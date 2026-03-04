Fotos para el pasaporte de EEUU: estos son los errores comunes que invalidan la solicitud de inmediato

El Departamento de Estado de Estados Unidos atribuye el rechazo masivo de solicitudes de pasaporte en 2026 a errores en fotografías y llenado del Formulario DS-11. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Miles de ciudadanos estadounidenses han visto rechazadas sus solicitudes de pasaporte en 2026 debido a errores en la presentación de fotografías y el llenado del Formulario DS-11, informaron fuentes del Departamento de Estado de Estados Unidos. El fenómeno afecta tanto a quienes tramitan el documento por primera vez como a quienes buscan renovarlo, con consecuencias directas en los tiempos de obtención y la validez del trámite. Las autoridades federales indicaron que los errores documentales representan la principal causa de devolución inmediata, dentro de un contexto de demanda récord de pasaportes.

Según el Departamento de Estado, los requisitos para la correcta presentación de la solicitud incluyen parámetros sobre el tamaño, fondo y calidad de la fotografía, así como la obligatoriedad de completar y entregar el Formulario DS-11 siguiendo instrucciones precisas. Cualquier incumplimiento implica la anulación automática del proceso y obliga a reiniciar el procedimiento. El portal oficial del Departamento de Estado, travel.state.gov, detalla las especificaciones técnicas y administrativas vigentes.

En los últimos años, la necesidad de portar pasaporte para viajes internacionales y trámites migratorios ha generado un aumento verificable en la cantidad de solicitudes, con más de 21 millones de documentos emitidos en 2025, la cifra más alta alcanzada hasta el momento. El Departamento de Estado enfatiza que solo se aceptan documentos originales impresos y fotografías que cumplan exactamente los lineamientos establecidos, excluyendo formatos digitales o impresiones fuera de norma.

¿Cuáles son los errores más frecuentes que invalidan la solicitud de pasaporte estadounidense?

El Departamento de Estado de Estados Unidos señala que los principales motivos de rechazo inmediato están vinculados a errores recurrentes en la presentación de fotografías y el llenado del formulario DS-11:

Fotografías fuera de especificación: La foto debe ser a color, tomada en los últimos seis meses, de 2x2 pulgadas (51x51 mm), con fondo blanco o blanco hueso, expresión facial neutral, sin lentes ni prendas que oculten el rostro, salvo justificación religiosa o médica acreditada. El uso de uniformes o camuflaje solo se permite por motivos religiosos, con respaldo documental, según el portal oficial del Departamento de Estado, travel.state.gov .

. Formulario DS-11 incorrecto o mal completado: Debe llenarse exclusivamente en inglés, sin tachaduras ni marcas adicionales, impreso a una sola cara en papel tamaño carta (21,5x28 cm), en orientación vertical. La firma solo se realiza ante el agente autorizado; cualquier error en la impresión, orientación, impresión a doble cara o firma anticipada ocasiona la devolución inmediata de la solicitud, de acuerdo con DS-11 Form .

. Documentación incompleta o no válida: Se requiere comprobante original de ciudadanía estadounidense (certificado de nacimiento, naturalización o ciudadanía, pasaporte anterior válido, o reporte consular de nacimiento) e identificación con fotografía vigente y fotocopia de ambos lados. Usar copias digitales, fotografías de los documentos o certificados vencidos conduce al rechazo, según FAQs travel.state.gov .

. Omisión del número de Seguro Social: La falta de este dato puede derivar en multas y rechazo de la solicitud, conforme al portal oficial del Departamento de Estado, travel.state.gov.

La autoridad federal advierte: “Todas las solicitudes incompletas o incorrectas se devuelven sin excepción”, y que el cumplimiento de los lineamientos es indispensable para avanzar en el trámite.

¿Qué requisitos oficiales establece el Departamento de Estado para la solicitud?

Para obtener el pasaporte estadounidense, el proceso exige presentar personalmente los siguientes elementos, según la guía oficial del Departamento de Estado:

Prueba de ciudadanía: certificado de nacimiento, naturalización o ciudadanía, pasaporte anterior válido o reporte consular de nacimiento.

