Devoluciones masivas en seguros de auto: Progressive reintegra pagos por casi USD 1000 millones a conductores de Florida

El proyecto de los Tampa Bay Rays abarca 22 acres de terrenos estatales no protegidos y tiene el respaldo del gobernador Ron DeSantis. (Reuters)

Un alivio para los conductores llegó este año en Florida, donde miles de asegurados de Progressive están recibiendo reembolsos de sus pólizas de seguro de auto. El gobernador Ron DeSantis anunció la devolución de hasta USD 1000 millones en primas, una noticia que se produce en un contexto de fuerte expectativa por la reducción de los costos de los seguros tras años de alzas sostenidas en el sur del estado.

El origen de estos reembolsos reside en la reciente reforma de litigios que permitió a las aseguradoras disminuir sus gastos judiciales y superar el límite de ganancias impuesto por la legislación local.

Según informó el diario local Miami Herald, el reembolso promedio por asegurado ronda los USD 300, aunque algunos clientes han recibido sumas mayores en función del número de conductores incluidos en la póliza o del tiempo asegurado. Cassidy Katherine Rae Caraker, liquidadora de siniestros en Winter Haven, reportó que le acreditaron USD 769 con pagos correspondientes a febrero y marzo.

Además, su próximo vencimiento en abril será de USD 218 en vez de los habituales USD 330 para su cobertura de dos vehículos y dos conductores.

Regulaciones y reformas impulsan los reembolsos masivos

El cambio en la política de reembolsos tiene su origen en 2022 y 2023, cuando el gobernador Ron DeSantis sancionó proyectos de ley para reformar la responsabilidad civil y condenó los llamados litigios frívolos que, según DeSantis, convertían a Florida en un verdadero infierno para los litigios. Este tipo de demandas elevaba el gasto de los consumidores en seguros de auto.

Al anunciar los reembolsos en octubre, el propio gobernador estimó que los reguladores estatales habían garantizado casi mil millones de dólares en devoluciones para los asegurados de Progressive.

Las regulaciones adoptadas establecen que las compañías deben devolver el excedente de ganancias si superan ciertos límites legales. Progressive reconoció que las reformas y la inesperada ausencia de huracanes en el estado durante 2025 contribuyeron a la reducción de sus costos.

Un promedio de 300 dólares por asegurado es el monto del reembolso de Progressive, que aumenta según autos y conductores incluidos en la póliza. (Reuters)

Esto derivó en la decisión de ajustar tarifas y devolver proactivamente el dinero a los clientes. Jeff Sibel, gerente de relaciones públicas de Progressive, explicó a Miami Herald: Los créditos individuales se prorratean según la prima de cada póliza durante el año calendario 2025 y la compañía está emitiendo dichos créditos a los asegurados elegibles poco después de recibir la notificación.

Detalles sobre la elegibilidad y desembolso de los reembolsos

Progressive definió una serie de criterios para acceder a estos reembolsos, asegurando transparencia y facilidad para los asegurados:

Todos los titulares de pólizas de automóviles personales activas en Florida el 31 de diciembre de 2025 serán incluidos automáticamente en el programa.

serán incluidos automáticamente en el programa. No se requiere que los asegurados soliciten el beneficio ni que se comuniquen con sus agentes: la compañía notificará de forma proactiva a cada cliente.

Las notificaciones comenzaron a enviarse a mediados de enero, y el objetivo de Progressive es completarlas antes de finalizar febrero.

Después de recibir la notificación, los créditos comenzarán a pagarse en 2026. El monto que reciba cada usuario dependerá del valor de su póliza durante el año.

Este método informal de devolución automática busca agilizar los procesos y reducir los trámites administrativos tanto para la aseguradora como para los clientes. Según la información provista por la propia compañía, no existen requisitos adicionales ni condiciones complejas para acceder al reembolso.

El beneficio se calcula de forma proporcional, tomando en cuenta la duración y el costo de cada póliza individual. Además, para quienes cuenten con más de un auto o varios conductores en el seguro, el monto total podría elevarse considerablemente, como fue el caso reportado por Caraker, la liquidadora de siniestros en Winter Haven con una década en el sector.

Los reembolsos se acreditan normalmente como reducción en el importe de las próximas facturas, aunque cada asegurado puede solicitar el desembolso directo si así lo prefiere. En todos los casos, Progressive notificará la suma final y el modo de devolución, garantizando la trazabilidad y acceso a la información para los usuarios de Florida.

En el contexto de las reformas, el Departamento de Servicios Financieros de Florida ha supervisado la operativa de las compañías de seguros y exigido el cumplimiento efectivo del marco legal. El organismo señala que las nuevas reglas pretenden reducir la litigosidad en el sector y beneficiar a los consumidores con tarifas más justas y reembolsos cuando las condiciones del mercado lo permitan.

Otras aseguradoras bajo observación en Florida

El gobernador Ron DeSantis expresó su expectativa de que otras aseguradoras relevantes en Florida, entre ellas Allstate y Geico, sigan el ejemplo de Progressive y otorguen reembolsos similares a sus clientes. Hasta ahora, ambas compañías han evitado responder a las consultas enviadas por Miami Herald sobre sus políticas previstas.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, pronuncia un discurso mientras aborda temas importantes en una aparición pública. (Reuters)

Este escenario se produce después de varios años en los que las aseguradoras aumentaron las tarifas buscando recuperar rentabilidad. Caraker, con una década en el sector, observó que algunas empresas han mantenido una rentabilidad sólida, mientras que otras, como Progressive, aplicaron subidas de precios sucesivas que podrían revertirse parcialmente con estos reembolsos.

La combinación de reformas legales, la ausencia de fenómenos meteorológicos graves y el cumplimiento del marco regulatorio ha permitido que, este año, los conductores de Florida experimenten por primera vez en mucho tiempo el regreso parcial de las sumas invertidas en sus pólizas.