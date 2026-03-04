Retiran de supermercados más de 650.000 botellas de agua por presuntas condiciones insalubres en su envasado

La FDA ordena el retiro de 651.148 botellas de agua embotellada Valley Springs por incumplimiento de estándares sanitarios federales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El retiro de más de 650.000 botellas de agua embotellada afecta a consumidores de Illinois y Wisconsin tras detectarse que varios productos de Valley Springs Artesian Gold LLC fueron envasados bajo condiciones que no cumplen con los estándares federales de sanidad, según notificó la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA). El proceso de retiro se inició el 6 de febrero de 2026 y fue catalogado como retirada Clase II por la autoridad federal, lo que implica un riesgo potencial para la salud pública, aunque con consecuencias temporales o reversibles.

De acuerdo con el reporte oficial de la FDA, el retiro abarca seis presentaciones de agua embotellada, incluidas las destinadas a consumo infantil y animal, en formatos de un galón (3,78 litros) y 2,5 galones (9,46 litros). La agencia detalló que la acción fue motivada por la identificación de “condiciones insalubres” durante una inspección regular en la planta de producción de Valley Springs Artesian Gold LLC, ubicada en Wisconsin. El medio financiero estadounidense Fox Business y el portal especializado en alimentos Delish citaron el informe federal y precisaron que la distribución de los productos afectados se restringió a los estados mencionados.

La industria del agua embotellada en Estados Unidos está regulada por la FDA, organismo responsable del control y supervisión. En años recientes, la agencia ha emitido retiros por motivos similares en otros rubros alimenticios, aunque los incidentes relacionados con agua embotellada son menos frecuentes. Según la principal asociación del sector, la International Bottled Water Association (IBWA), el consumo anual de agua embotellada ha aumentado de forma sostenida en la última década, con más de 15.000 millones de galones vendidos anualmente.

¿Cuáles son las marcas y productos afectados por el retiro de agua embotellada de Valley Springs?

Según la base de datos oficial de la FDA, los productos incluidos en el retiro corresponden a las siguientes presentaciones de Valley Springs Artesian Gold LLC:

Valley Springs 1 galón (3,78 litros) 100% Natural Bottled Water (UPC 0 31193-00701 9)

Valley Springs 2,5 galones (9,46 litros) 100% Natural Bottled Water (UPC 0 31193-01501 4)

Valley Springs 1 galón (3,78 litros) Infant Water, etiquetada como “No estéril. Usar según indicaciones de un médico o instrucciones de la etiqueta para fórmula infantil” (UPC 0 31193-01401 7)

Valley Springs 1 galón (3,78 litros) Daisy’s Doggy Water, identificada como “100% Pure Water. No Chlorine” (UPC 0 31193-90100 3)

Valley Springs 1 galón (3,78 litros) 100% Natural Bottled Water con fluoruro añadido (UPC 0 31193-01301 0)

Valley Springs 1 galón (3,78 litros) Steamed Distilled Water (UPC 0 31193-00601 2)

La cantidad total de unidades retiradas asciende a 651.148 botellas, de acuerdo con el informe de la FDA, cifra confirmada por Fox Business en sus reportes. Todos los productos involucrados fueron distribuidos exclusivamente en Illinois y Wisconsin, sin registros de envíos a otros estados.

El retiro afecta exclusivamente a consumidores de Illinois y Wisconsin, donde la distribución de los productos de Valley Springs Artesian Gold LLC fue restringida.

¿Cuáles fueron las causas y el alcance del retiro de agua embotellada según la FDA?

La FDA utiliza una clasificación de tres niveles para los retiros de productos. Una retirada Clase II, como la aplicada en este caso, corresponde a situaciones donde el uso o exposición al producto puede causar efectos adversos para la salud que suelen ser temporales o médicamente reversibles. El reporte de la FDA detalla: “la probabilidad de consecuencias adversas graves para la salud es remota”, aunque se recomienda precaución.

