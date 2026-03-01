Nieve acumulada afectó la respuesta a la explosión de una casa familiar en Massachusetts

La explosión por fuga de gas natural destruyó una vivienda en Taunton, Massachusetts, en plena emergencia por la histórica nevada (Fox News)

Una explosión por fuga de gas natural destruyó por completo una vivienda en Taunton, Massachusetts, dejando con quemaduras de gravedad a una madre y su hija pequeña en plena emergencia provocada por la histórica nevada que azotó la región.

El siniestro, que se produjo el pasado miércoles en Plain Street, se vio agravado por la profunda acumulación de nieve tras la tormenta invernal, que obstaculizó la llegada y el trabajo de los equipos de bomberos y rescatistas, según informaron medios como NBC News y CBS News.

Al momento de la explosión en Taunton, las autoridades enfrentaban la acumulación de 74 centímetros de nieve caída solo dos días antes, lo que dificultó el acceso a los hidrantes, sepultados bajo la capa blanca.

La situación de emergencia se replicaba en otras zonas de Massachusetts, Nueva Jersey y Rhode Island, donde las inclemencias del clima provocaron la caída de más de 145.000 conexiones eléctricas en todo el estado y el derrumbe de infraestructuras como la cubierta de una pista de hielo en el norte de Nueva Jersey.

Las labores de rescate en Massachusetts se dificultaron por la acumulación de 74 centímetros de nieve tras el blizzard, obstruyendo los hidrantes

Impacto de la explosión y estado de las víctimas

El siniestro en Taunton afectó no solo a la vivienda de la familia Blanc, sino que causó daños graves en al menos dos casas cercanas, de acuerdo con el parte de los bomberos.

La fuerza de la explosión quedó registrada en videos de cámaras corporales de la policía local, donde se observa a los agentes auxiliando a vecinos a través de la nieve a la altura de la cintura y buscando los hidrantes ocultos bajo el hielo.

Dentro de la vivienda siniestrada se encontraban Lucitha Blanc, de 25 años, y su hija Jenelle, de 2 años, ambas amigas y vecinas de Jacinda Jones. Blanc logró salir con su hija, pero tanto ella como la niña sufrieron “quemaduras potencialmente mortales”, según reportó el departamento de policía a la CBS News.

Su vecina Jones, reveló: “En cuanto entramos al comedor, se sentía el calor, sabíamos que no podríamos aguantar ni un segundo más allí”.

De acuerdo con la información difundida recientemente, Lucitha Blanc y su hija Janelle permanecerán hospitalizadas durante un tiempo, ya que ambas requieren cirugías por quemaduras graves.

Pese a la gravedad de las lesiones, la familia informó que se espera una recuperación completa para ambas. La familia está enfocada en la recuperación y en la búsqueda de un nuevo hogar tras perder la vivienda.

La madre Lucitha Blanc y su hija Jenelle sufrieron quemaduras graves al intentar escapar de la casa arrasada tras la explosión de gas en Taunton

Obstáculos para los rescatistas y efectos

Los equipos de rescate afirmaron que el fuego se propagó rápidamente porque la madre había regresado al interior para salvar a la pequeña, acción por la que resultó gravemente herida, señaló un portavoz en NBC News.

Además, las labores de rescate se complicaron por la nieve profunda y las calles angostas. Un oficial de bomberos explicó en entrevista con los medios: “La tormenta de nieve no ayudó. La nieve sobre la carretera y el tamaño de los camiones complicaron la llegada”.

Los vecinos se organizaron para ayudar con palas a despejar las tomas de agua, y los bomberos revisaban cada casa puerta a puerta, ordenando evacuar en medio de las temperaturas bajo cero.

Shnider Germilus, pareja de Blanc y padre de Janelle, relató que se encontraba hablando por teléfono con Blanc en el momento del incidente. Blanc estaba por encender la estufa para preparar panqueques cuando ocurrió la explosión.

Su primera reacción fue salir de la casa, pero regresó rápidamente al recordar que su hija seguía adentro. Ambas lograron salir justo antes de que la vivienda explotara completamente.

El siniestro en Taunton dañó otras dos casas cercanas y quedó registrado en videos policiales que muestran los desafíos por la nieve profunda

Investigación sobre la causa y repercusiones regionales

Según imágenes de CBS News, personal de la empresa local de gas, Eversource, inició la revisión y remoción de escombros mientras la causa y el punto de origen de la fuga permanecen bajo investigación. El departamento de bomberos descartó cualquier indicio de intencionalidad.

El impacto de la tormenta se sintió en otros puntos de la región. En Nueva York, ramas de árboles cayeron debido al peso del hielo; en Rhode Island, la policía reportó la muerte de un universitario por intoxicación con monóxido de carbono dentro de un automóvil cubierto por la nieve.

Mientras que Newport, los vecinos trabajaron ellos mismos para despejar sus calles, mientras los servicios de emergencia anticipaban que el retiro total de la nieve podría prolongarse semanas.

Vecinos y bomberos de Taunton colaboraron en la evacuación y remoción de nieve para acelerar la respuesta de los servicios de emergencia tras la explosión

Respuesta comunitaria con apoyo a los afectados

Mientras la investigación sigue en curso, la comunidad de Taunton inició campañas de donación y recaudación digital para ayudar a las familias afectadas, entre ellas la de Jacinda Jones, quien perdió todas sus pertenencias. “Todo está completamente destruido y perdido en toda la casa. Estamos empezando de cero, sin nada”, explicó su entorno.

La empresa Eversource continuará evaluando los daños y las autoridades locales supervisan la limpieza y remoción de escombros, en medio de una situación que se agravó a raíz de las nevadas récord y múltiples emergencias domésticas en el noreste de Estados Unidos.