FedEx aseguró que reembolsará los aranceles a los clientes si el gobierno devuelve el dinero

La Federal Express (FedEx) ha anunciado que, en caso de recibir reembolsos de aranceles tras un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos, devolverá a sus clientes estos montos. Esta medida responde a la reciente decisión del tribunal, que el 20 de febrero de 2026 declaró ilegales los aranceles impuestos el año anterior por la administración de Donald Trump bajo la International Emergency Economic Powers Act (IEEPA).

La empresa de logística comunicó que el sistema y los plazos para tramitar los reembolsos dependerán de futuras directrices del gobierno de Estados Unidos y del sistema judicial, según un comunicado entregado al medio estadounidense CBS News.

La noticia marca un hito en el enfrentamiento legal entre grandes firmas importadoras y el gobierno federal, tras el dictamen que invalidó la base jurídica de los cargos tarifarios. Empresas como Bausch + Lomb, Dyson y L’Oréal también buscan la restitución de los pagos efectuados bajo normativas ya revocadas.

Varias empresas demandan restitución de aranceles tras el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos

La sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos no especificó cómo ni cuándo las firmas afectadas accederán al reembolso del dinero pagado por concepto de aranceles. Por eso, compañías como Bausch + Lomb, Dyson y L’Oréal ya han presentado demandas formales en los tribunales para reclamar lo que consideran corresponde por derecho.

El caso de FedEx se volvió especialmente visible tras su presentación ante la Corte de Comercio Internacional pocos días después del fallo, donde exigió el reintegro total de las sumas abonadas bajo un régimen declarado ilícito.

Según declaraciones a CBS News, la empresa subrayó su deber como importador registrado de reclamar los pagos ante la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos y reiteró que transmitirá cualquier reembolso percibido a los consumidores y empresas afectados.

Un proceso incierto sujeto a futuras directrices gubernamentales y judiciales

A pesar de que el pronunciamiento de la Corte Suprema de Estados Unidos declaró ilegales los aranceles aplicados bajo la IEEPA, no resolvió el mecanismo para las devoluciones a quienes absorbieron el impacto económico de estas medidas.

Según expertos jurídicos en derecho comercial internacional consultados por el medio estadounidense CBS News, se estima que los procedimientos judiciales para definir montos y destinatarios podrían extenderse entre dos y cinco años, en función de la complejidad de los casos y la cantidad de demandantes.

La complejidad del entorno legal se incrementa al considerar que la devolución de fondos involucra a diversos participantes de la cadena importadora, desde grandes corporaciones hasta consumidores individuales.

La declaración enviada por FedEx a CBS News hizo énfasis en que aún no existen plazos ni procedimientos definidos para el inicio de estos reembolsos, ya que dependerán de las futuras disposiciones tanto del Poder Ejecutivo como de los órganos judiciales.

Movimientos coordinados buscan crear un proceso para la devolución

El Liberty Justice Center, organización con afinidad liberal que formó parte de la representación ante la Corte Suprema de Estados Unidos, informó que —junto con el abogado Neal Katyal como co-asesor— ha entregado mociones conjuntas en la Corte de Apelaciones del Circuito Federal y la Corte de Comercio Internacional.

El objetivo es delinear un procedimiento administrativo y legal que permita avanzar el proceso de reembolso. Según el reporte de CBS News, el gobierno de Estados Unidos deberá responder a estos reclamos en una próxima fecha, ya fijada para el viernes posterior al anuncio.

FedEx declaró al medio: “emitiremos reembolsos a los remitentes y consumidores que soportaron originalmente esos cargos.” La empresa añadió que la forma concreta en la que cumplirá este compromiso dependerá del desarrollo judicial y administrativo futuras.

Miles de empresas pendientes de la resolución judicial

El alcance económico del caso excede a FedEx y a las principales multinacionales. Miles de empresas que importaron productos y afrontaron pagos de aranceles bajo la normativa anulada buscan igualdad de trato.

Muchas han iniciado acciones judiciales simultáneas, lo que anticipa un proceso judicial extenso y potencialmente complejo para la política comercial de Estados Unidos, con resultados que dependerán de los próximos pronunciamientos de las autoridades y tribunales competentes sobre la devolución de los fondos.