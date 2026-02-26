San Antonio se posiciona como la ciudad más perezosa de Texas según un nuevo estudio sobre productividad laboral

San Antonio se posiciona como la ciudad más perezosa de Texas según el estudio nacional de WalletHub sobre productividad laboral (Imagen Ilustrativa Infobae)

La percepción sobre la productividad laboral en Texas enfrenta un nuevo desafío tras la reciente publicación del informe de WalletHub, que posiciona a San Antonio como la ciudad texana con la calificación más baja en cuanto a trabajo. En contraste, Austin y otras urbes del estado destacan entre las más trabajadoras de Estados Unidos, marcando una brecha significativa dentro de la misma entidad.

¿Cómo se comparan Austin, San Antonio y otras ciudades de Texas en nivel de trabajo?

El estudio reveló que los residentes de Austin trabajan considerablemente más que los de San Antonio, desmontando la creencia popular sobre la supuesta pereza de la capital texana. Mientras que Austin y varias ciudades del norte de Texas figuran consistentemente en los primeros puestos del ranking nacional, San Antonio experimenta un retroceso notable en la clasificación, situándose en su peor posición histórica en términos de productividad laboral.

En los últimos tres años, Irving, Dallas y Austin superaron ampliamente a San Antonio en el índice de trabajo, de acuerdo con WalletHub. Esta tendencia se acentuó en el último año, afianzando la reputación de Austin como una de las ciudades más trabajadoras del país y relegando a San Antonio a los últimos lugares entre las grandes urbes de Texas.

¿Cómo mide WalletHub el nivel de trabajo de las ciudades estadounidenses?

El informe de WalletHub compara la intensidad del trabajo en 116 ciudades de EE. UU. con métricas como horas trabajadas y tasa de empleo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para determinar dónde se encuentra la mayor concentración de trabajadores en Estados Unidos, el informe de WalletHub compara 116 de las ciudades más pobladas del país. El análisis se basa en dos dimensiones clave: Factores de Trabajo Directo y Factores de Trabajo Indirecto. Estas dimensiones se desglosan en 11 métricas que incluyen desde la cantidad promedio de horas trabajadas a la semana, la tasa de empleo y la proporción de trabajadores comprometidos, hasta indicadores como el tiempo promedio de ocio diario, el porcentaje de personas con múltiples empleos y el tiempo de traslado al trabajo.

Cada ciudad recibe una puntuación en una escala de 100 puntos, donde una puntuación más alta corresponde a una mayor productividad laboral. Esta metodología permite comparar de manera objetiva la intensidad del trabajo en diferentes contextos urbanos, considerando tanto el esfuerzo laboral directo como los elementos que influyen indirectamente en la vida de los trabajadores.

¿Qué resultados y posiciones obtuvieron las ciudades texanas en el ranking nacional?

San Antonio sufre su peor desempeño histórico en productividad laboral, cayendo al puesto 61 del ranking nacional en 2025 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las ciudades de Texas ocupan varios lugares destacados en el ranking nacional de WalletHub. Irving se ubicó en el quinto puesto a nivel nacional, mientras que Dallas alcanzó la séptima posición. Austin se situó en el décimo lugar, con una puntuación de 72,74 puntos, consolidándose como la tercera ciudad texana más trabajadora según el informe.

Por el contrario, San Antonio descendió hasta el puesto 61 a nivel nacional, con una puntuación total de 64,03 puntos. Esta caída representa el peor desempeño histórico de la ciudad en el índice de trabajo elaborado por WalletHub. Al comparar estos resultados con el año anterior, se observa que Austin bajó del sexto al décimo lugar, mientras que San Antonio cayó del puesto 47 al 61, lo que significa una pérdida de 14 posiciones para esta última y un descenso de cuatro lugares para Austin. El año anterior, Austin había alcanzado 74,69 puntos y San Antonio, 66,03.

¿Qué factores explican la brecha entre Austin y San Antonio según el informe?

El informe desglosa la evaluación en trabajo directo y trabajo indirecto. En la primera dimensión, Austin destaca por ocupar el primer puesto nacional, gracias a un alto promedio de horas semanales trabajadas, una elevada tasa de empleo y una notable proporción de trabajadores comprometidos. Estos indicadores reflejan una cultura laboral intensa en la capital de Texas.

En la dimensión de trabajo indirecto, Austin se mantuvo cerca de San Antonio, obteniendo una puntuación de 97 sobre 100. Este factor incluye métricas como el tiempo promedio de traslado al trabajo, la cantidad de personas con múltiples empleos y el tiempo de ocio diario. Sin embargo, San Antonio se ubicó en el puesto 41 en factores de trabajo directo y descendió hasta el 98 en trabajo indirecto, lo que evidencia una menor intensidad y compromiso laboral, así como hábitos de vida menos orientados al trabajo.

¿Cómo evolucionaron las tasas de desempleo en Austin y San Antonio?

Las tasas de desempleo reflejan una mayor salud laboral en Austin, con 3,2%, frente al 3,7% del área de San Antonio, según datos oficiales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, en diciembre de 2025 la tasa de desempleo en el área metropolitana de Austin-Round Rock-San Marcos era del 3,2%, mientras que en el área de San Antonio-New Braunfels alcanzaba el 3,7%. Esta diferencia refleja que la capital texana no solo cuenta con una mayor productividad, sino también con mejores indicadores de empleo en comparación con San Antonio.

¿Qué otras ciudades de Texas superaron a San Antonio en el índice de trabajo?

Además de las ciudades que lideran el ranking, otras urbes texanas también superaron a San Antonio en la evaluación de WalletHub. Entre ellas se encuentran Corpus Christi (puesto 14), Arlington (15), Plano (17), Laredo (22), Garland (24), Houston (37), El Paso (43) y Lubbock (46). La amplia presencia de ciudades de Texas en los primeros puestos subraya el rezago de San Antonio en el contexto estatal, consolidando su posición como la ciudad texana con el menor desempeño laboral según el informe.