Elecciones primarias en EEUU: John Cornyn y Ken Paxton avanzan a la segunda vuelta republicana para el escaño de Texas

Las elecciones intermedias de 2026 comenzaron formalmente el martes, cuando los votantes acudieron a las urnas para participar en primarias clave en Texas, Carolina del Norte y Arkansas, dando inicio a una contienda crucial por el control del Congreso y los gobiernos estatales en noviembre

El senador republicano de Texas
El senador republicano de Texas John Cornyn en una parada de campaña en The Woodlands, Texas, el 28 de febrero del 2026 (AP/Annie Mulligan)

El veterano senador John Cornyn y el fiscal general Ken Paxton, aliado del movimiento MAGA, avanzaron a una segunda vuelta en mayo en las primarias republicanas para el Senado de Texas. En el campo demócrata, la congresista Jasmine Crockett y el representante estatal James Talarico compiten en una reñida contienda por la nominación.

Texas es uno de los tres estados que abrieron el calendario de elecciones intermedias este año, mientras Estados Unidos e Israel mantienen un conflicto con Irán. Cornyn, que aspira a un quinto mandato, enfrenta un desafío significativo por parte de Paxton y busca evitar convertirse en el primer senador republicano en Texas que no obtiene la nominación para la reelección.

El representante Wesley Hunt también participó en la interna republicana, lo que impidió que Cornyn o Paxton alcanzaran la mayoría necesaria y llevó la definición a una segunda vuelta programada para el 26 de mayo. Hunt quedó en un distante tercer lugar y reconoció la derrota.

Los tres republicanos hicieron campaña destacando sus vínculos con Donald Trump, aunque el expresidente no expresó respaldo por ninguno durante la campaña. Cornyn criticó duramente a Paxton tras los resultados: “He trabajado durante décadas para construir el Partido Republicano, tanto aquí en Texas como a nivel nacional. Me niego a permitir que un candidato imperfecto, egocéntrico y desvergonzado como Ken Paxton arriesgue todo lo que hemos trabajado tan duro para construir durante tantos años”.

El fiscal general de Texas
El fiscal general de Texas y candidato al Senado, Ken Paxton, en la cumbre de Turning Point USA en Phoenix, Arizona, EE. UU. (REUTERS/Caitlin O'Hara/Archivo)

En el lado demócrata, Crockett y Talarico sostienen que son la mejor opción para las generales en un estado que respaldó a Trump por casi 14 puntos en 2024 y donde los demócratas no han ganado una elección estatal en más de tres décadas.

Las votaciones se extendieron en los condados de Dallas y Williamson luego de reportes de electores rechazados y enviados a otros distritos a raíz de nuevas reglas para las primarias. La oficina de Paxton impugnó la decisión de mantener abiertas las urnas y la Corte Suprema de Texas dictaminó que las papeletas emitidas por personas que no estuvieran en la fila a las 7 p. m. debían separarse del resto. No se ha precisado aún cómo se procederá judicialmente.

Un cartel de "Vote aquí"
Un cartel de "Vote aquí" se exhibe afuera de un centro de votación durante una elección primaria para elegir candidatos para las elecciones intermedias de noviembre, en El Paso, Texas, EE. UU., el 3 de marzo de 2026 (REUTERS/Jose Luis Gonzalez)

El martes por la noche, un hombre con gorra de camuflaje, gafas de sol y mascarilla que le cubría boca y nariz ingresó al hotel Uptown Marriott de Dallas, donde más tarde se esperaba un discurso del fiscal general Ken Paxton ante sus simpatizantes. Se le pidió que abandonara el lugar y no se aclaró si su presencia estaba vinculada al evento de Paxton.

Posteriormente, la policía detuvo al individuo y le incautó cargadores y cartuchos de escopeta de su vehículo. La campaña de Paxton no hizo comentarios sobre el incidente.

La Corte Suprema de Texas ordenó al condado de Dallas no contabilizar los votos emitidos en los centros de votación demócratas que permanecieron abiertos más allá del horario previsto, tras denuncias de cientos de votantes que habían sido rechazados anteriormente en la jornada.

Una carrera crítica por el Senado en Carolina del Norte

El demócrata Roy Cooper y el republicano Michael Whatley ganaron sus respectivas primarias en Carolina del Norte y avanzarán a una disputada contienda en noviembre que podría ser clave para definir el equilibrio de poder en el Senado de Estados Unidos.

Ambos partidos llegan a la campaña con razones para el optimismo. Cooper, ex gobernador durante dos mandatos, es considerado por los demócratas como un candidato fuerte en un estado políticamente competitivo.

Former North Carolina governor and
Former North Carolina governor and Democratic candidate for U.S. Senator Roy Cooper speaks after early projections in the Democratic primary election, at a Democrat watch party in Raleigh, North Carolina, U.S., March 3, 2026. REUTERS/Jonathan Drake

Los republicanos, en tanto, apuestan por el respaldo de Donald Trump a Whatley, un apoyo que podría movilizar votantes en un ciclo electoral desafiante. Además, como ex presidente del Comité Nacional Republicano, Whatley cuenta con experiencia en el manejo de los recursos partidarios para enfrentar campañas complejas.

Arkansas

Hallie Shoffner, agricultora de sexta generación, ganó las primarias demócratas de Arkansas para el Senado de Estados Unidos en 2026, según The Associated Press. Los candidatos libertarios e independientes tenían plazo hasta el mediodía del 3 de marzo para presentar su documentación de candidatura.

La campaña de Shoffner para el Senado se enfocó en temas como la atención sanitaria, la seguridad alimentaria y la diversificación agrícola.

(Con información de AFP)

