Las autoridades investigan tiroteos vinculados que dejaron heridos en Lauderhill y Broward

Las autoridades de Lauderhill y Broward investigan un tiroteo con dos heridos y mantienen dos escenas del crimen activas. (Captura Local 10)

Dos escenas de crimen mantienen ocupadas a las autoridades en Lauderhill y en el condado no incorporado de Broward, luego de un tiroteo que dejó a dos hombres heridos la noche del miércoles.

Los investigadores aún no han identificado a los responsables ni los motivos del ataque, lo que mantiene abiertas varias líneas de investigación.

La policía de Lauderhill respondió primero a una llamada de emergencia alrededor de las 19:00 en una plaza comercial situada en 1190 N. State Road 7.

En el lugar, los agentes hallaron a un hombre con una herida de bala. El herido fue trasladado rápidamente a un hospital cercano para recibir atención médica.

Pocos minutos después, la Oficina del Sheriff de Broward recibió una segunda alerta sobre otra persona herida por disparo en un complejo de apartamentos ubicado en 2600 Northwest Eighth Place, a aproximadamente tres kilómetros del primer incidente.

La policía de Lauderhill halló a la primera víctima herida de bala en una plaza comercial de la State Road 7. (Captura Local 10)

Según los investigadores, este segundo hombre habría sido trasladado en vehículo desde la zona del primer tiroteo hasta el nuevo sitio donde fue encontrado.

Las autoridades han acordonado ambos lugares, ya que consideran que las dos escenas están directamente relacionadas.

El despliegue policial en ambas zonas se prolongó durante varias horas, mientras los agentes buscaban pruebas y recababan testimonios de posibles testigos.

La policía confirmó que ambas víctimas fueron trasladadas de urgencia a centros hospitalarios, pero hasta el momento no se ha divulgado información sobre su estado de salud.

Los nombres de los heridos tampoco han sido revelados por las autoridades locales. Por ahora, ningún sospechoso ha sido detenido ni identificado por las autoridades.

La investigación se encuentra en una etapa inicial y los detectives trabajan para esclarecer los detalles del tiroteo, así como para determinar si existía algún vínculo entre las víctimas.

La Oficina del Sheriff de Broward encontró al segundo hombre herido en un complejo de apartamentos, a tres kilómetros del primer ataque. (Captura Local 10)

La prioridad de los agentes es reconstruir la secuencia de los hechos y establecer el móvil del ataque, ya que no se descarta ninguna hipótesis respecto a la relación entre los heridos o la posible participación de terceros.

Las autoridades mantienen dos escenas de crimen activas

Las fuerzas de seguridad mantienen un fuerte operativo en ambas locaciones. El cierre de las zonas permitió a los peritos recolectar casquillos de bala, grabaciones de cámaras de vigilancia y otras evidencias que podrían ser clave para identificar a los responsables.

Según informó la Oficina del Sheriff de Broward, se están analizando los registros telefónicos y las comunicaciones recientes de las víctimas para obtener pistas.

Además, se ha solicitado colaboración a los comercios cercanos para revisar imágenes de seguridad que puedan aportar datos sobre vehículos o personas sospechosas en los alrededores antes y después de los disparos.

La investigación cuenta con el apoyo de unidades especializadas en balística y análisis forense, que trabajan en paralelo para comparar las evidencias recolectadas en ambas escenas y confirmar si los ataques corresponden a un mismo hecho o si existieron diferencias en la modalidad del ataque.

Los detectives también evalúan antecedentes policiales en la zona y buscan determinar si los lugares elegidos para los disparos guardan alguna relación con las víctimas.

La policía investiga dos escenas de crimen simultáneas en Lauderhill y el condado de Broward tras un tiroteo nocturno que dejó dos hombres heridos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Testimonio de un testigo y llamado a la comunidad

Un adolescente que presenció la llegada de las autoridades compartió su impresión de la escena. “Todo lo que veo es a la policía llegando rápido”, relató Breyon Young a Local 10.

Agregó que, al notar la presencia de una ambulancia y ver que llevaban a alguien al hospital, sintió temor y decidió alejarse del área.

Este tipo de hechos genera preocupación entre los residentes, quienes han manifestado inquietud por el incremento de hechos violentos en el sur de Florida.

Las autoridades han solicitado la colaboración ciudadana para avanzar en la investigación. Cualquier persona que disponga de información relevante sobre la balacera puede comunicarse al número de Broward Crime Stoppers: 954-493-8477.

El servicio garantiza confidencialidad y, en algunos casos, ofrece recompensa monetaria a quienes aporten datos que conduzcan a la identificación y detención de los involucrados.

Por el momento, la policía no ha ofrecido detalles sobre el motivo de los disparos ni sobre posibles sospechosos, manteniendo en reserva los avances de la investigación mientras recopilan evidencias en ambas localidades.

Se espera que en las próximas horas las autoridades difundan información adicional si logran avances significativos.

Un SUV policial con luces intermitentes bloquea una calle con cinta amarilla de seguridad, mientras oficiales y otros vehículos de emergencia trabajan en una escena de incidente. (MySA)

Según estadísticas recientes del Departamento de Policía de Broward, los tiroteos han mostrado un aumento del 12% en el último año en el condado, lo que ha llevado a intensificar los patrullajes y los operativos preventivos en áreas con mayor índice de hechos violentos.

La comunidad, preocupada por la seguridad, reclama respuestas y acciones concretas para frenar la escalada de violencia en la región.