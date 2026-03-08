Estados Unidos

Adolescente enfrenta hasta 15 años de prisión por muerte de un maestro en Georgia

La tragedia ocurrió durante una broma estudiantil, cuando el profesor Jason Hughes fue atropellado accidentalmente al intentar confrontar a los jóvenes que invadieron su propiedad

Un adolescente de 18 años
Un adolescente de Georgia fue acusado de homicidio vehicular tras la muerte de Jason Hughes, un profesor de matemáticas de 40 años, luego de que una broma estudiantil frente a su domicilio terminara en tragedia.

Las autoridades informaron que Jayden Wallace, de 18 años, enfrenta la posibilidad de recibir una condena de tres a quince años de prisión si es hallado culpable del cargo principal.

El caso ha generado conmoción en la comunidad educativa local y reabre el debate sobre los límites de las bromas juveniles y la responsabilidad penal de los adolescentes en hechos con consecuencias fatales.

El incidente tuvo lugar la noche del jueves en Gainesville. Según la Oficina del Sheriff del Condado de Hall, Wallace y otros cuatro jóvenes arrojaron rollos de papel higiénico sobre la propiedad de Hughes, un acto llamado en Estados Unidos “toilet papering”.

Al sorprender a los intrusos cerca de las 23:40, Hughes salió de su casa y, en el intento por confrontarlos, cayó en la calzada. El conductor intentó huir rápidamente en su camioneta, lo que provocó que atropellara al profesor.

El incidente ocurrió en Gainesville,
Hughes fue trasladado de urgencia al hospital, donde falleció horas más tarde debido a las heridas sufridas.

Investigación y detenciones tras el hecho

La investigación determinó que los adolescentes involucrados —Elijiah Owens, Aiden Hucks, Ana Katherine Luque y Ariana Cruz, todos de 18 años— fueron arrestados poco después del hecho y enfrentan cargos de allanamiento y arrojo de basura en propiedad privada, de acuerdo con información de WSBTV, un canal local afiliado a ABC.

El expediente judicial consigna que Wallace y Cruz expresaron en redes sociales su identificación con la fe cristiana.

En su perfil de Instagram, Wallace citó el pasaje bíblico de Romanos 10:9: “Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo”.

El impacto del caso en la comunidad local

Jason Hughes era una figura reconocida en Gainesville por su labor como profesor de matemáticas en una escuela local y su compromiso con los estudiantes.

Tras conocerse su fallecimiento, familiares, colegas y alumnos expresaron su dolor y organizaron vigilias, además de mensajes de apoyo a los allegados de la víctima.

El incidente ocurrió en Gainesville,
Autoridades educativas destacaron la trayectoria de Hughes, quien había recibido distinciones en varias ocasiones por su desempeño en el aula.

Entre los jóvenes arrestados, Ana Katherine Luque participaba activamente en el club Distributive Education Clubs of America y aspiraba a convertirse en cirujana, según datos proporcionados por la secundaria a la que asistía.

Hasta la fecha, la policía no ha determinado por qué el grupo eligió la vivienda de Hughes para la broma ni si existía alguna relación previa con la víctima.

Los investigadores consignaron en el informe preliminar que Wallace y dos de los adolescentes permanecieron en la escena tras el atropello e intentaron asistir al profesor antes de la llegada de los servicios de emergencia.

Proceso judicial en curso y debate sobre las bromas juveniles

La causa judicial continúa en desarrollo. Wallace permanece detenido, con una fianza fijada en USD 1.950, a la espera de audiencia.

Los otros jóvenes fueron liberados bajo fianza y deberán comparecer ante la justicia en las próximas semanas. Las autoridades comunicaron que podrían presentarse cargos adicionales según los resultados de las pericias y el avance de la investigación.

Jason Hughes, profesor de matemáticas
El caso renovó la discusión sobre la responsabilidad de los adolescentes en actos que, aunque concebidos como bromas, pueden tener consecuencias fatales.

Voceros de organizaciones educativas y expertos en derecho penal juvenil remarcaron la necesidad de reforzar la prevención y la concientización sobre los riesgos asociados a este tipo de conductas.

La familia de Jason Hughes solicitó respeto y privacidad durante el proceso de duelo y agradeció el apoyo recibido en los días posteriores al hecho.

Un derrumbe en una mina de Rubaya deja al menos 300 muertos en la República Democrática del Congo