Identificación con fotografía: licencia de conducir, identificación estatal o militar vigente y una fotocopia legible de ambos lados.

Formulario DS-11: completado en línea o impreso, a una sola cara, en papel tamaño carta, en inglés y sin firma previa.

Fotografía reciente: a color, tamaño 2x2 pulgadas (51x51 mm), fondo blanco, expresión facial neutral, tomada en los últimos seis meses, sin lentes ni prendas que cubran el rostro.

Número de Seguro Social: requisito obligatorio para procesar la solicitud.

Pago de tarifas: según el tipo de documento y modalidad de entrega.

El trámite debe realizarse de forma presencial en una oficina de correos autorizada, tribunal federal o agencia de pasaportes. El Departamento de Estado aclara: “No se aceptan documentos digitales, impresiones borrosas ni copias no certificadas”, de acuerdo con el portal oficial del Departamento de Estado, travel.state.gov.

¿Cuáles son los costos del pasaporte de Estados Unidos en 2026?

El Departamento de Estado publicó la tabla oficial de tarifas para 2026. Los valores vigentes son:

Libreta de pasaporte: solicitud USD130 , tarifa de aceptación USD 35 , total USD 165 .

, tarifa de aceptación , total . Tarjeta de pasaporte: solicitud USD 30, tarifa de aceptación USD 35, total USD65 .

. Libreta y tarjeta: solicitud USD 160, tarifa de aceptación USD 35, total USD195.

Servicio acelerado: USD 60 adicionales .

. Envío rápido: USD 22,50 adicionales.

Las tarifas se abonan por separado: una parte al Departamento de Estado y otra a la oficina receptora. La forma de pago varía según la sede, aunque en general no se aceptan tarjetas de crédito ni efectivo para la tarifa principal, según Passport Fees.

¿Qué cambios y advertencias recientes aplican a las solicitudes?

En 2026, el Departamento de Estado reforzó la prohibición de presentar certificados de ciudadanía en formato digital y la exclusión de fotografías alteradas digitalmente o editadas con filtros. Además, la entidad recordó que la firma del Formulario DS-11 únicamente es válida si se realiza ante el agente autorizado; cualquier documento firmado antes de ese momento será invalidado.

La agencia recalca: “El cumplimiento de los requisitos es indispensable para evitar retrasos o rechazos”. Voceros institucionales citados por la agencia de noticias Reuters confirmaron que los rechazos por errores de formato y fotografía han aumentado en paralelo al crecimiento de la demanda de pasaportes.

¿Qué debe hacer el solicitante si su trámite es rechazado por errores?

Si la solicitud es rechazada, el interesado debe iniciar nuevamente el proceso, reunir toda la documentación desde el inicio y volver a abonar las tarifas correspondientes. El Departamento de Estado no contempla reembolsos por errores en la presentación de formularios o fotografías.

Para quienes requieren tramitación urgente, existen servicios acelerados y envío exprés con el pago de tarifas adicionales. No obstante, los estándares y requisitos permanecen inalterados. La autoridad federal recomienda consultar exclusivamente las guías y formularios oficiales publicados en el portal oficial del Departamento de Estado, travel.state.gov, para evitar fraudes y demoras.

¿Dónde se puede obtener información y asistencia oficial sobre el trámite?

Toda la información, formularios descargables y guías actualizadas se encuentran en el portal oficial del Departamento de Estado, travel.state.gov. Las oficinas de correos, tribunales federales y agencias de pasaportes autorizadas ofrecen atención y orientación directa. El organismo subraya que solo la información difundida por sus canales oficiales debe considerarse válida para la gestión del documento.

¿Cuáles son las consecuencias e impacto de los errores en la solicitud de pasaporte?

El rechazo de solicitudes por errores documentales genera demoras, costos adicionales y la imposibilidad de realizar trámites migratorios, viajes internacionales y acceder a servicios consulares. El Departamento de Estado reiteró: “No se aceptan excepciones ni dispensas” ante el incumplimiento de los requisitos publicados, debido a normas regulatorias que buscan garantizar la autenticidad y validez de los documentos; por ello, recomienda a todos los solicitantes revisar cuidadosamente los lineamientos antes de iniciar el procedimiento.