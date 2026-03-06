Estados Unidos

LA Metro lanza servicio especial al SoFi Stadium por USD 1,75 durante el Mundial

Espectadores del certamen tendrán trayectos exclusivos hacia el complejo, con acceso a alternativas ferroviarias y opción de reserva de plazas que permiten traslados rápidos, mayor confort y circulación fluida en jornadas de alta demanda

Guardar
LA Metro lanza servicio especial
LA Metro lanza servicio especial de autobuses para la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Los Ángeles con traslados directos al SoFi Stadium (IG: @metrolosangeles)

LA Metro ha puesto en marcha un servicio de transporte especial para quienes asistan a la Copa Mundial de la FIFA en Los Ángeles, ofreciendo traslados directos al SoFi Stadium durante los ocho partidos programados, incluidos los cuartos de final, entre el 12 de junio y el 10 de julio de 2026.

Los asistentes al torneo podrán acceder a autobuses exclusivos operados por LA Metro desde puntos estratégicos del sur de California, entre ellos Norte de Hollywood, Estación Unión, Playa Larga y Colegio El Camino, con un costo de USD 1,75 por trayecto.

De acuerdo con la Autoridad de Transporte Metropolitano del Condado de Los Ángeles, organismo operador del sistema público local, el servicio funcionará desde cuatro horas antes y hasta 90 minutos después de cada partido, facilitando tanto la llegada como la salida del estadio. El sistema integra opciones de estacionamiento reservado y conexiones directas con los servicios ferroviarios Metrolink y Amtrak.

El objetivo de este despliegue es reducir la congestión vehicular y garantizar una llegada eficiente a uno de los recintos deportivos de mayor capacidad del torneo.

LA Metro anticipa que el flujo de visitantes internacionales y locales durante la Copa Mundial de la FIFA incrementará la demanda de transporte público en al menos un 25 %, según previsiones difundidas por la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA). Los organizadores esperan movilizar a decenas de miles de pasajeros en cada jornada.

Opciones de estacionamiento y acceso

Los asistentes podrán abordar autobuses
Los asistentes podrán abordar autobuses exclusivos desde Norte de Hollywood, Estación Unión, Playa Larga y Colegio El Camino, pagando USD 1,75 por trayecto (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los viajeros que opten por llegar en automóvil a una estación de Metro pueden utilizar la plataforma SpotHero para reservar una plaza de estacionamiento con anticipación.

Esta modalidad, dirigida especialmente a familias y grupos, garantiza el espacio y otorga tres viajes de ida y vuelta en autobús al SoFi Stadium, siempre bajo reserva previa. Los espacios asignados solo están disponibles a través de este sistema, que busca optimizar el flujo de asistentes los días de partido.

Quienes prefieran mayor flexibilidad horaria o asistan solos tienen disponible el estacionamiento tradicional en las estaciones de Metro, sujeto a orden de llegada. LA Metro advierte que la disponibilidad puede variar según la ubicación y el horario, y no está garantizada durante los días de evento.

Los autobuses dedicados comenzarán a circular cuatro horas antes de cada partido y se mantendrán en operación hasta 90 minutos después de su conclusión. Los usuarios pueden estacionar en los espacios habilitados o conectar directamente a través de Metrolink y Amtrak, evitando trasbordos y facilitando el acceso desde puntos distantes del condado.

Características del servicio especial

La venta anticipada de boletos
La venta anticipada de boletos para autobuses estará disponible desde marzo de 2026 en el portal de LA Metro, priorizando a residentes y poseedores de entradas para los partidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El plan de movilidad implementado por LA Metro responde a la necesidad de reducir las aglomeraciones de tráfico asociadas a eventos deportivos de gran escala. De acuerdo con la Autoridad de Transporte Metropolitano del Condado de Los Ángeles, partidos de alta convocatoria pueden incrementar hasta en un 30 % la congestión vehicular en los alrededores de los estadios.

El dispositivo especial incluye unidades equipadas con aire acondicionado, accesibilidad para personas con movilidad reducida y espacios para bicicletas.

La empresa ha coordinado operativos de seguridad con la policía local y los organizadores del torneo, priorizando la protección de los pasajeros durante los trayectos y en los puntos de acceso. El despliegue logístico contempla refuerzos en horarios de máxima demanda y controles adicionales en las estaciones más concurridas.

Impacto y antecedentes

Durante la edición de 1994 de la Copa Mundial de la FIFA en Estados Unidos, Los Ángeles implementó por primera vez un sistema de transporte especial para eventos deportivos, que permitió reducir en 18 % el uso de vehículos particulares en las inmediaciones del estadio, según un estudio de la Universidad del Sur de California, institución académica reconocida.

Para 2026, las autoridades confían en superar ese impacto, apoyadas en la integración de nuevas tecnologías y la experiencia adquirida en ediciones previas.

El SoFi Stadium, seleccionado por la FIFA como una de las sedes principales del torneo, cuenta con capacidad para 70 mil espectadores y destaca por su conectividad urbana. La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) proyecta una afluencia récord de visitantes internacionales en Los Ángeles, consolidando al recinto como uno de los epicentros de la competencia.

