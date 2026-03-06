Donald Trump instó a los diplomáticos iraníes a solicitar asilo y romper sus vínculos con el régimen de Teherán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el 5 de marzo de 2026 (REUTERS/Jonathan Ernst)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, solicitó a los diplomáticos iraníes que trabajan fuera de su país que pidan asilo y colaboren en la formación de “un Irán nuevo y mejor”, durante una declaración en la Casa Blanca en el marco del conflicto que enfrenta a Washington y Jerusalén con la república islámica.

En la misma comparecencia, Trump aseguró que Estados Unidos junto a Israel “continúan demoliendo totalmente al enemigo (Irán), muy por delante del cronograma”.

El mandatario afirmó que las fuerzas estadounidenses destruyen cada hora más capacidades militares iraníes y que “alrededor del 60% de los misiles de Irán ya fueron destruidos, al igual que el 64% de sus lanzadores”. Añadió que la Marina de su país hundió 24 embarcaciones iraníes en los últimos tres días.

Por primera vez desde el inicio de la guerra, Trump exhortó públicamente a los diplomáticos iraníes en el extranjero a desligarse del régimen. “También instamos a los diplomáticos iraníes en todo el mundo a solicitar asilo y ayudarnos a construir un Irán nuevo y mejor, con un enorme potencial”, manifestó el presidente.

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán descartó esa versión horas antes, aunque Trump insistió en que no busca un acuerdo en el presente.

Donald Trump asiste a una mesa redonda sobre el Compromiso de Protección del Contribuyente en la Sala del Tratado Indio en el Edificio de Oficinas Ejecutivas Eisenhower (EEOB) en el campus de la Casa Blanca en Washington, D.C., EEUU, el 4 de marzo de 2026 (REUTERS/Nathan Howard)

Donald Trump describió al régimen iraní como resistente y con disposición a combatir. “Son duros y quieren pelear”, sostuvo el mandatario, y agregó que funcionarios de Teherán intentaron comunicarse con Washington para negociar un acuerdo.

Anteriormente, el inquilino de la Casa Blanca llamó a los integrantes de las fuerzas de seguridad del régimen para que abandonen las armas. Ofreció inmunidad a quienes lo hagan y advirtió sobre consecuencias inmediatas en caso contrario. Dirigiéndose a la población iraní, declaró: “Van a tener la oportunidad, después de todos estos años, de recuperar su país”.

En su intervención, Trump afirmó que Estados Unidos garantizará que cualquier liderazgo futuro en Irán no represente una amenaza para Washington ni para los países vecinos. Según el jefe de Estado, antes del estallido del conflicto Irán mantenía misiles orientados a varios países de Medio Oriente, incluidos aquellos sin hostilidades previas con la República Islámica. “Estaban yendo contra todo Medio Oriente, y entonces llegamos nosotros. Les arruinamos la fiesta”, concluyó.

Tras la muerte del líder supremo iraní, Ali Khamenei, Trump afirmó el martes que Estados Unidos debe desempeñar un papel directo en la elección del próximo líder supremo de Irán.

Un manifestante sostiene una imagen del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, mientras partidarios de grupos armados chiítas iraquíes intentan avanzar hacia la embajada de Estados Unidos en Irak (REUTERS/Ahmed Saad)

“El hijo de Khamenei es inaceptable. Tengo que participar en el nombramiento, como con Delcy (Rodríguez) en Venezuela”, declaró Trump durante una entrevista telefónica con Axios.

El mandatario señaló que la administración estadounidense considera que Mojtaba Khamenei, uno de los principales postulantes a suceder a su padre, no tiene la experiencia requerida para conducir Irán.

Trump remarcó que el país norteamericano intervendrá en el proceso sucesorio con el objetivo de impedir que la línea dura se mantenga en el poder, y advirtió que una designación adversa podría originar un nuevo conflicto armado en menos de cinco años, según sus declaraciones a Axios.

En la misma conversación, Trump comparó la sucesión política en Irán con la transición en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro en Caracas, el pasado 3 de enero. Relató que él mismo ordenó la operación que derivó en la captura del ex dictador venezolano y la posterior colaboración de Delcy Rodríguez, a quien calificó como “satisfactoria” en su relación con Estados Unidos.

El republicano sostuvo que la prioridad de su gobierno es “alguien que traiga armonía y paz a Irán”.

Las declaraciones de Trump se producen en medio de la incertidumbre en Irán tras el fallecimiento de Khamenei, quien lideró el país desde 1989.