LA Metro lanza servicio especial al SoFi Stadium por USD 1,75 durante el Mundial

LA Metro lanza servicio especial de autobuses para la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Los Ángeles con traslados directos al SoFi Stadium (IG: @metrolosangeles)

LA Metro ha puesto en marcha un servicio de transporte especial para quienes asistan a la Copa Mundial de la FIFA en Los Ángeles, ofreciendo traslados directos al SoFi Stadium durante los ocho partidos programados, incluidos los cuartos de final, entre el 12 de junio y el 10 de julio de 2026.

Los asistentes al torneo podrán acceder a autobuses exclusivos operados por LA Metro desde puntos estratégicos del sur de California, entre ellos Norte de Hollywood, Estación Unión, Playa Larga y Colegio El Camino, con un costo de USD 1,75 por trayecto.

De acuerdo con la Autoridad de Transporte Metropolitano del Condado de Los Ángeles, organismo operador del sistema público local, el servicio funcionará desde cuatro horas antes y hasta 90 minutos después de cada partido, facilitando tanto la llegada como la salida del estadio. El sistema integra opciones de estacionamiento reservado y conexiones directas con los servicios ferroviarios Metrolink y Amtrak.

El objetivo de este despliegue es reducir la congestión vehicular y garantizar una llegada eficiente a uno de los recintos deportivos de mayor capacidad del torneo.

LA Metro anticipa que el flujo de visitantes internacionales y locales durante la Copa Mundial de la FIFA incrementará la demanda de transporte público en al menos un 25 %, según previsiones difundidas por la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA). Los organizadores esperan movilizar a decenas de miles de pasajeros en cada jornada.

Opciones de estacionamiento y acceso

Los asistentes podrán abordar autobuses exclusivos desde Norte de Hollywood, Estación Unión, Playa Larga y Colegio El Camino, pagando USD 1,75 por trayecto (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los viajeros que opten por llegar en automóvil a una estación de Metro pueden utilizar la plataforma SpotHero para reservar una plaza de estacionamiento con anticipación.

Esta modalidad, dirigida especialmente a familias y grupos, garantiza el espacio y otorga tres viajes de ida y vuelta en autobús al SoFi Stadium, siempre bajo reserva previa. Los espacios asignados solo están disponibles a través de este sistema, que busca optimizar el flujo de asistentes los días de partido.

Quienes prefieran mayor flexibilidad horaria o asistan solos tienen disponible el estacionamiento tradicional en las estaciones de Metro, sujeto a orden de llegada. LA Metro advierte que la disponibilidad puede variar según la ubicación y el horario, y no está garantizada durante los días de evento.

Los autobuses dedicados comenzarán a circular cuatro horas antes de cada partido y se mantendrán en operación hasta 90 minutos después de su conclusión. Los usuarios pueden estacionar en los espacios habilitados o conectar directamente a través de Metrolink y Amtrak, evitando trasbordos y facilitando el acceso desde puntos distantes del condado.

Características del servicio especial

La venta anticipada de boletos para autobuses estará disponible desde marzo de 2026 en el portal de LA Metro, priorizando a residentes y poseedores de entradas para los partidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El plan de movilidad implementado por LA Metro responde a la necesidad de reducir las aglomeraciones de tráfico asociadas a eventos deportivos de gran escala. De acuerdo con la Autoridad de Transporte Metropolitano del Condado de Los Ángeles, partidos de alta convocatoria pueden incrementar hasta en un 30 % la congestión vehicular en los alrededores de los estadios.

El dispositivo especial incluye unidades equipadas con aire acondicionado, accesibilidad para personas con movilidad reducida y espacios para bicicletas.

La empresa ha coordinado operativos de seguridad con la policía local y los organizadores del torneo, priorizando la protección de los pasajeros durante los trayectos y en los puntos de acceso. El despliegue logístico contempla refuerzos en horarios de máxima demanda y controles adicionales en las estaciones más concurridas.

Impacto y antecedentes

Durante la edición de 1994 de la Copa Mundial de la FIFA en Estados Unidos, Los Ángeles implementó por primera vez un sistema de transporte especial para eventos deportivos, que permitió reducir en 18 % el uso de vehículos particulares en las inmediaciones del estadio, según un estudio de la Universidad del Sur de California, institución académica reconocida.

Para 2026, las autoridades confían en superar ese impacto, apoyadas en la integración de nuevas tecnologías y la experiencia adquirida en ediciones previas.

El SoFi Stadium, seleccionado por la FIFA como una de las sedes principales del torneo, cuenta con capacidad para 70 mil espectadores y destaca por su conectividad urbana. La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) proyecta una afluencia récord de visitantes internacionales en Los Ángeles, consolidando al recinto como uno de los epicentros de la competencia.

Venta de boletos y recomendaciones

La venta anticipada de boletos para los servicios especiales de autobús estará habilitada a partir de marzo de 2026 en el portal oficial de LA Metro y en centros de información turística acreditados. Tendrán prioridad los residentes del condado de Los Ángeles y quienes hayan adquirido entradas para los partidos.

Las autoridades recomiendan planificar los desplazamientos con suficiente antelación y consultar las actualizaciones del servicio en los días previos a cada encuentro, dadas las posibles modificaciones en los horarios.

El operativo de LA Metro para la Copa Mundial de la FIFA 2026 constituye uno de los mayores despliegues de transporte público en la historia reciente de la ciudad.

Según declaraciones del alcalde recogidas por Los Angeles Times, el objetivo es ofrecer alternativas reales y asequibles para los asistentes a eventos masivos en una ciudad caracterizada por la alta dependencia del automóvil. Con la colaboración de agencias estatales y federales, LA Metro aspira a establecer un modelo replicable para futuros eventos internacionales, priorizando la eficiencia, la sostenibilidad y la seguridad de los usuarios.