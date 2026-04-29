Estados Unidos

El tribunal de Los Ángeles implementará un programa para prevenir desalojos de inquilinos en Compton

La nueva iniciativa judicial brinda acceso a mediación gratuita y asistencia económica ante conflictos entre arrendatarios y dueños, promoviendo soluciones sin llegar a juicio y buscando evitar la pérdida de viviendas en la ciudad

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Bandera de Estados Unidos plegada, un mazo de juez de madera y bronce, y un libro de leyes abierto sobre una mesa de madera con luz dramática.
El Tribunal Superior de Los Ángeles lanza un programa piloto para prevenir desalojos por impago de alquiler en Compton, dirigido a proteger la estabilidad de la vivienda (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles puso en marcha, desde el 20 de abril, un programa piloto dirigido a reducir los desalojos por impago de alquiler en Compton, una ciudad que en 2024 cuenta con una población de 92.698 habitantes y una tasa de pobreza del 15,1%, de acuerdo con California Demographics y los datos del United States Census Bureau.

Con este contexto, el objetivo principal de la iniciativa es sostener la estabilidad de la vivienda y evitar que los conflictos entre inquilinos y propietarios terminen en juicio, mediante el acceso gratuito a servicios de mediación y a asistencia financiera para quienes cumplen con los requisitos, según informó el propio Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, en un comunicado oficial.

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Dicho Programa Piloto de Prevención de Desalojos de Compton (EDPP, por sus siglas en inglés) prevé la posibilidad de que los hogares elegibles reciban hasta USD 10.000 para cubrir deudas de alquiler pendiente y futuros compromisos de pago.

El esquema combina conferencias de conciliación gratuitas, mediadas por Community Legal Aid of Southern California (CLA SoCal), con ayuda financiera destinada a resolver disputas antes de que la situación escale a una audiencia judicial. De este modo, la política busca cubrir tanto la necesidad de los inquilinos de conservar su vivienda como el derecho de los dueños a recibir el pago correspondiente por sus propiedades.

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Vista de una sala de audiencias con un juez de espaldas, un acusado y un demandante en mesas con etiquetas, y una audiencia. Un atril con el sello de Los Ángeles se ve a la derecha
El acceso gratuito a mediación y asistencia legal busca resolver disputas entre inquilinos y propietarios antes de llegar a juicio, favoreciendo acuerdos voluntarios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Contexto demográfico y social de Compton

Esta estrategia surge en una ciudad caracterizada por una demografía predominantemente hispana (72,9%) y una edad mediana de 33,3 años, según cifras oficiales de la Oficina del Censo de los Estados Unidos.

La medida pretende responder, además, a la presión institucional que representa la recepción anual de casi 40.000 solicitudes de desalojo, como destacó el juez presidente Sergio C. Tapia II en el medio local La Opinión. La cifra posiciona el problema del acceso a la vivienda como una de las principales urgencias sociales para el sistema judicial local.

Alianzas institucionales con enfoque preventivo

El programa ha sido desarrollado en alianza con el Departamento de Asuntos del Consumidor y Empresariales del Condado de Los Ángeles (DCBA), junto a mesas de trabajo en las que participaron representantes municipales y del condado desde 2025.

El diseño de la política se sustentó en evidencias que subrayan cómo una ayuda financiera, aunque sea modesta, puede tener un efecto directo en la permanencia de las familias en sus hogares. El enfoque central reside en facilitar acuerdos voluntarios entre los actores involucrados antes de que el conflicto escale en tribunales.

La ciudad californiana de Compton posee una densa comunidad hispana con más del 72% de su población (REUTERS/Jill Connelly)
La ciudad californiana de Compton posee una densa comunidad hispana con más del 72% de su población (REUTERS/Jill Connelly)

Declaraciones oficiales sobre la importancia del programa

La postura oficial fue detallada por el juez presidente: "El Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles está comprometido con el avance de soluciones innovadoras, basadas en la participación comunitaria, que amplíen el acceso a la justicia y fortalezcan las comunidades a las que servimos“.

La colaboración interinstitucional busca que los litigantes “resuelvan disputas con dignidad y encuentren la paz sin necesidad de juicio”, lo que contribuiría a un sistema judicial “más receptivo, eficiente y justo para todos”.

Por su parte, el director del DCBA, Rafael Carbajal, resumió el propósito operativo: “Ayudar a las personas a conservar sus hogares es fundamental para la misión de DCBA. Este programa busca reunir a las personas para encontrar una solución que beneficie a ambas partes, antes de que la situación se agrave”, declaró Carbajal a La Opinión.

Destacó, además, que intervenir a tiempo en las disputas ayuda a contrarrestar el impacto de los desalojos y promueve la estabilidad en la vivienda.

Un grupo de personas de pie en una acera de Los Ángeles con sus pertenencias apiladas en cajas y maletas, cerca de la entrada de una casa con un aviso de desalojo.
La intervención temprana en conflictos de alquiler ayuda a que familias con ingresos vulnerables permanezcan en sus hogares y disminuye la presión sobre el sistema judicial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Requisitos y proceso de acceso al EDPP

El acceso al EDPP está sujeto a la presentación de casos dentro de la jurisdicción limitada del Tribunal de Compton, donde los demandantes deben entregar un aviso detallado sobre los servicios de mediación y asistencia junto a los documentos legales requeridos. Así, el proceso garantiza que los inquilinos sean informados de sus derechos y opciones antes de avanzar en un proceso de desalojo.

El lanzamiento de este piloto coincide con la entrada en vigencia del Plan Estratégico 2025-2028 del Tribunal Superior de Los Ángeles, orientado a modernizar el acceso a la justicia y la agilización de la resolución de casos, como describió el propio tribunal en su comunicación oficial.

Con una población donde el ingreso familiar mediano alcanza los USD 78.465, pero donde persisten elevados índices de vulnerabilidad, el programa aspira a incidir en la reducción efectiva de desalojos, lo que resulta especialmente relevante para los sectores más afectados por la pobreza en Compton.

El despliegue de este sistema de resolución alternativa marca un precedente institucional en el abordaje de la crisis habitacional en el condado, al ofrecer mecanismos concretos tanto para evitar la pérdida de vivienda como para procurar la reivindicación de propietarios, todo bajo la supervisión judicial y la participación directa de organizaciones comunitarias especializadas.

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