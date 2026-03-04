Cuánto cuesta obtener el pasaporte de EEUU en marzo de 2026: estos son los costos para trámite y renovación

El Departamento de Estado de Estados Unidos mantiene sin cambios las tarifas oficiales del pasaporte estadounidense para el año 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Departamento de Estado de Estados Unidos mantiene sin cambios para marzo de 2026 las tarifas oficiales para tramitar y renovar el pasaporte estadounidense. Este documento, fundamental para ciudadanos que viajan fuera del país o requieren identificación internacional, mantiene sus nuevos valores actualizados y reflejados en la página oficial del organismo. La agencia federal estadounidense encargada de asuntos exteriores confirmó que los importes afectan tanto a quienes solicitan el documento por primera vez como a quienes gestionan la renovación, en un contexto de alta demanda y controles reforzados.

De acuerdo con información publicada por el Departamento, los costos vigentes varían según la edad del solicitante, el tipo de documento y la urgencia en la entrega. Las autoridades instan a los usuarios a consultar la calculadora de tarifas oficial antes de iniciar cualquier trámite, que permite estimar el monto exacto a abonar. Los valores base se mantienen estables durante 2026, dado que la política administrativa federal dispuso no actualizarlos para favorecer la previsibilidad en la planificación de viajes.

El pasaporte estadounidense constituye una garantía de ciudadanía y una herramienta para la identificación en el extranjero. Las condiciones de emisión, renovaciones y servicios adicionales están alineadas con normas internacionales y buscan reforzar los controles migratorios en Estados Unidos.

Tarifas del pasaporte estadounidense en 2026

Para quienes solicitan la libreta de pasaporte por primera vez, los adultos deben abonar USD 165 (incluye USD 130 de tarifa de solicitud y USD 35 de aceptación). Para menores de 16 años, el total es de USD 135 (USD 100 de solicitud y USD 35 de aceptación). La tarjeta de pasaporte, un formato de uso restringido, tiene un costo de USD 65 para adultos y USD 50 para menores.

En el caso de renovaciones, los adultos elegibles pagan exclusivamente la tarifa de solicitud: USD 130 por la libreta y USD 30 por la tarjeta. El proceso de renovación no exige presencia ante un funcionario ni el pago de la tasa de aceptación, según la información oficial publicada en el portal institucional del Departamento.

Estos valores se aplican en todas las oficinas habilitadas, sin distinción por estado o región, y rigen también para solicitudes tramitadas en el extranjero a través de embajadas y consulados.

La libreta de pasaporte estadounidense tiene un costo de USD 165 para adultos y USD 135 para menores que lo solicitan por primera vez. (Archivo)

Servicios adicionales y plazos de entrega del pasaporte estadounidense

El Departamento dispone de un servicio acelerado con un coste extra de USD 60, que reduce el tiempo de procesamiento a dos o tres semanas. La entrega rápida, disponible únicamente para la libreta de pasaporte, añade USD 22,05 y asegura el envío del documento en uno o dos días hábiles tras su emisión.

Las autoridades advierten que los plazos y costos adicionales pueden variar en períodos de mayor demanda o ante circunstancias extraordinarias. Por ello, recomiendan a los usuarios revisar la información oficial antes de iniciar el trámite y considerar tanto los tiempos de procesamiento como de entrega postal.

La demanda de pasaportes en Estados Unidos suele incrementarse en períodos vacacionales y ante eventos internacionales, lo que puede generar demoras temporales en la expedición de los documentos.

Libreta vs tarjeta de pasaporte: diferencias y usos

La libreta de pasaporte permite realizar viajes internacionales por aire, mar o tierra y es reconocida en la mayoría de los países. Es el formato de mayor preferencia entre quienes viajan fuera del continente americano.

La tarjeta de pasaporte autoriza el ingreso a Estados Unidos únicamente por tierra o mar desde Canadá, México, Bermudas y algunos países del Caribe. No habilita para vuelos internacionales y está destinada a quienes cruzan con frecuencia las fronteras terrestres de América del Norte.

