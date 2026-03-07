El clima en Chicago cambia: del frío al regreso del sol y el calor

Chicago registra un marcado ascenso térmico tras días de frío y lluvias, según el Servicio Meteorológico Nacional

Tras varios días de frío intenso y lluvias continuas, Chicago se prepara para una mejora en las condiciones meteorológicas durante el fin de semana, con la llegada de temperaturas más templadas y cielos mayormente despejados.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, agencia federal estadounidense), el mercurio alcanzará máximas de 16 °C (60,8 °F), lo que representa un cambio considerable respecto al clima reciente.

La previsión para el viernes indica lluvias y tormentas eléctricas en las primeras horas de la jornada, aunque las temperaturas mostrarán un incremento respecto a días previos.

Hacia la tarde, el termómetro podría llegar a 20 °C (68 °F), mientras persiste la probabilidad de precipitaciones y tormentas eléctricas hasta la noche. Las autoridades recomiendan que quienes tenían previsto acercarse a la costa del lago posterguen sus planes ante el riesgo de condiciones adversas.

Para el sábado, el pronóstico oficial señala un 40 % de probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas durante la primera mitad del día. Se espera una temperatura máxima de 16,7 °C (62 °F) antes del mediodía, junto a vientos que podrían alcanzar los 48 km/h (30 mph).

Estas ráfagas intensas marcarán el inicio del fin de semana, aunque se anticipa una mejora gradual en el transcurso de la tarde.

El domingo presentará un cambio: cielos despejados y una temperatura máxima estimada en 14,4 °C (58 °F), acompañada de vientos de hasta 32 km/h (20 mph). Este mejoramiento meteorológico, tras la inestabilidad de días anteriores, señala el inicio de una semana con temperaturas más suaves.

Para el lunes, las previsiones apuntan a una máxima de 17,8 °C (64 °F) con cielos soleados. Esta recuperación térmica se confirma con datos del organismo oficial.

Se aconseja a la población mantener impermeables y paraguas a mano, especialmente entre el viernes y la mañana del sábado, debido a la posibilidad de lluvias dispersas. A pesar de estas precipitaciones, el aumento de las temperaturas y la presencia del sol serán la tónica general del fin de semana en la “Ciudad del Viento”.

Cómo evolucionará el clima hacia la próxima semana

Las máximas alcanzarán hasta 20 °C el viernes y permanecerán sobre los 15 °C durante varios días, favoreciendo actividades al aire libre

El marcado ascenso térmico de los próximos días representa una transición importante respecto a la racha de frío y lluvias que predominó en la ciudad. Según el Servicio Meteorológico Nacional, la tendencia a la estabilidad y los valores máximos superiores a los 15 °C (59 °F) se mantendrán al menos hasta mediados de la próxima semana, facilitando una mayor actividad al aire libre.

A pesar del pronóstico favorable, el organismo recomienda prestar atención a posibles cambios repentinos, característicos del inicio de la primavera en el norte de Estados Unidos. El contraste entre masas de aire aún frías y el ingreso de aire templado puede dar lugar a episodios de lluvias aisladas o vientos fuertes, por lo que la consulta periódica del pronóstico continúa siendo fundamental.

El clima templado previsto favorecerá la vida urbana y la reactivación de actividades en espacios abiertos, después de varios días con restricciones meteorológicas por la inestabilidad.

Espacios centrales como los parques, el paseo costero y las zonas de recreación a orillas del lago podrían registrar una mayor afluencia de personas, siempre que las condiciones lo permitan y se mantenga la mejora en el tiempo.

Recomendaciones ante el cambio de condiciones

Las autoridades aconsejan mantener impermeables y paraguas, ya que las lluvias aisladas y cambios bruscos aún son posibles en la 'Ciudad del Viento'

Las autoridades meteorológicas advierten que no debe bajarse la guardia ante el ascenso térmico. Aunque el regreso del sol y las temperaturas agradables pueden acercar a los residentes a actividades al aire libre, es necesario estar atentos a las alertas emitidas en caso de tormentas eléctricas o ráfagas de viento, sobre todo durante las primeras horas del fin de semana.

Se recomienda a quienes circulen por la ciudad o planifiquen actividades en el lago o áreas abiertas consultar los partes oficiales y llevar consigo ropa adecuada para eventuales cambios bruscos en el clima. El uso de prendas ligeras será posible en las horas de mayor temperatura, pero no se descarta la necesidad de abrigos en la mañana o la noche, cuando los valores pueden descender.

El Servicio Meteorológico Nacional continuará actualizando el pronóstico en función de la evolución de los sistemas que afectan a la región, manteniendo informada a la población para que pueda anticipar cualquier variación en las condiciones previstas.

Perspectivas para los próximos días en Chicago

El avance de temperaturas más cálidas y la reducción de las lluvias anticipan un fin de semana más estable en la ciudad, luego de una semana marcada por la inestabilidad.

El seguimiento de los informes meteorológicos será esencial para prevenir contratiempos por cambios inesperados, una condición frecuente durante los meses de transición estacional en Chicago.