Nueva York tendrá temperaturas de hasta 21 °C por un episodio cálido inusual

Una ola de calor se desplegará sobre Nueva York la próxima semana, con temperaturas que llegarán hasta 21 °C. Este episodio, que se perfila como uno de los mayores de la temporada, podría llevar a Estados Unidos a romper más de 500 récords de temperatura en distintos puntos del país, según proyecciones de la agencia científica estadounidense NOAA y otras fuentes oficiales.

De acuerdo con la NOAA, el fenómeno está impulsado por una masa de aire cálido procedente del Caribe, que elevará significativamente los valores térmicos a lo largo de la costa este. Cerca de 80 millones de personas –principalmente en los estados de Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania y regiones del noreste– estarán bajo condiciones superiores a 27 °C. En no menos de 224 localidades, los pronósticos anticipan la posibilidad de alcanzar o superar marcas históricas, configurando un escenario muy poco común para inicios de marzo en la región.

El aumento de las temperaturas está previsto desde el domingo 8 de marzo, con 17 °C como valor inicial y un ascenso gradual que llevará la sensación térmica hasta 21 °C el martes 10 de marzo.

Estos registros se distancian de la media estacional de marzo en Nueva York, habitualmente entre 47-51 °F (8-11 °C), de acuerdo con los datos históricos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos. La ciudad experimentará un adelanto de condiciones propias del verano; normalmente esas temperaturas solo se alcanzan avanzado mayo.

La previsión indica que el miércoles 11 de marzo las temperaturas máximas rondarán los 19 °C (66 °F), mientras que el ingreso de humedad favorecería lluvias leves hacia la tarde.

Especialistas recomiendan tomar precauciones en la programación de actividades al aire libre, sobre todo porque el cambio de horario sumará una hora más de luz vespertina en la ciudad, lo que probablemente incentive la afluencia a parques y espacios abiertos.

En el contexto de este suceso, la NOAA advierte que la secuencia de días cálidos será breve. Le seguirá una irrupción de aire más frío: el viernes 13 de marzo, se espera un descenso a 4 °C (40 °F), según los modelos meteorológicos, anticipando así el regreso a valores más típicos para la estación.

Las anomalías térmicas observadas responden, en parte, a un calentamiento estratosférico repentino (SSW); este fenómeno altera la circulación atmosférica, lo que provoca divisiones en el vórtice polar y permite la llegada de aire cálido a latitudes inusuales.

El calentamiento estratosférico repentino, según el Centro de Predicción Climática de la NOAA, provoca la rápida ascensión de masas de aire cálido en la estratósfera, debilitando el vórtice polar y permitiendo que el aire tropical avance hacia el norte.

Este patrón, además de favorecer el episodio cálido, incrementa la probabilidad de cambios abruptos en el clima, incluyendo posteriores irrupciones de aire ártico que podrían volver a afectar el noreste de Estados Unidos hacia finales de mes.

La magnitud del episodio se refleja en la cantidad de posibles récords en riesgo de ser superados. Según la NOAA, al menos 500 marcas históricas podrían caer durante la semana, distribuidas en ciudades como Boston, Filadelfia, Washington D. C. y Chicago, además de Nueva York.

Entre los datos más relevantes, el portal de estadísticas alemán Statista señala que marzo de 2020 fue el mes más cálido registrado en la ciudad en los últimos 30 años, con un promedio de 12,6 °C; las temperaturas previstas para los próximos días podrían superar ampliamente ese umbral.

Qué causa la anomalía térmica y cómo se compara con otros años

El origen de esta ola cálida está asociado a factores atmosféricos globales que incluyen la interacción entre el vórtice polar y las corrientes en chorro. El calentamiento estratosférico repentino actúa como detonante, desestabilizando el flujo habitual y permitiendo el desplazamiento de aire tropical hacia el norte.

Este tipo de evento no se presenta frecuentemente en marzo y, según la Organización Meteorológica Mundial (OMM) –organismo especializado de Naciones Unidas en temas climáticos–, suele estar vinculado a inviernos muy variables en el hemisferio norte.

En comparación con años anteriores, la intensidad y alcance geográfico del episodio superan registros previos. El año pasado, los valores máximos para marzo en Nueva York apenas rozaron los 15 °C, muy por debajo de los 21 °C previstos para esta semana. Además, el hecho de que más de 80 millones de personas puedan experimentar temperaturas superiores a los 27 °C resalta el carácter poco habitual del fenómeno.

Impacto en la vida cotidiana y recomendaciones oficiales

La llegada de temperaturas altas en pleno marzo modifica la rutina de millones de residentes en el noreste de Estados Unidos. Autoridades locales y federales sugieren aprovechar el periodo cálido entre el lunes y el miércoles para realizar actividades al aire libre, pero insisten en mantenerse atentos ante el descenso pronosticado y la probable llegada de precipitaciones.

El departamento de salud de la ciudad recomienda prestar especial atención a grupos vulnerables, como adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, por el riesgo asociado a los golpes de calor. Las escuelas han adaptado sus protocolos para permitir actividades recreativas bajo supervisión, y se ha intensificado la campaña de hidratación en el transporte público y los espacios abiertos.

El cambio de horario, que se implementará el domingo 8 de marzo, alargará el periodo de luz diurna durante las tardes e impulsará la actividad social en la ciudad. No obstante, expertos aconsejan planificación cuidadosa, ya que el retorno de temperaturas más frías y vientos intensos podría darse abruptamente desde el jueves.

Qué se espera tras la ola de calor

Según los modelos de la NOAA, tras el episodio cálido avanzará un frente frío que restablecerá temperaturas próximas al promedio estacional. El descenso previsto para el viernes 13 de marzo podría prolongarse durante varios días, con la posibilidad de que el vórtice polar retorne hacia fines de mes.

Los pronósticos a largo plazo mantienen la expectativa de variabilidad extrema, sin señales claras de estabilidad en el corto plazo.

Mientras tanto, la comunidad científica sigue de cerca la evolución del fenómeno, considerando su posible impacto sobre la salud pública, la infraestructura urbana y los patrones agrícolas en el noreste de Estados Unidos.

El foco ahora se encuentra en la capacidad de los sistemas de alerta temprana para anticipar cambios bruscos y en la necesidad de fortalecer la resiliencia urbana frente a eventos meteorológicos que se presentan cada vez más impredecibles.