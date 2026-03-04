Cómo un inmigrante puede iniciar su crédito en Estados Unidos

Quienes llegan a Estados Unidos sin experiencia previa en el sistema financiero suelen enfrentarse a un historial reducido o inexistente, una situación común en la población inmigrante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tener un buen crédito en Estados Unidos representa una puerta de acceso fundamental a condiciones financieras favorables para millones de personas, incluidos numerosos inmigrantes que cada año buscan establecerse en el país.

La capacidad de obtener montos mayores en créditos, tasas de interés más bajas y plazos de pago más amplios depende directamente del historial crediticio, una herramienta evaluada no solo por bancos, sino también por empleadores y propietarios de viviendas, según informa El Diario NY.

Quienes llegan a Estados Unidos sin experiencia previa en el sistema financiero suelen enfrentarse a un historial reducido o inexistente, una situación común en la población inmigrante. Esta carencia impone obstáculos iniciales, ya que los bancos y empresas consultan el historial a través de agencias de información crediticia especializadas como Equifax para definir la confianza que pueden otorgar en productos crediticios, alquileres y ofertas laborales.

Solo el 38% de los jóvenes asegura conocer qué es un historial crediticio, y solo el 16% lo consulta frecuentemente. - Crédito: Infobae / Gemini / Imagen ilustrativa

El crédito determina el acceso a mejores condiciones y oportunidades en Estados Unidos

Uno de los métodos más efectivos señalados por El Diario NY para iniciar este proceso es la contratación de una tarjeta asegurada (secured card). Este producto, que requiere un depósito previo como garantía, permite efectuar compras cotidianas cuyo límite no supera el monto depositado.

Para optimizar los beneficios de la tarjeta asegurada, la clave está en usar menos del 30% de su límite y cumplir con los pagos puntuales, lo que contribuye paulatinamente a construir la reputación financiera del usuario.

Foto: Infobae

Otras opciones existen para quienes están comenzando a formar su historial. Existen productos creados para personas sin crédito previo que, si bien ofrecen límites bajos, están diseñados para informar responsablemente a las agencias de crédito cuando son utilizados y pagados correctamente.

Además, si una persona cuenta con un familiar o pareja con historial consolidado, puede solicitar ser usuario adicional en una tarjeta ya existente. Este mecanismo implica riesgos para el titular principal y requiere de un alto nivel de confianza, pero si ambos cumplen con pagos a tiempo, los beneficios se reflejan en el historial de ambos usuarios.

Construir crédito exige disciplina y hábitos financieros saludables

Más allá de la elección de instrumentos iniciales, El Diario NY destaca la importancia de mantener hábitos financieros responsables. Estas prácticas incluyen evitar el uso excesivo del crédito, pagar siempre el monto completo cada mes y limitar el número de productos crediticios activos.

Por el contrario, accionar como retrasarse con los pagos, dejar saldos pendientes por periodos prolongados o solicitar crédito de forma compulsiva puede perjudicar gravemente el historial y reducir el puntaje crediticio.

Para quienes buscan alternativas distintas a los bancos tradicionales, las cooperativas de crédito ofrecen pequeños préstamos estructurados, cuya finalidad principal es ayudar a crear historial bajo condiciones controladas que dificultan un endeudamiento irresponsable. Estos productos, por sus restricciones, pueden ser la puerta de entrada al sistema financiero formal para muchos inmigrantes.

Foto: Infobae

Preguntas frecuentes sobre el proceso de construcción de crédito

El Diario NY responde varias dudas frecuentes en torno a este proceso. Por ejemplo, no siempre es indispensable contar con un número de Seguro Social para iniciar; algunas entidades aceptan el ITIN (Individual Taxpayer Identification Number) para quienes aún no disponen de documentación tradicional.

El tiempo necesario para generar un historial inicial suele oscilar entre 3 y 6 meses, aunque conseguir una consolidación que impacte de forma relevante en las decisiones crediticias requiere mayor plazo. Es factible crear historial sin endeudarse, especialmente si se utilizan tarjetas aseguradas y se liquidan los saldos mensualmente. Además, consultar el propio historial representa una consulta suave y no afecta el puntaje crediticio.