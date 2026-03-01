Emily Warren Roebling, la mujer que desafió la ingeniería: liderazgo bajo presión, un puente icónico y el reconocimiento que cambió la historia

Actualmente el puente de Brooklyn es uno de los lugares más visitados de Nueva York por miles de turistas. Foto: Infobae

Actualmente el puente de Brooklyn es uno de los lugares más visitados de Nueva York por miles de turistas. Detrás de esta gran arquitectura, hubo una mujer que formó parte de su edificación.

El 24 de mayo de 1883, Emily Warren Roebling atravesó el recién inaugurado puente de Brooklyn en un carruaje, convirtiéndose en la primera persona en cruzar esta infraestructura.

Cómo fue el rol de Emily Warren Roebling para construir el puente de Brooklyn

Su rol al frente de la obra, en ausencia de su marido enfermo, marcó un hito en la visibilidad de las mujeres en el ámbito científico y técnico, según informó el blog Mujeres con ciencia de la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco.

Durante catorce años, la presencia de Roebling en las obras del puente fue tan constante que numerosos trabajadores pensaron que era ella quien dirigía el proyecto. Supervisó las tareas diarias y resolvió los detalles técnicos siguiendo las instrucciones de Washington Roebling, su marido y el ingeniero jefe, quien padecía las consecuencias del síndrome de descompresión.

La participación de Emily se consolidó en un entorno en el que la formación en ingeniería estaba vetada a las mujeres. El congresista Abram Stevens Hewitt subrayó en el discurso inaugural: “sin su trabajo el puente no hubiera sido una realidad”.

Emily Warren Roebling fue la ingeniera autodidacta estadounidense,famosa por su ayuda en la finalización del Puente de Brooklyn. Foto: Wikipedia

Emily Warren Roebling al frente de la obra tras la enfermedad de Washington Roebling

Emily Warren Roebling nació el 23 de septiembre de 1843 en una familia de clase media alta como la penúltima de doce hermanos. Sus padres, Sylvanus Warren y Phoebe Lickley Warren, le proporcionaron una educación sólida. Su hermano Kemble Warren, general del ejército de los Estados Unidos, la inscribió en el Georgetown Visitation Convent, donde estudió matemáticas, historia y geografía.

En 1864, durante una visita a su hermano Kemble, Emily conoció a Washington Roebling, entonces miembro del ejército en la Guerra Civil de Estados Unidos. Se casaron menos de un año después. El padre de Washington, John Augustus Roebling, era el ingeniero jefe responsable del diseño del puente entre Brooklyn y Manhattan.

El icónico Puente de Brooklyn se erige majestuoso mientras el sol se pone sobre el horizonte de Manhattan, con embarcaciones navegando por el East River. (Imagen Ilustrativa Infobae)

John Augustus encomendó a la joven pareja viajar a Europa para estudiar nuevas técnicas de cimentación. Al volver a Estados Unidos y tras el nacimiento de su hijo, recibieron la noticia de la muerte de John Augustus. Washington asumió la dirección del proyecto, pero pronto enfermó gravemente. Decidió que Emily adquiriría los conocimientos técnicos para poder representarlo ante los trabajadores y las autoridades municipales.

La trayectoria de Emily Roebling tras la conclusión del puente

Cuando terminaron las obras del puente, los Roebling se mudaron a Trenton, Nueva Jersey, donde planificaron juntos la construcción de su vivienda. Emily Warren Roebling participó activamente en asociaciones cívicas y realizó viajes a Europa, donde asistió a la coronación del zar Nicolás II de Rusia y fue recibida por la reina Victoria del Reino Unido.

A los 56 años, en 1899, Emily Warren Roebling obtuvo el título de abogada en la Universidad de Nueva York. Falleció el 28 de febrero de 1903. Una placa en el puente de Brooklyn reconoce su papel en la finalización de una de las grandes obras de la ingeniería contemporánea.

Emily Warren Roebling estuvo a cargo de la construcción del Puente de Brooklyn

Cuáles son los atractivos del puente de Brooklyn

Al cruzarlo, se obtienen espectaculares vistas del skyline de Manhattan, el río East River y la Estatua de la Libertad. Actualmente, tiene un paseo elevado exclusivo para peatones y bicicletas, ideal para disfrutar con calma y tomar fotografías.

Une Manhattan con Brooklyn, permitiendo explorar dos zonas muy diferentes de la ciudad en un mismo recorrido. No es solo un medio de transporte, sino un símbolo del progreso urbano y parte del imaginario colectivo de la ciudad.

Inaugurado en 1883, fue el primer puente colgante del mundo suspendido por cables de acero, una auténtica maravilla de la ingeniería de su época.