Miami-Dade investiga el impacto del tráfico pesado en la calidad de vida de Redlands

Las autoridades han iniciado acciones para verificar si los estacionamientos de camiones cumplen las regulaciones, mientras los residentes exigen medidas urgentes para reducir el ruido y la congestión en la zona

Residentes denuncian contaminación acústica y congestión asociadas al incremento del flujo de camiones comerciales cerca de sus viviendas en Redlands (Imagen Ilustrativa Infobae)

El incremento sostenido del tráfico de camiones, congestión, calidad del aire en Redlands, una zona agrícola al suroeste del condado de Miami-Dade, ha generado un malestar creciente entre los residentes. Denuncian que la circulación constante de vehículos pesados produce ruido persistente y congestión cerca de sus hogares.

Este malestar, asociado a la convivencia diaria con estos vehículos, se extiende más allá de un único vecindario y ha impactado la vida cotidiana de distintas comunidades.

De acuerdo con testimonios recabados por la prensa local y el canal local CBS News Miami, la presencia cada vez mayor de camiones comerciales inquieta a la población. Uno de los vecinos afectados expresó: “La intensidad del ruido es tan mala que uno viene ahora mismo y no podemos oírnos”. Su relato evidencia el grado de incomodidad que viven las personas residentes cerca de las rutas de transporte pesado.

Los registros oficiales del condado identifican el origen de buena parte de este flujo vehicular en una propiedad administrada por 733 Belle Glades LLC. Según la documentación inmobiliaria, la parcela está al final de la calle 136 y ha recibido decenas de multas por el estacionamiento de camiones comerciales sin autorización, conforme a los registros de infracciones del código local.

En reiteradas ocasiones, periodistas de CBS News Miami intentaron contactar al propietario anterior sin obtener respuesta y solicitaron que la información de contacto fuese transferida a los actuales titulares de la propiedad.

Regulaciones, cifras y reacción de la comunidad

La normativa aprobada por la Comisión de Miami-Dade limita la cantidad de camiones por acre en terrenos agrícolas para prevenir impactos sobre áreas residenciales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La regulación vigente, aprobada en dos mil veintiuno por la Comisión de Miami-Dade, establece un límite de cero coma cuatro camiones grandes o tractocamiones por acre en terrenos con uso agrícola. La normativa busca evitar la saturación de vehículos pesados y mitigar los efectos negativos sobre las zonas residenciales vecinas.

Esta restricción responde a la preocupación ciudadana por el crecimiento desmedido de estacionamientos improvisados y la utilización de espacios destinados originalmente a la agricultura como depósitos de camiones.

La experiencia de Diego Hurtado refleja la frustración de muchos vecinos ante la pérdida de tranquilidad que motivó su mudanza. Hurtado relató: “Vine aquí para estar lejos de todo. Tranquilidad, paz, sin luces, sin nada. Solo tranquilidad. Ahora es todo lo contrario”.

Según Hurtado, la alta frecuencia de camiones provenientes del estacionamiento afecta directamente la movilidad y altera la dinámica habitual del vecindario: “Si hay dos camiones esperando, todos esperan en medio de la carretera. Tenemos que esperar hasta que ellos suban hasta que nosotros podamos subir”, explicó. Esta situación, repetida diariamente, complica el acceso a las viviendas y la seguridad vial.

Investigación oficial y reclamos de los vecinos

Vecinos afectados reportan consideraciones de mudanza ante la falta de soluciones y el deterioro de la tranquilidad prometida en la zona de Redlands (Imagen Ilustrativa Infobae)

Portavoces del Departamento de Recursos Regulatorios y Económicos del condado de Miami-Dade confirmaron a CBS News Miami que la dependencia ha iniciado una investigación formal para determinar si los estacionamientos de camiones cumplen con la normativa vigente sobre uso del suelo y control de ruidos.

Los residentes han presentado diversas denuncias ante las autoridades, demandando medidas que limiten la circulación de camiones y reduzcan el nivel de ruido ambiental.

A pesar de las gestiones realizadas, hasta el momento no se han implementado soluciones que satisfagan las demandas de la comunidad. La prolongación del conflicto ha llevado a algunos habitantes a considerar abandonar la zona. Hurtado anticipó: “Estoy pensando en ir al norte porque mi tierra de los amores, Miami, Florida, que se suponía que sería tranquila, ya no existe”.

Las causas del conflicto y el papel de las autoridades

El origen del problema, según vecinos, está más vinculado a la saturación de camiones y el manejo inadecuado del flujo vehicular que a la mera existencia de los estacionamientos.

urtado enfatiza que su principal objeción no es el funcionamiento de estos espacios, sino el impacto directo sobre el tránsito y la calidad de vida: si los camiones no bloquearan el paso ni produjeran niveles excesivos de ruido, la convivencia sería posible.

Por parte de 733 Belle Glades LLC, no se han emitido declaraciones públicas ante las consultas reiteradas de CBS News Miami. La falta de respuesta por parte de la empresa incrementa la incertidumbre entre los habitantes, quienes esperan que tanto las autoridades como los propietarios de los terrenos tomen medidas efectivas para restaurar el equilibrio en la zona.

