresarios y líderes internacionales, Bill Gates captó la atención de los lentes durante la transmisión oficial. El fundador de Microsoft fue retratado con sus característicos anteojos y vestimenta sobria, siguiendo de cerca el dominio de Estados Unidos sobre Paraguay. El palco de personalidades se amplió con la presencia del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien compartió espacio con el Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Ambos fueron protagonistas de imágenes que circularon ampliamente en medios y plataformas digitales, reflejando la relevancia institucional del evento.

PUBLICIDAD

La lista de figuras políticas y empresariales no terminó ahí. El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, viajó hasta Los Ángeles para observar el debut del primer seleccionado sudamericano en el Mundial. Por el lado canadiense, el exprimer ministro Justin Trudeau se ubicó junto a la cantante Katy Perry en una de las plateas, consolidando así el carácter internacional y multidisciplinario de la jornada.

El exprimer ministro Justin Trudeau se ubicó junto a la cantante Katy Perry en una de las plateas

El componente artístico tuvo su máxima expresión durante la ceremonia inaugural, en la que la cantante Katy Perry fue la encargada de cerrar el acto tras un receso de diez minutos. Perry no solo brilló sobre el escenario, sino que disfrutó del partido desde su lugar en la tribuna, acompañada por Trudeau. Antes, la brasileña Anitta, la tailandesa Lisa y el rapero estadounidense Future pusieron ritmo a la previa, animando a la multitud y marcando el tono festivo del evento.

PUBLICIDAD

La presencia musical se diversificó aún más con la aparición del cantante canadiense Justin Bieber y su esposa Hailey, quienes fueron enfocados por la transmisión oficial. A su vez, el youtuber estadounidense Darren Jason Watkins Jr, conocido como Speed, realizó una transmisión en vivo desde uno de los palcos, compartiendo sus reacciones y comentarios sobre los goles y el ambiente en el estadio.

Tom Cruise y David Beckham se llevaron todas las miradas al sentarse juntos

El fútbol no estuvo ausente en las gradas. El francés Thierry Henry, campeón del mundo en 1998, y el sueco Zlatan Ibrahimović, máximo goleador de su país, estuvieron presentes trabajando para una señal deportiva, lo que sumó aún más figuras legendarias al evento. La concentración de talento futbolístico y artístico en el estadio generó un ambiente único, donde el deporte y el espectáculo se fusionaron.

PUBLICIDAD

Uno de los hechos más comentados en redes sociales fue la ausencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien decidió no asistir al partido inaugural. En contraste, la presencia de celebridades como David Beckham, aunque sin la compañía de su esposa Victoria, generó sorpresa y especulación entre los aficionados y usuarios de redes.

Cruz Beckham también dijo presente en el partido del viernes por la noche (REUTERS/Matthew Childs)

Las imágenes y videos de las celebridades, viralizadas en redes sociales, dieron cuenta de la magnitud del evento y de la atracción que ejerce un Mundial en una ciudad como Los Ángeles. La convergencia de estrellas del cine, la música, la política y el deporte en el SoFi Stadium convirtió el debut de Estados Unidos en el Mundial 2026 en un espectáculo que trascendió lo estrictamente futbolístico y proyectó un mensaje de glamour y diversidad al mundo entero.

PUBLICIDAD