La elección entre ambos formatos depende del destino y el tipo de viaje, aunque la libreta sigue siendo el documento más solicitado por quienes buscan mayor flexibilidad.

La tarjeta de pasaporte, válida para viajes por tierra o mar a países vecinos, cuesta USD 65 para adultos y USD 50 para menores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Requisitos y documentación para tramitar el pasaporte estadounidense

Solo los ciudadanos estadounidenses por nacimiento o naturalización pueden iniciar el trámite ante el Departamento. El solicitante debe presentar documentación que respalde identidad y ciudadanía, como el acta de nacimiento expedida en Estados Unidos, certificado de naturalización o de ciudadanía, además de una identificación vigente con fotografía, como la licencia de conducir o una credencial militar.

El procedimiento para nuevos solicitantes exige la presentación del formulario DS-11, mientras que las renovaciones se gestionan con el formulario DS-82. Ambos pueden descargarse desde la página oficial del Departamento.

El organismo rechaza solicitudes que no incluyan la documentación correcta, pago completo y presentación de los formularios debidamente completados.

Dónde y cómo realizar el trámite del pasaporte

Las solicitudes presenciales se presentan en oficinas postales, agencias gubernamentales locales o bibliotecas autorizadas, según consta en la información oficial del Departamento. Algunas sedes requieren cita previa, mientras que otras atienden por orden de llegada.

La renovación, por su parte, puede gestionarse por correo o en línea si el solicitante cumple con los requisitos de elegibilidad. El sistema digital agiliza el proceso y reduce los tiempos de espera, según las autoridades.

Para las emisiones por primera vez, es indispensable la presencia física del solicitante, mientras que la renovación por correo o vía digital solo está disponible para adultos cuyo pasaporte anterior aún sea válido o haya vencido recientemente.

Las renovaciones del pasaporte estadounidense pueden gestionarse por correo o en línea, con tarifas desde USD 130 sólo para adultos elegibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempos de procesamiento y respuesta en Estados Unidos

El plazo estándar para procesar el pasaporte estadounidense es de cuatro a seis semanas para el servicio regular. El trámite acelerado permite obtener el documento en dos o tres semanas, sin incluir el tiempo de envío postal.

Los tiempos pueden variar por alta demanda, aumentos estacionales o contingencias operativas. Si se requiere el documento con urgencia, la entrega rápida (con pago adicional) asegura la llegada en uno o dos días hábiles tras la aprobación y emisión.

Rechazos y recursos ante solicitudes observadas

El Departamento puede rechazar solicitudes si la documentación está incompleta, existen pagos incorrectos o si el solicitante no cumple con los requisitos de elegibilidad. En esos casos, el organismo notifica al usuario y detalla las correcciones necesarias para completar el trámite.

No se reembolsan pagos en solicitudes rechazadas, por lo que es fundamental revisar minuciosamente todos los requisitos antes de presentar la documentación.

Los errores más habituales suelen estar relacionados con formularios incompletos, documentos vencidos o inconsistencias en la información personal provista.

La entrega rápida de la libreta de pasaporte añade USD 22,05 y permite recibir el documento en uno o dos días hábiles tras su emisión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Impacto de costos y requisitos en la ciudadanía estadounidense

La actualización y mantenimiento de tarifas y procedimientos para la emisión y renovación del pasaporte estadounidense responde a la necesidad de reforzar la verificación de identidad y ciudadanía, en consonancia con las políticas migratorias del país. Los ciudadanos que planean viajes internacionales o trámites consulares deben considerar los costos y plazos definidos por el Departamento de Estado de Estados Unidos.

El acceso a la calculadora de tarifas en línea y la posibilidad de realizar el trámite tanto de forma presencial como por correo o vía digital contribuyen a facilitar la planificación de los usuarios, con la expectativa de eventuales ajustes según la evolución de la política administrativa y la demanda del servicio.