Venta de boletos y recomendaciones

La venta anticipada de boletos para los servicios especiales de autobús estará habilitada a partir de marzo de 2026 en el portal oficial de LA Metro y en centros de información turística acreditados. Tendrán prioridad los residentes del condado de Los Ángeles y quienes hayan adquirido entradas para los partidos.

Las autoridades recomiendan planificar los desplazamientos con suficiente antelación y consultar las actualizaciones del servicio en los días previos a cada encuentro, dadas las posibles modificaciones en los horarios.

El operativo de LA Metro para la Copa Mundial de la FIFA 2026 constituye uno de los mayores despliegues de transporte público en la historia reciente de la ciudad.

Según declaraciones del alcalde recogidas por Los Angeles Times, el objetivo es ofrecer alternativas reales y asequibles para los asistentes a eventos masivos en una ciudad caracterizada por la alta dependencia del automóvil. Con la colaboración de agencias estatales y federales, LA Metro aspira a establecer un modelo replicable para futuros eventos internacionales, priorizando la eficiencia, la sostenibilidad y la seguridad de los usuarios.

Temas Relacionados

LA MetroLos ÁngelesFederación Internacional de Fútbol AsociaciónAutoridad de Transporte Metropolitano del Condado de Los ÁngelesMovilidad UrbanaTransporte Público EspecialEstados-Unidos-Noticias

Últimas Noticias

El gobierno de Estados Unidos flexibiliza más sanciones: autorizó a empresas a comprar oro venezolano

El Departamento del Tesoro flexibilizó este viernes las sanciones y permitirá que compañías estadounidenses compren, transporten y revendan oro de Venezuela, siempre bajo estrictos controles de trazabilidad y pagos supervisados internacionalmente

El gobierno de Estados Unidos

Un importante fabricante de automóviles retira más de 615.000 vehículos por fallas que afectan la visibilidad al conducir

La autoridad federal de seguridad del tránsito informó que los propietarios recibirán notificaciones para acudir a concesionarios y realizar reparaciones sin costo

Un importante fabricante de automóviles

La conexión ferroviaria entre Chicago y Pittsburgh avanza tras recibir apoyo financiero

El plan impulsado por la Administración Federal de Ferrocarriles tiene como objetivo transformar el transporte regional, con la integración del Medio Oeste y la costa este para beneficiar a una amplia comunidad de usuarios en Estados Unidos

La conexión ferroviaria entre Chicago

Nueva York enfrenta lluvias persistentes y riesgo de hielo durante el fin de semana

Las advertencias oficiales señalan acumulación de agua y superficies resbaladizas en sectores septentrionales y occidentales, con pronóstico de bajas marcas térmicas y precipitaciones aisladas durante los próximos días

Nueva York enfrenta lluvias persistentes

Esto es lo que hay que saber sobre el virus sin vacuna ni tratamiento que aumenta en varios estados de EEUU

Autoridades sanitarias monitorean la circulación del metapneumovirus humano mientras crecen las consultas médicas por infecciones respiratorias

Esto es lo que hay

TECNO

Cuidado con tus datos móviles:

Cuidado con tus datos móviles: cuánto consume escuchar música en Spotify, Apple Music y YouTube

ChatGPT te miente: un nuevo estudio revela que la inteligencia artificial de OpenAI lo hace deliberadamente

Día de la Mujer 2026: 100 frases para enviar por WhatsApp

Solo 1 de cada 4 líderes cree que su empresa está lista para el futuro: qué revela el mayor estudio global sobre organizaciones

El error que puede costarle todas sus fotos: el dispositivo donde nunca debería guardarlas

ENTRETENIMIENTO

Del dolor extremo al Oscar:

Del dolor extremo al Oscar: el secreto que Hillary Swank ocultó a Clint Eastwood durante “Million Dollar Baby”

Daryl Hannah alza la voz contra la serie “Love Story” por distorsionar su romance con John F. Kennedy Jr.

La verdadera historia del moonwalk sale a la luz: Michael Jackson habría aprendido el icónico paso gracias a un niño de ocho años

“Era tan infeliz en mi propia piel”: la frase de Demi Lovato que sorprendió a sus seguidores

Patrick Stewart presta su voz a todos los sonetos de William Shakespeare en un audiolibro muy especial

MUNDO

Guerra en Medio Oriente: sólo

Guerra en Medio Oriente: sólo nueve grandes buques cruzaron el Estrecho de Hormuz esta semana

Pakistán y Afganistán intensifican ataques fronterizos: nueve días de combates dejan decenas de muertos y miles de desplazados

La posible atribución de un busto de Cristo a Michelangelo desata polémica internacional

Francia refuerza su presencia militar en el Mediterráneo con el despliegue de portahelicópteros y portaaviones

El cierre del estrecho de Ormuz dispara el precio del petróleo y agita los mercados: el barril supera los USD 92