El motivo concreto fue la detección de condiciones insalubres en la línea de envasado durante una inspección rutinaria. Hasta la fecha, la FDA no ha reportado enfermedades asociadas al consumo de los productos afectados, pero insiste en que los consumidores no utilicen las botellas incluidas en el retiro y procedan a su devolución.

El hallazgo de las deficiencias sanitarias surgió durante una inspección regular practicada por la FDA en la planta de Valley Springs Artesian Gold LLC en Wisconsin. Según el informe oficial, se identificaron prácticas inadecuadas en los procedimientos de limpieza y manejo de los envases, lo que motivó la recomendación de retiro inmediato de los lotes afectados.

Una portavoz de la FDA indicó a Fox Business que el retiro se realizó como medida precautoria tras la identificación de condiciones que no cumplen con los estándares federales de sanidad en la producción de agua embotellada. La empresa colaboró activamente con las autoridades sanitarias y procedió a notificar a distribuidores y minoristas de la región.

¿Qué impacto tiene el retiro de agua embotellada y cuáles son las recomendaciones para los consumidores?

La FDA emite recomendaciones para consumidores y distribuidores. Según el aviso oficial, las personas que hayan adquirido alguno de los productos incluidos en el retiro deben abstenerse de consumirlos y contactar al establecimiento de compra para su devolución. Los minoristas y cadenas de distribución en Illinois y Wisconsin han recibido instrucciones para retirar de inmediato las botellas afectadas de sus estanterías y proceder a su destrucción bajo supervisión.

Existen una línea de atención telefónica y un portal digital donde se detalla el proceso de devolución y se actualizan periódicamente los lotes implicados. En la comunicación oficial, la FDA resalta: “la seguridad de los consumidores es nuestra principal prioridad”, según declaraciones recogidas por Delish.

Casos de retiros por condiciones insalubres en bebidas embotelladas no son habituales en Estados Unidos, aunque la FDA interviene regularmente en productos alimenticios ante riesgos para la salud. En los últimos meses, la agencia también ha coordinado retiros de quesos y carnes procesadas por diferentes razones, pero los incidentes del sector de agua embotellada representan una fracción menor del total de alertas alimentarias, según datos citados por Fox Business y National Today.

La International Bottled Water Association (IBWA) señala que el consumo de agua embotellada en Estados Unidos ha crecido en la última década, con más de 15.000 millones de galones vendidos anualmente.

Seis presentaciones diferentes de agua embotellada, incluidas versiones para niños y mascotas, están incluidas en el retiro masivo.

La retirada de 651.148 botellas implica que Valley Springs Artesian Gold LLC deberá gestionar la recolección, devolución y eliminación de los productos afectados. Para los consumidores, el principal impacto es la necesidad de revisar los lotes adquiridos y evitar el consumo de las presentaciones señaladas por la FDA. El organismo regulador ha reiterado que, hasta el momento, no se han reportado casos de enfermedades asociadas, pero mantiene activo el monitoreo y la vigilancia sanitaria.

La FDA mantiene su portal de retiros actualizado, donde los consumidores pueden verificar los códigos de lote y presentaciones implicadas, así como obtener detalles sobre el procedimiento de devolución. Además, autoridades estatales de Illinois y Wisconsin han activado canales de información y líneas de consulta para resolver dudas sobre el alcance del retiro y los procesos de reembolso.

Los consumidores pueden consultar la información directamente a través de la base de datos de la FDA (Enforcement Report), así como en reportes de medios como Fox Business y Delish, que han cubierto el caso en detalle.

El proceso de retiro continuará bajo la supervisión de la FDA, en coordinación con autoridades estatales y la empresa involucrada. La agencia federal actualizará periódicamente la información disponible para el público y notificará cualquier novedad relevante sobre la investigación sanitaria en curso. Las recomendaciones para consumidores y distribuidores permanecerán vigentes hasta que la totalidad de los productos afectados haya sido retirada del mercado.