EEUU recomienda a viajeros revisar su vacunación contra la polio antes de viajar a estos 32 países

El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos publicó el 3 de marzo una alerta sanitaria internacional sobre la detección de poliovirus en más de treinta países, incluyendo España y el Reino Unido. La advertencia afecta a personas que planean viajar a destinos en Europa, áfrica y Medio Oriente, donde el organismo estadounidense ha confirmado la presencia del virus tanto en muestras ambientales como en casos clínicos recientes. Esta decisión se produce ante la reaparición de la poliomielitis en regiones que habían logrado controlar la transmisión. Según la agencia de noticias Reuters, esta situación genera preocupación en sectores turísticos y sanitarios.

La autoridad sanitaria estadounidense recomienda que todos los viajeros revisen y actualicen su esquema de vacunación contra la polio antes de desplazarse a los países incluidos en la nueva alerta. El CDC indica que la circulación del virus fue identificada mediante análisis de aguas residuales y vigilancia epidemiológica en ciudades con alta movilidad internacional, como Madrid y Londres. De acuerdo con el comunicado oficial, la advertencia se emite tras la confirmación de poliovirus en muestras recolectadas durante los últimos doce meses en países que anteriormente se consideraban libres de la enfermedad, según informó el diario estadounidense USA Today.

La poliomielitis, erradicada en Estados Unidos desde 1979, persiste como amenaza global debido a la disminución de coberturas vacunales y a la intensificación de los viajes internacionales. El CDC y organismos internacionales han reforzado la vigilancia epidemiológica ante brotes recientes en regiones de áfrica, Asia y Europa. De acuerdo con datos del propio CDC, la movilidad internacional y la baja cobertura vacunal en ciertas áreas facilitan la propagación del virus entre viajeros y residentes.

Países incluidos en la advertencia internacional del CDC

El CDC ha incluido en su alerta sanitaria a treinta y dos países de distintos continentes, tras registrar la presencia activa del poliovirus en muestras ambientales o en casos clínicos. De acuerdo con el portal especializado Travel and Tour World y la información oficial del organismo, la lista abarca naciones europeas, africanas, asiáticas y de Medio Oriente.

Entre los países de mayor relevancia para viajeros internacionales figuran:

España

Reino Unido

Alemania

Finlandia

Polonia

Israel

Nigeria

República Democrática del Congo

Sudán

Pakistán

Yemen

El CDC resalta que la inclusión de países europeos obedece a la detección de poliovirus en grandes ciudades y a la movilidad internacional característica de estos destinos, como señala el análisis de la agencia de noticias Reuters. El listado completo puede consultarse en la sección de avisos de viaje de la agencia estadounidense.

Por qué la polio representa un riesgo para viajeros

La poliomielitis es una enfermedad viral que afecta el sistema nervioso central y puede causar parálisis permanente. Según el CDC, la transmisión se produce principalmente por contacto con agua o alimentos contaminados, así como por la exposición a superficies o manos sucias. El virus permanece activo en las heces de personas infectadas, lo que facilita su diseminación en comunidades con saneamiento deficiente o alta densidad poblacional.

El comunicado difundido por el CDC y citado por el diario estadounidense USA Today señala que la mayoría de los infectados no desarrolla síntomas, pero una proporción menor puede experimentar fiebre, fatiga o dolor muscular. En casos graves, el virus provoca parálisis respiratoria o la muerte. El organismo estadounidense subraya que la vacunación es la medida más efectiva para prevenir la enfermedad, ya que no existe un tratamiento específico.

"El aumento de viajes internacionales incrementa el riesgo de exposición a poliovirus, incluso en personas vacunadas, debido a la circulación del virus en países con brotes recientes“, advierte la alerta oficial del CDC.

Recomendaciones del CDC para viajeros internacionales

El CDC recomienda que quienes viajen a los países en vigilancia cuenten con el esquema completo de vacunación contra la poliomielitis. Los niños deben haber recibido las dosis de rutina del calendario vacunal; en tanto que los adultos que ya completaron el esquema pueden solicitar un refuerzo único si planean visitar alguno de los destinos en alerta.

