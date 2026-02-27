Estados Unidos

Miami pagará USD 400.000 para resolver una demanda por discriminación racial de una expolicía

La ciudad indemnizó a Weslyne Lewis Francois, quien denunció haber sufrido comentarios y represalias por parte del jefe policial Manuel Morales, en un caso que abrió debate sobre derechos laborales y diversidad en la fuerza

La situación pone bajo escrutinio la gestión de la diversidad y la igualdad de oportunidades en la policía de Miami. (CNN)

La ciudad de Miami acordó pagar USD 400.000 para resolver una demanda por discriminación racial presentada por la excomandante del Departamento de Policía, Weslyne Lewis Francois, quien acusó al jefe de policía, Manuel Morales, de hacer comentarios sobre su apariencia y de aplicar represalias laborales tras negarse a modificar su peinado.

La decisión, aprobada por la Comisión de la Ciudad tras una votación dividida y reportada por Miami Herald, ha puesto bajo la lupa la gestión interna del departamento mientras se multiplican interrogantes sobre el manejo de la diversidad y el respeto a los derechos laborales dentro de la fuerza.

El debate se produce en medio del creciente escrutinio hacia Manuel Morales, quien enfrenta llamados a su destitución y acusaciones de uso político de su cargo. En la sesión donde se avaló el acuerdo, el comisionado Ralph Rosado votó en contra y advirtió que “la injusticia en cualquier lugar es una amenaza a la justicia en todas partes”.

La denuncia de discriminación racial y el trato hacia Lewis Francois

La demanda fue presentada en octubre de 2024 por Lewis Francois, con 18 años de antigüedad en el Departamento de Policía de Miami. En el documento judicial, la ex comandante, que es negra y de ascendencia haitiana-bahamesa, denunció que desde 2020 Manuel Morales —entonces jefe interino— empezó a emitir comentarios sobre su peinado y apariencia, pidiéndole que los cambiara.

Lewis Francois expuso que Morales hacía observaciones sobre su cabello, como: “Oh, el cabello está bonito, pero...”. Según su relato, estas afirmaciones luego “progresaban hasta llegar a un punto en el que entra en juego el tono racista.

Sostuvo que al rechazar las exigencias de Morales, fue objeto de evaluaciones negativas, acciones disciplinarias consideradas injustificadas y la inclusión en un plan de mejora del rendimiento de 90 días, que, a su juicio, tenía el propósito de preparar el terreno para su despido.

Weslyne Lewis Francois, excomandante de la policía de Miami, denunció comentarios sobre su apariencia y represalias por parte del jefe Manuel Morales.

El abogado de la ex comandante, Michael Pizzi, declaró ante Miami Herald que Morales “quería que su cabello luciera más europeo”. La demanda sostiene que estas acciones intentaban “socavar la identidad de las mujeres negras, reforzando una narrativa de superioridad que las posicionaba como individuos inferiores”.

Respuesta de Morales y defensa institucional

Por su parte, Manuel Morales reconoció que le pidió a Lewis Francois por teléfono: “Necesito que te atenúes el peinado”. Explicó que realizó el comentario fuera de servicio y justificó la petición alegando que el peinado “no cumplía con las normas del Departamento de Policía de Miami”.

Morales definió a Lewis Francois como “una persona tóxica que arruinó por completo la química” entre el personal. Atribuyó la degradación de la ex comandante al rango de teniente, que ocurrió a fines de 2022, a su desempeño laboral y no a cuestiones personales ni de discriminación.

Un acuerdo tras cambios de postura y debates internos

La Comisión de la Ciudad de Miami aprobó el acuerdo con cuatro votos a favor y uno en contra, revirtiendo una decisión previa de principios de mes en la que se había rechazado la conciliación.

En ese momento, Morales expresó su preferencia por llegar a juicio: “Durante los treinta y dos años que llevo aquí, siempre me he guiado por los principios de que las reglas importan, que el comportamiento importa, que el decoro profesional importa”. Añadió que pactar enviaría un mensaje equivocado al departamento.

Pocas semanas después, Morales dejó de oponerse al acuerdo, aunque solicitó que la Oficina de Programas de Diversidad e Igualdad de Oportunidades, dependencia municipal especializada, realizara una investigación interna para preservar la transparencia y limitar responsabilidades futuras. Morales afirmó que este proceso serviría “el mejor interés de la ciudad de Miami”.

El motivo de este cambio de postura no ha sido explicado públicamente. Morales no realizó declaraciones adicionales tras la votación definitiva.

El abogado Pizzi mostró conformidad con la resolución y resaltó la trayectoria de servicio público de su clienta: “Durante más de 20 años, la Sra. Lewis Francois ha dedicado su vida a servir y proteger a las familias y empresas de la Ciudad de Miami”, recalcó Pizzi a Miami Herald. “Nos complace haber resuelto este caso y ella espera continuar su labor de servir al público con honor e integridad”.

Morales enfrenta denuncias políticas y cuestionamientos institucionales

El desenlace judicial de Lewis Francois ocurre mientras Manuel Morales afronta un contexto de presión pública. A comienzos de febrero, el comisionado Ralph Rosado solicitó su destitución inmediata, acusándolo de buscar posicionarse políticamente para una futura candidatura en la Comisión del Distrito 4. Rosado, único voto disidente al acuerdo, declaró: “Voto por la justicia”.

La demanda destaca presuntos intentos de socavar la identidad de mujeres negras dentro del Departamento de Policía de Miami. (CNN)

El administrador municipal, James Reyes, anunció que Morales continuará en el cargo hasta su jubilación, prevista para octubre de este año. Reyes precisó que la ciudad abrirá un periodo de transición tres meses antes del retiro programado del jefe policial. Como encargado municipal, Reyes tiene la responsabilidad de seleccionar al futuro jefe de policía.

Investigación de la Oficina de Diversidad tras la resolución judicial

La sentencia contempla, además del pago, que la Oficina de Programas de Diversidad e Igualdad de Oportunidades, dependencia municipal especializada, investigue las denuncias de discriminación laboral en el Departamento de Policía.

Esta entidad está facultada para gestionar casos ante la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo, agencia federal; la Comisión de Relaciones Humanas de Florida, organismo estatal; y la Comisión de Derechos Humanos del Condado de Miami-Dade, entidad del gobierno local.

