El gobierno de Estados Unidos invierte más de 100 millones de dólares en transporte público para el Mundial 2026

El gobierno de Estados Unidos destina más de USD 100 millones para mejorar el transporte público en las ciudades sede del Mundial 2026 (EFE/Freepik)

Las ciudades anfitrionas de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Estados Unidos recibirán más de USD 100 millones en subvenciones federales destinadas a mejorar el transporte público, una inversión que busca posicionar al país como destino de referencia ante millones de visitantes y mitigar los efectos negativos del endurecimiento de las políticas migratorias y la caída reciente del turismo internacional, según informó USA Today.

El secretario de Transporte Sean Duffy explicó que los fondos permitirán ofrecer a los aficionados una “experiencia de viaje sin contratiempos” y resaltó la colaboración entre el gobierno federal y las ciudades sede.

Este impulso monetario llega después de que el Congreso aprobara el financiamiento en febrero, permitiendo a las ciudades destinarlo a la compra de autobuses adicionales, asistencia para el traslado de visitantes con discapacidad y servicios de lanzaderas exprés para los asistentes a los partidos.

A pesar del esfuerzo logístico, el contexto migratorio y geopolítico gravita sobre el evento. Durante el 2025, Estados Unidos fue el único país importante que registró una caída del turismo extranjero, con un descenso del 6% en visitantes internacionales, lo que representó una pérdida de USD 19.000 millones para la economía, según datos del reconocido World Travel and Tourism Council citados por USA Today.

Estas cifras negativas se agravaron en enero, mientras la administración del presidente Donald Trump reforzaba medidas de control migratorio que incluyeron restricciones de visado a personas provenientes de 75 países.

La administración de Donald Trump impulsa inversiones federales en transporte público como parte de los esfuerzos para revertir la caída del turismo internacional (REUTERS/Nathan Howard)

Las ayudas federales buscan contrarrestar la baja de turistas y mejorar la experiencia durante el evento

USA Today destaca que, la organización de la Copa Mundial de la FIFA 2026 implica 104 partidos programados entre el 11 de junio y el 19 de julio, con encuentros en ciudades como Atlanta, Miami, Los Ángeles, Kansas City y Dallas, y la final prevista en el MetLife Stadium, en East Rutherford, Nueva Jersey.

La FIFA estima que cinco millones de personas asistirán al menos a un partido, lo que convierte al torneo en el “evento deportivo más grande de la historia”, según la organización.

Las subvenciones federales se enmarcan en el esfuerzo para “mostrar a Estados Unidos en su mejor versión”, en palabras de Andrew Giuliani, director ejecutivo del equipo de trabajo de la Casa Blanca para la FIFA. Giuliani señaló que “estas inversiones no solo facilitarán la movilidad de los aficionados, sino que reforzarán el compromiso del país con la seguridad y la excelencia operacional”.

El MetLife Stadium, en Nueva Jersey, será el escenario de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 (REUTERS/Brian Snyder)

Rechazo de algunos grupos y obstáculos a la asistencia internacional

A pesar de las expectativas, según USA Today, hay voces críticas. Diversos grupos civiles estadounidenses aconsejaron a turistas internacionales reconsiderar su visita, especialmente a Florida, por temor a la aplicación estricta de las normas migratorias bajo la actual administración.

Una parte significativa de estas advertencias se dirige a turistas provenientes de Sudamérica y África, quienes podrían verse afectados por los controles fronterizos y las restricciones de visado.

En respuesta, algunos funcionarios federales implementaron procesos acelerados para entrevistas de visa específicamente dirigidos a quienes planean ingresar al país como asistentes a los partidos.

Organizaciones civiles y restricciones migratorias plantean desafíos para la asistencia de turistas internacionales a los partidos (AP Foto/Francisco Seco)

Venta de entradas y perspectivas para la Copa Mundial 2026

A nivel comercial, la demanda de entradas sigue siendo alta, aunque la FIFA aún no agotó el stock para ninguno de los partidos y planea liberar un nuevo lote en abril. Los precios varían considerablemente, con boletos que pueden valer varios miles de USD dependiendo de los equipos y la etapa del torneo.

Especialistas en turismo internacional citados por USA Today advierten que las políticas internas y externas de la presidencia de Trump podrían influir en una menor asistencia de extranjeros respecto a otros eventos internacionales recientes.

Así, la apuesta federal de invertir más de USD 100 millones en transporte público busca no solo garantizar una logística fluida durante el evento, sino también revertir la percepción negativa sobre el país y estimular la recuperación del turismo internacional.