El organismo estadounidense indica: "Los viajeros que no han sido vacunados o tienen esquemas incompletos deben iniciar o completar la serie de inmunización antes de salir del país“. El CDC remarca que la inmunización previa es el método más eficaz para evitar la infección, una advertencia respaldada por la información científica reunida por el portal especializado Travel and Tour World.

Las autoridades sanitarias de Estados Unidos también recomiendan consultar los requisitos específicos de vacunación de cada país y acudir a fuentes oficiales antes de planificar un viaje internacional. Agencias de viaje, aerolíneas y servicios consulares han intensificado la difusión de información preventiva, dirigida a turistas, trabajadores desplazados y estudiantes.

Detección reciente del poliovirus en Europa y otros destinos

Los programas de vigilancia epidemiológica en Europa lograron identificar la presencia de poliovirus en sistemas de aguas residuales y muestras ambientales en ciudades como Londres, Madrid y Berlín. El informe del CDC, citado por la agencia de noticias Reuters, indica que la vigilancia activa permitió detectar la reaparición del virus en zonas donde la transmisión autóctona había sido eliminada.

En el Reino Unido, el Servicio Nacional de Salud informó en 2025 la detección de poliovirus en varias muestras de la capital. Las autoridades españolas y alemanas notificaron hallazgos similares en sus sistemas de monitoreo ambiental, lo que motivó una revisión de la cobertura vacunal y el despliegue de campañas informativas. "La detección de poliovirus en aguas residuales no implica necesariamente la existencia de casos clínicos, pero sí indica circulación viral“, explicó el CDC en su comunicado de marzo.

Situación de la poliomielitis en Estados Unidos y América

La poliomielitis fue erradicada en Estados Unidos en 1979 gracias a campañas masivas de vacunación, según los registros históricos del CDC. Sin embargo, el riesgo de importación del virus se mantiene por la alta movilidad internacional y la existencia de brotes en países con baja cobertura vacunal.

El CDC informa que más del 90% de los niños estadounidenses han recibido el esquema completo de vacunación contra la polio. Las autoridades insisten en revisar los antecedentes de inmunización antes de cualquier viaje al extranjero, para evitar la reintroducción del virus. El monitoreo en puntos de entrada, como aeropuertos y puertos, se ha reforzado tras la alerta internacional, informó el diario estadounidense USA Today.

Diferencias de la advertencia actual frente a alertas previas

La alerta emitida el 3 de marzo implica una ampliación de la vigilancia a países que antes se consideraban seguros frente a la polio. Según el CDC, el nivel 2 de alerta sanitaria exige extremar precauciones, revisar el historial vacunal y solicitar refuerzos si se viaja a destinos en vigilancia.

El organismo aclara que la recomendación no supone restricciones migratorias, pero sí demanda un control riguroso de los esquemas de inmunización para viajeros. El riesgo para la población general estadounidense se mantiene bajo siempre que persista la cobertura vacunal y se cumplan las recomendaciones oficiales, según detalla el CDC.

Impacto de la alerta en viajeros y sistemas sanitarios

El principal impacto inmediato de la advertencia del CDC se refleja en la planificación de viajes internacionales y la necesidad de actualizar esquemas de vacunación. Agencias de viaje, aerolíneas y servicios consulares han fortalecido la difusión de información preventiva entre sus usuarios, de acuerdo con el diario estadounidense USA Today.

Los sistemas de salud de los países mencionados por el CDC han incrementado la vigilancia ambiental, reforzado campañas de inmunización y revisado la cobertura vacunal en grupos vulnerables. Esta medida apunta a limitar el riesgo de transmisión. La alerta internacional obliga a viajeros y residentes en esas naciones a verificar su estatus vacunal y seguir las recomendaciones antes de cualquier desplazamiento. Los organismos de salud pública actualizan los requisitos de inmunización y los protocolos de vigilancia conforme evoluciona la situación epidemiológica global.