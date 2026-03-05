Estados Unidos

El aumento de tarifas energéticas en Nueva York intensifica debates sobre su ley climática

Las recientes subidas en los recibos de luz avivan la controversia entre autoridades y sectores sociales respecto al rumbo de la regulación ambiental de 2019, en medio de cuestionamientos sobre los costos para consumidores y empresas

El aumento récord en las tarifas eléctricas coloca a Nueva York en medio de la controversia por el futuro de su Ley Climática 2019 (REUTERS/Adam Gray)

La ciudad de Nueva York enfrenta un alza récord en tarifas eléctricas mientras se debate el futuro de la Ley Climática 2019. Es así, que las discusiones sobre los elevados costos de electricidad escalaron hasta el Capitolio estatal, donde la gobernadora Kathy Hochul abrió la puerta a modificaciones sustanciales sobre la legislación climática aprobada hace algunos años.

De acuerdo con el medio estadounidense The New York Times, la estrategia de mantener el calendario original podría traducirse en importes aún mayores para los hogares,

Menos de 6 años después de su entrada en vigor, la ley climática de Nueva York, considerada pionera por sus metas de reducción de gases de efecto invernadero, enfrenta obstáculos inesperados.

La aplicación de sanciones económicas a empresas contaminantes —punto central del texto legal— está bajo escrutinio, tras una advertencia de la Autoridad de Investigación y Desarrollo Energético del Estado (NYSERDA).

El informe dirigido a Hochul estima que, de penalizarse a los emisores, el precio del petróleo y el gas en el estado podría incrementarse hasta USD 4.000 anuales por hogar. La agencia, sin embargo, no detalló la metodología utilizada para calcular ese impacto.

La gobernadora Kathy Hochul admitió retrasos en la reglamentación de la Ley Climática y advirtió sobre posibles incrementos en los precios por factores globales (REUTERS/Eduardo Munoz)

Entre activistas y legisladores, predomina la preocupación de que este cálculo sea empleado como argumento para suavizar o modificar la ley. Blair Horner, asesor principal del New York Public Interest Research Group, advirtió: “Es evidente que la gobernadora intenta introducir cambios en la ley climática en negociaciones presupuestarias al margen de la transparencia”.

Gas natural y precios elevados: eje de la disputa legislativa

El debate legislativo se concentra en el peso del gas natural, responsable de calentar y abastecer casi la mitad de los hogares y la electricidad en Nueva York. Distintos sectores coinciden en que ese insumo es costoso, pero no hay acuerdo sobre cómo reducir el impacto en el usuario final.

El grupo cercano a Kathy Hochul, integrado por demócratas moderados y representantes del empresariado —como el Business Council of New York State— sostuvo que penalizar a los contaminadores, sin antes reducir la dependencia de fuentes fósiles, encarecería el gas y la electricidad.

Por su parte, Liz Krueger, senadora demócrata del estado, rechazó que la legislación climática sea la causa del alza tarifaria y asegura: “Eso es absurdo, y todos lo saben”. Un informe citado por su asesora destacó que los hogares con ingresos inferiores a USD 200.000 anuales se beneficiarían del programa base de la ley, que cobra a los contaminadores y canaliza esos fondos hacia proyectos de energía renovable y eficiencia energética.

Organizaciones como New York City Environmental Justice Alliance también descalifican el cálculo proyectado por NYSERDA y sostuvieron que “el memorando está basado en estimaciones económicas artificiosas” y omite considerar subsidios o créditos a la factura.

La penalización a empresas contaminantes propuesta por la ley climática podría elevar los gastos anuales en petróleo y gas hasta USD 4.000 por familia (REUTERS/Shannon Stapleton)

Modificaciones a la ley y retraso en la regulación

La gobernadora Hochul, que buscará la reelección este año, acumula dos años de retraso en la reglamentación de la ley de 2019, cuyo objetivo es que para 2030 el 70% de la electricidad provenga de renovables y que en 2040 toda la generación eléctrica sea libre de emisiones de carbono.

En otoño, una jueza ordenó a Hochul implementar el texto reglamentario antes de febrero, pero la gobernadora apeló, solicitando más tiempo para revisar y posiblemente modificar el contenido.

Durante una conferencia reciente, Hochul reconoció públicamente la gravedad de la situación: “Estoy dando la voz de alarma”. Recalcó que los obstáculos, como cuellos de botella en la cadena de suministros y la inflación posterior a la pandemia de coronavirus, no eran previsibles en 2019.

También mencionó a la guerra en Ucrania y la inestabilidad reciente en Oriente Medio como factores que, a su juicio, contribuyeron al aumento en los costos de petróleo y gas.

Hochul planteó propuestas de cambio en la legislación climática tras alza récord de costos energéticos (REUTERS/Kylie Cooper)

Alternativas: más energía solar y menos dependencia del gas

Para activistas y una porción del parlamento, modificar la ley no solucionará el problema estructural, que identifican como la fuerte dependencia del gas natural. Liz Moran, portavoz de Earthjustice, organización que promueve la justicia ambiental, sostuvo: “Reformar la ley no resolverá la adicción al gas caro, la verdadera causa de las subas”.

La expansión de la energía solar es la receta que proponen. Nueva York sumó proyectos solares a pequeña escala con éxito desconectado de las crisis globales, según defensores y legisladores.

Pete Harckham, senador por Westchester y el valle del Hudson, impulsa una docena de propuestas para ampliar el acceso a energía solar asequible y argumenta que el costo de la energía encabeza las quejas de sus representados. “Todo está vinculado al precio del gas natural”, subrayó.

El plan energético estatal proyecta que la demanda de electricidad podría incrementarse hasta 24% para 2040, según el más reciente borrador. En ese contexto, Sean Ewart, secretario adjunto de energía de la gobernadora, defendió el desarrollo de todas las fuentes posibles, desde renovables hasta nuclear, para cumplir con la demanda sin relegar ninguna opción tecnológica.

El impulso por más proyectos de energía solar en Nueva York es visto como alternativa clave para reducir la dependencia del gas natural y estabilizar precios (REUTERS/Adam Gray)

El enfrentamiento sobre el futuro energético de Nueva York, agudizado por los aumentos récord en las tarifas, marca un punto de inflexión tanto para la agenda climática estatal como para la economía doméstica de millones de neoyorquinos.

